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हिंदी न्यूज़बिजनेसतुरंत खरीद लें घर, महंगा होने वाला है लोन, 0.50% रेपो रेट बढ़ाने की तैयारी में RBI

तुरंत खरीद लें घर, महंगा होने वाला है लोन, 0.50% रेपो रेट बढ़ाने की तैयारी में RBI

देश में महंगाई दर लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसी बीत RBI दिसंबर 2026 रेपो रेट बढ़ाने की फिराक में है. खबरों की मानें को दिसंबर तक दो बार रेपो रेट बढ़ सकते हैं. ये महंगाई और नकदी की वजह से हो रहा है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Sep 2026 11:49 PM (IST)
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देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, खाने- पीने के सामान से लेकर तेल की कीमतों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है. इसी बीच अब RBI भी महंगाई बढ़ाने की फिराक में है. खबरों की मानें तो जल्दी ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ाने वाला है. RBI दिसंबर 2026 तक दो बार रेपो रेट बढ़ा सकता है.

द हिंदु के एनालिस्ट के मुताबिक अक्टूबर और दिसंबर में रेपो रेट में 0.25-0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 5.25% रेपो रेट बढ़कर 6% तक पहुंच सकता है. बता दें कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25 प्रतिशत होता है.

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महंगाई है सबसे बड़ी चिंता
रेपो रेट बढ़ाने की संभावना की एक बड़ी वजह देश में बढ़ती महंगाई है. भारत की खुदरा महंगाई जुलाई 2026 में 4.45% से बढ़कर अगस्त में 4.82% हो गई. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सितंबर में महंगाई करीब 5% तक पहुंच सकती है. इसके अलावा कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी से भी महंगाई बढ़ने का खतरा है.

सिस्टमैटिक्स ग्रुप के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमत 90 से 110 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहती है, तो महंगाई RBI के पहले लगाए गए अनुमान से ज्यादा हो सकती है. महंगे कच्चे तेल से कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ती है. कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल सकती हैं, जिससे सामान और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं.

बैंकिंग सिस्टम में है पैसा
RBI के फैसले पर दूसरा बड़ा असर बैंकों के पास मौजूद अतिरिक्त पैसे यानी सरप्लस लिक्विडिटी का हो सकता है. HSBC के मुताबिक, विदेशी मुद्रा के देश में आने, खासकर FCNR(B) डिपॉजिट के जरिए आने वाले पैसे से बैंकिंग सिस्टम में काफी अतिरिक्त नकदी आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इससे करीब 15 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त लिक्विडिटी बनी है.

बहुत ज्यादा पैसा उपलब्ध होने से अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है. इसके अलावा अगर बैंक लंबे समय तक बहुत ज्यादा नकदी पर निर्भर रहते हैं तो वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिम भी पैदा हो सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 21 Sep 2026 11:49 PM (IST)
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