हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI Repo Rate: रेपो रेट 5.25% में नहीं कोई बदलाव, क्यों RBI का ये कदम होम बायर्स के लिए है बड़ी राहत?

RBI Repo Rate: रेपो रेट 5.25% में नहीं कोई बदलाव, क्यों RBI का ये कदम होम बायर्स के लिए है बड़ी राहत?

RBI Repo Rate: भारतीय रिज़र्व बैंक के इस फैसले को होमबायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है. ब्याज दरों में स्थिरता रहने से न सिर्फ मौजूदा ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.

By : राजेश कुमार | Updated at : 06 Feb 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

RBI Repo Rate Unchanged: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026 की आखिरी बैठक में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया. छह सदस्यीय समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखा. इसका सीधा असर होम लोन पर पड़ता है, क्योंकि ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने से ईएमआई भी यथावत रहेंगी. इससे उन लोगों को खास राहत मिली है जो घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या अंतिम चरण में फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अपने वित्तीय निर्णय अधिक भरोसे के साथ लेने का मौका मिलेगा.

भारतीय रिज़र्व बैंक के इस फैसले को होमबायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है. ब्याज दरों में स्थिरता रहने से न सिर्फ मौजूदा ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि संभावित खरीदारों का भरोसा भी मजबूत होगा. उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि जब ब्याज दरें स्थिर रहती हैं तो खरीदारों की निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है और डेवलपर्स को प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल और कैश फ्लो मैनेजमेंट में स्पष्टता मिलती है, जिससे समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी को बढ़ावा मिलता है.

आरबीआई के फैसले से घर खरीदारों को राहत  

ई. लक्ष्मीनारायण रेड्डी, संस्थापक एवं सीईओ, ईएआरए ग्रुप ने कहा कि रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बनाए रखना एक संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय है. इससे उधारी लागत में स्थिरता बनी रहती है, जो डेवलपर्स को दीर्घकालिक परियोजनाओं की बेहतर योजना बनाने का अवसर देती है और निवेशकों व घर खरीदारों को सोच-समझकर फैसले लेने का भरोसा मिलता है.

वहीं, वीवीआईपी ग्रुप के वीपी – सेल्स एंड मार्केटिंग उमेश राठौर का कहना है कि रेपो रेट को यथावत रखना रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत है. इससे होमबायर्स की ईएमआई स्थिर रहती है और डेवलपर्स को अपनी योजनाएं बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलती है, जिससे आवासीय मांग को समर्थन मिलता है. सिक्का ग्रुप के चेयरमैन हरविंदर सिंह सिक्का ने भी इसे बजट के बाद रियल एस्टेट के लिए संतुलित माहौल तैयार करने वाला फैसला बताया और कहा कि होम लोन सस्ते बने रहने से पहली बार घर खरीदने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

क्या कहते हैं बाजार के जानकार?

MORES के सीईओ मोहित मित्तल के अनुसार, स्थिर ब्याज दरें खरीदारों के भरोसे को मजबूत करती हैं और डेवलपर्स को कैश फ्लो व प्रोजेक्ट निष्पादन की बेहतर योजना बनाने में मदद करती हैं. वहीं फार्मलैंडबाज़ार के संस्थापक पवन गुप्ता ने कहा कि रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला विकास को गति देने और महंगाई को संतुलित रखने की दिशा में एक संतुलित कदम है, जो रियल एस्टेट सेक्टर में नीतिगत स्पष्टता और उधारी लागत में पूर्वानुमेयता लाता है.

त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सारांश त्रेहान का मानना है कि स्थिर रेपो रेट हाउसिंग मार्केट में भरोसा और स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा. इससे होम लोन की ईएमआई अनुमानित रहती है, जो खासतौर पर वास्तविक खरीदारों के लिए बेहद जरूरी है. इसी तरह गंगा रियल्टी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीरज के. मिश्रा ने कहा कि भले ही रेपो रेट में कटौती से अफोर्डेबिलिटी और बढ़ सकती थी, लेकिन मौजूदा स्थिर दरों का माहौल भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए राहत भरा और सकारात्मक है, खासकर मिड-इनकम और प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट के लिए.

कुल मिलाकर, आरबीआई का रेपो रेट को स्थिर रखने का यह फैसला होमबायर्स के भरोसे को मजबूत करता है और रियल एस्टेट बाजार में स्थिर, संतुलित और टिकाऊ विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है.

ये भी पढ़ें: RBI के रेपो पर ऐलान से पहले रुपये की छलांग, देखता रहा ट्रंप का डॉलर, करेंसी मार्केट में कर गया 'खेल'

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 06 Feb 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Home Loans RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Manipur Violence: मणिपुर में सुरक्षाबलों के साथ झड़प, भारी सुरक्षा बल तैनात | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बडी खबरें | |india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics|Budget 2026
Jammu Kashmir: बारामूला में बड़ा हादसा, पेट्रोल टैंकर में लगी भीषण आग | Breaking | ABP News
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | |india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics | Budget 2026
Delhi Missing People: दिल्ली में गायब होते बच्चों पर पुलिस का आया चौंकाने वाला बयान | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज, जानें पूरा मामला
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज
हेल्थ
Cancer Disease: शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget