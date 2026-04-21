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हिंदी न्यूज़बिजनेसरिन्यूएबल सेक्टर में मौके ही मौके! इन 2 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज हाउस बुलिश, 22% तक उछाल की उम्मीद

रिन्यूएबल सेक्टर में मौके ही मौके! इन 2 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज हाउस बुलिश, 22% तक उछाल की उम्मीद

Brokerage Recommendation Stocks: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर Jefferies ने पॉजिटिव रुख दिखाया है. NTPC और JSW Energy जैसे शेयरों पर ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 21 Apr 2026 08:06 AM (IST)
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  • Jefferies ने रिन्यूएबल एनर्जी शेयरों पर भरोसा जताया, लक्ष्य तय किए।
  • दुनिया भर में बिजली मांग वृद्धि, सरकारी नीतियां रिन्यूएबल पर केंद्रित।
  • NTPC में 11% संभावित बढ़त, रिन्यूएबल निवेश पर फोकस।
  • JSW एनर्जी पसंदीदा स्टॉक, 22% तक की संभावित वृद्धि।
  • दोनों कंपनियां विस्तार कर रही हैं, भविष्य में अच्छी ग्रोथ।
  • विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही निवेश करें, बाजार जोखिमों के अधीन।

Jefferies Bullish Energy Stocks: निवेशक हमेशा ऐसे शेयरों की तलाश में रहते हैं जहां आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ मिल सके. रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के चुनिंदा शेयरों पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस Jefferies ने अपना भरोसा दिखाया है. अपनी ताजा रिपोर्ट में ब्रोकरेज हाउस ने इस सेक्टर को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है. साथ ही सरकारों की नीतियां और मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालात से आने वाले समय में कई देश रिन्यूएबल एनर्जी पर अपना फोकस बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं, ब्रोकरेज हाउस किन शेयरों को लेकर बुलिश हैं?

NTPC पर ब्रोकरेज का भरोसा 

NTPC लिमिटेड को लेकर ब्रोकरेज हाउस का नजरिया सकारात्मक बना हुआ है. ब्रोकरेज ने शेयर पर ‘बाय’ रेटिंग कायम रखते हुए 440 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया गया है. जो मौजूदा करीब 398 रुपये के स्तर से लगभग 11 फीसदी तक की संभावित बढ़त की ओर इशारा करता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में लगातार निवेश बढ़ा रही है. जिससे आने वाले समय में कंपनी शेयर निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दे सकता हैं. 

JSW एनर्जी पर ब्रोकरेज का बड़ा दांव

रिन्यूएबल सेक्टर में JSW एनर्जी को लेकर ब्रोकरेज हाउस काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है. ब्रोकरेज ने इसे अपनी पसंदीदा स्टॉक लिस्ट में शामिल किया हैं. रिपोर्ट के अनुसार शेयर के लिए 660 रुपये का लक्ष्य तय किया गया है. जो मौजूदा करीब 540 रुपये के भाव से लगभग 22 प्रतिशत की संभावित बढ़त का संकेत दे रहा है.

ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी तेजी से अपने बिजनेस का विस्तार कर रही है. यही वजह है कि आने वाले समय में इसमें ग्रोथ की अच्छी संभावना देखी जा रही है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें:

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Published at : 21 Apr 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Business News Stock Brokerage Jefferies
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