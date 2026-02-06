हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI मौद्रिक नीति बैठक: रेपो रेट 5.25% पर बरकरार, वैश्विक अनिश्चितता के बीच ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव

RBI मौद्रिक नीति बैठक: रेपो रेट 5.25% पर बरकरार, वैश्विक अनिश्चितता के बीच ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव

RBI Repo Rate: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर बना हुआ है और ग्रोथ की रफ्तार आगे भी कायम रहने की उम्मीद है.

By : मृत्युंजय सिंह | Updated at : 06 Feb 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

RBI Repo Rate: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है. MPC का रुख न्यूट्रल बना हुआ है. समिति के सभी सदस्य ब्याज दरों में बदलाव के पक्ष में नहीं थे. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर बना हुआ है और ग्रोथ की रफ्तार आगे भी कायम रहने की उम्मीद है.

ग्रोथ और महंगाई का अनुमान

FY26 GDP ग्रोथ अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% किया गया

FY26 खुदरा महंगाई (CPI) का अनुमान 2.0% से बढ़ाकर 2.1%

Q1 FY27 महंगाई 3.9% से बढ़कर 4.0%

Q2 FY27 महंगाई 4.0% से बढ़कर 4.2%

RBI ने बताया कि नई GDP और महंगाई डेटा सीरीज़ के कारण FY27 के GDP अनुमान को फिलहाल टाल दिया गया है. FY27 के ग्रोथ और महंगाई के अनुमान अब अप्रैल की द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में जारी किए जाएंगे.

 रुपये में मजबूती

RBI नीति से पहले सकारात्मक निवेशक भावनाओं के चलते शुरुआती कारोबार में रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 90.23 प्रति डॉलर पर पहुंच गया.

आगे की राह

RBI गवर्नर ने कहा कि निकट भविष्य में महंगाई और ग्रोथ आउटलुक संतुलित और सकारात्मक बना हुआ है। वहीं, संभावित ट्रेड डील्स से एक्सपोर्ट और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है. कुल मिलाकर, RBI ने ब्याज दरों को स्थिर रखते हुए आर्थिक स्थिरता और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने का संकेत दिया है.

गौरतलब है कि आरबीआई ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है, जब भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित ट्रेड डील पर आखिरकार सहमति बन गई है. इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से भारत ने हाल ही में ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर भी दस्तखत किए हैं. भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए करीब 8 प्रतिशत की निरंतर विकास दर को जरूरी माना जा रहा है.

हालांकि, दूसरी ओर रुपये में हालिया कमजोरी ने आरबीआई की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं, क्योंकि कमजोर मुद्रा से आयात महंगा होने और महंगाई पर दबाव बढ़ने का जोखिम बना रहता है.

ये भी पढ़ें: जितनी थी उतनी ही रहेगी EMI, RBI ने नहीं बदला रेपो रेट; 5.25 परसेंट पर रखा बरकरार

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 06 Feb 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
RBI RBI Repo Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
विवाद के बीच इस खिलाड़ी ने कर दिया पाकिस्तान-बांग्लादेश का समर्थन, ICC पर लगाए गंभीर आरोप
विवाद के बीच इस खिलाड़ी ने कर दिया पाकिस्तान-बांग्लादेश का समर्थन, ICC पर लगाए गंभीर आरोप
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Aye Finance IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Janhit with Chitra Tripathi: PM modi ने गांधी परिवार की नीतियों पर उठाए सवाल | OM Birla | Congress
Parliament Session: संसद संग्राम की पूरी 'पिक्चर' देखिये | ABP News | Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
विवाद के बीच इस खिलाड़ी ने कर दिया पाकिस्तान-बांग्लादेश का समर्थन, ICC पर लगाए गंभीर आरोप
विवाद के बीच इस खिलाड़ी ने कर दिया पाकिस्तान-बांग्लादेश का समर्थन, ICC पर लगाए गंभीर आरोप
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release date: 'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी थलपति विजय की फिल्म?
'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
नौकरी
NET पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर
NET पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर
जनरल नॉलेज
Flying Snakes: जमीन‌ पर रेंगने वाले सांपों से कितने खतरनाक उड़ने वाले सांप, जानें इनमें कितना‌ होता है जहर?
जमीन‌ पर रेंगने वाले सांपों से कितने खतरनाक उड़ने वाले सांप, जानें इनमें कितना‌ होता है जहर?
ट्रेंडिंग
मेडिकल इमरजेंसी में सुबह 4 बजे नहीं मिली कैब, Blinkit की फ्री एंबुलेंस सर्विस ने बचाई जान, मामला वायरल
मेडिकल इमरजेंसी में सुबह 4 बजे नहीं मिली कैब, Blinkit की फ्री एंबुलेंस सर्विस ने बचाई जान, मामला वायरल
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget