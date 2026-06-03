हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI MPC Meeting: महंगी होगी EMI या कम हो जाएगी किश्त? आज से शुरू हुई RBI की महाबैठक

RBI MPC Meeting: महंगी होगी EMI या कम हो जाएगी किश्त? आज से शुरू हुई RBI की महाबैठक

RBI MPC Meeting Begins Today: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज बुधवार से शुरू हो गई है. यह अगले तीन दिनों तक चलेगी. केंद्रीय बैंक के ब्याज दरों पर फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 03 Jun 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगी.
  • कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें पॉलिसी पर अनिश्चितता बढ़ा रही हैं.
  • रेपो रेट 5.25% पर बना रहने से EMI में राहत नहीं.
  • वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतें महंगाई पर असर डालेंगी.

RBI MPC Meeting June 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बुधवार से अपनी तीन दिन की पॉलिसी मीटिंग शुरू कर रही है. गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​5 जून को कमिटी के फैसले का ऐलान करेंगे. जहां एक तरफ अर्थशास्त्रियों में इस बात पर आम सहमति है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा. वहीं, दूसरी तरफ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने पॉलिसी के नजरिए में अनिश्चितता की एक परत जोड़ दी है.
ज्यादातर बाजार के जानकारों को उम्मीद है कि RBI बेंचमार्क रेपो रेट को 5.25 परसेंट पर ही बरकरार रखेगा. हालांकि, निवेशक केंद्रीय बैंक की महंगाई, आर्थिक विकास, कच्चे तेल की कीमतों, रुपये और ब्याज दरों के भविष्य के रुख के बारे में किसी भी संकेत पर बारीकी से नजर रखेंगे.

रेपो रेट पर क्या कह रहे एक्सपर्ट्स? 

Moneycontrol के एक पोल के अनुसार, 14 में से 10 लोगों का मानना ​​है कि MPC जून की पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट को 5.25 परसेंट पर ही बनाए रखेगी. हालांकि, चार लोगों ने संकेत दिया है कि अगर महंगाई का खतरा बढ़ता रहा, तो रेट में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता. RBI ने फरवरी 2025 से अपनी मॉनेटरी ईजिंग साइकिल के तहत रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी. इसके बाद, केंद्रीय बैंक ने फरवरी और अप्रैल 2026 की पॉलिसी समीक्षाओं में रेट में कोई बदलाव नहीं किया.

अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि पॉलिसी बनाने वाले एनर्जी की बढ़ती कीमतों और जियोपॉलिटिकल घटनाओं के असर पर और ज्यादा स्पष्टता के आने का इंतजार करेंगे, तभी वे पॉलिसी में कोई और बदलाव करेंगे. अगर रेपो रेट को वाकई में 5.25 परसेंट पर ज्यों का त्यों रखा गया, तो इसका मतलब है कि आम आदमी को होम लोन या कार लोन की EMI में कोई राहत नहीं मिलेगी.  

महंगाई का रेपो रेट से क्या कनेक्शन?

वैश्विक तनाव और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से ईंधन की लागत बढ़ी है. ऐसे में देश में रिटेल महंगाई के अनुमानों पर दोबारा विचार किया जा सकता है. आमतौर पर महंगाई (Inflation) बढ़ने पर रिजर्व बैंक रेपो रेट को बढ़ा देता है. रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को आबीआई से मिलने वाला पैसा महंगा हो जाता है. अपना नुकसान कम करने के लिए बैंक भी ग्राहकों होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें बढ़ा देता है.  

ब्याज दर बढ़ने से लोन की EMI भी बढ़ जाती है. इससे लोन नया घर या कार या अन्य कीमती सामान लेने का अपना प्लान टाल देते हैं. बैंक इस दौरान एफडी पर भी ब्याज बढ़ा देता है, जिससे लोग पैसा खर्च करने बजाय उसे बैंक में जमा करने लगते हैं. खरीदारी कम होने से डिमांड कम होने लगती है, जिससे दुकानदार और कंपनियां चीजों की कीमतें कम करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे महंगाई कम होती जाती है.

ये भी पढ़ें:

Global Market Shock: ताइवान के बाद अब साउथ कोरिया ने भारत को पछाड़ा, बना दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार! 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 03 Jun 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
RBI MPC Meeting RBI संजय मल्होत्रा
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
RBI MPC Meeting: महंगी होगी EMI या कम हो जाएगी किश्त? आज से शुरू हुई RBI की महाबैठक
महंगी होगी EMI या कम हो जाएगी किश्त? आज से शुरू हुई RBI की महाबैठक
बिजनेस
विकसित भारत @ 2047: मोंटेक सिंह ने बताया मजबूत इकोनॉमी और नए PPP मॉडल का रास्ता
मोंटेक सिंह अहलूवालिया का 'बिल्डिंग इंडिया @ 2047' का नया इकोनॉमिक विजन
बिजनेस
Gold-Silver Rate: आज फिर से बढ़ गया सोने का रेट, 24 से लेकर 22 कैरेट तक के बढ़े दाम; चेक करें चांदी की भी कीमत
आज फिर से बढ़ गया सोने का रेट, 24 से लेकर 22 कैरेट तक के बढ़े दाम; चेक करें चांदी की भी कीमत
बिजनेस
Share Market: शेयर बाजार में आया भूचाल, 700 से अधिक अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 23300 के नीचे
शेयर बाजार में आया भूचाल, 700 से अधिक अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 23300 के नीचे
Advertisement

वीडियोज

'हस्तिनापुर के वीर' में कुंती बनेंगी Toral Rasputra, बोलीं- ऐसा किरदार जिंदगी में एक बार मिलता है
Firing at Khan Sir Coaching Center: जहां खान सर के कोचिंग पर हुआ हमला वहां से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में अचानक आई बाढ़ में सब बह गया! | Jammu Kashmir | Weather News | IMD
Sansani | Crime News: खोड़ा थाने में 150 अपराधियों ने हाथ उठाकर मांगी माफी, योगी पुलिस का खौफ!
UP Police Action: मथुरा पुलिस का 'ऑन-स्पॉट' इंसाफ! | Vrindavan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी की TMC आज टूटेगी! रितब्रता बनर्जी, संदीपन साहा पहुंचे विधानसभा, तपस रॉय बोले- 'खेला होबे'
ममता बनर्जी की TMC आज टूटेगी! रितब्रता बनर्जी, संदीपन साहा पहुंचे विधानसभा, तपस रॉय बोले- 'खेला होबे'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के बीच महायुति में बगावत के सुर, BJP-NCP और शिंदे गुट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के बीच महायुति में बगावत के सुर, BJP-NCP और शिंदे गुट ने लिया यह फैसला
इंडिया
Karnataka CM Oath: 'CM बनना सपना नहीं...' मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए DK शिवकुमार, ये क्या कह डाला
'CM बनना सपना नहीं...' मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए DK शिवकुमार, ये क्या कह डाला
स्पोर्ट्स
India Vs New Zealand: 40 दिनों में 12 मैच, अक्टूबर-दिसंबर तक मेगा टूर, जानिए पूरा शेड्यूल
India Vs New Zealand: 40 दिनों में 12 मैच, अक्टूबर-दिसंबर तक मेगा टूर, जानिए पूरा शेड्यूल
मूवी रिव्यू
Made in India A Titan Story Review: ये शानदार सीरीज आपको दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी बड़े कमाल तरीके से दिखाएगी 
मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी रिव्यू: ये सीरीज दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी कमाल तरीके से दिखाएगी
विश्व
'2 लाख से ज्यादा लोगों ने चुकाए 1,00,000 डॉलर', H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार का बड़ा अपडेट
'2 लाख से ज्यादा लोगों ने चुकाए 1,00,000 डॉलर', H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार का बड़ा अपडेट
लाइफस्टाइल
Sleep Banking: घर में है शादी या कोई काम तो तैयार करें स्लीप बैंक, रहेंगे एकदम फ्रेश
घर में है शादी या कोई काम तो तैयार करें स्लीप बैंक, रहेंगे एकदम फ्रेश
टेक्नोलॉजी
क्या पाकिस्तान के मोबाइल सिग्नल पर चलने लगते हैं जम्मू-कश्मीर के स्मार्टफोन, कैसे काम करती है यह तकनीक?
क्या पाकिस्तान के मोबाइल सिग्नल पर चलने लगते हैं जम्मू-कश्मीर के स्मार्टफोन, कैसे काम करती है यह तकनीक?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget