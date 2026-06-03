महंगी होगी EMI या कम हो जाएगी किश्त? आज से शुरू हुई RBI की महाबैठक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगी.

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें पॉलिसी पर अनिश्चितता बढ़ा रही हैं.

रेपो रेट 5.25% पर बना रहने से EMI में राहत नहीं.

वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतें महंगाई पर असर डालेंगी.

RBI MPC Meeting June 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बुधवार से अपनी तीन दिन की पॉलिसी मीटिंग शुरू कर रही है. गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​5 जून को कमिटी के फैसले का ऐलान करेंगे. जहां एक तरफ अर्थशास्त्रियों में इस बात पर आम सहमति है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा. वहीं, दूसरी तरफ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने पॉलिसी के नजरिए में अनिश्चितता की एक परत जोड़ दी है.

ज्यादातर बाजार के जानकारों को उम्मीद है कि RBI बेंचमार्क रेपो रेट को 5.25 परसेंट पर ही बरकरार रखेगा. हालांकि, निवेशक केंद्रीय बैंक की महंगाई, आर्थिक विकास, कच्चे तेल की कीमतों, रुपये और ब्याज दरों के भविष्य के रुख के बारे में किसी भी संकेत पर बारीकी से नजर रखेंगे.

रेपो रेट पर क्या कह रहे एक्सपर्ट्स?

Moneycontrol के एक पोल के अनुसार, 14 में से 10 लोगों का मानना ​​है कि MPC जून की पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट को 5.25 परसेंट पर ही बनाए रखेगी. हालांकि, चार लोगों ने संकेत दिया है कि अगर महंगाई का खतरा बढ़ता रहा, तो रेट में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता. RBI ने फरवरी 2025 से अपनी मॉनेटरी ईजिंग साइकिल के तहत रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी. इसके बाद, केंद्रीय बैंक ने फरवरी और अप्रैल 2026 की पॉलिसी समीक्षाओं में रेट में कोई बदलाव नहीं किया.

अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि पॉलिसी बनाने वाले एनर्जी की बढ़ती कीमतों और जियोपॉलिटिकल घटनाओं के असर पर और ज्यादा स्पष्टता के आने का इंतजार करेंगे, तभी वे पॉलिसी में कोई और बदलाव करेंगे. अगर रेपो रेट को वाकई में 5.25 परसेंट पर ज्यों का त्यों रखा गया, तो इसका मतलब है कि आम आदमी को होम लोन या कार लोन की EMI में कोई राहत नहीं मिलेगी.

महंगाई का रेपो रेट से क्या कनेक्शन?

वैश्विक तनाव और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से ईंधन की लागत बढ़ी है. ऐसे में देश में रिटेल महंगाई के अनुमानों पर दोबारा विचार किया जा सकता है. आमतौर पर महंगाई (Inflation) बढ़ने पर रिजर्व बैंक रेपो रेट को बढ़ा देता है. रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को आबीआई से मिलने वाला पैसा महंगा हो जाता है. अपना नुकसान कम करने के लिए बैंक भी ग्राहकों होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें बढ़ा देता है.

ब्याज दर बढ़ने से लोन की EMI भी बढ़ जाती है. इससे लोन नया घर या कार या अन्य कीमती सामान लेने का अपना प्लान टाल देते हैं. बैंक इस दौरान एफडी पर भी ब्याज बढ़ा देता है, जिससे लोग पैसा खर्च करने बजाय उसे बैंक में जमा करने लगते हैं. खरीदारी कम होने से डिमांड कम होने लगती है, जिससे दुकानदार और कंपनियां चीजों की कीमतें कम करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे महंगाई कम होती जाती है.

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