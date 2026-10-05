ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअब बंद हो जाएंगी ये 60 दुकानें, रिलायंस ने तोड़ डाली 7 साल पुरानी डील

अब बंद हो जाएंगी ये 60 दुकानें, रिलायंस ने तोड़ डाली 7 साल पुरानी डील

Reliance Retail और 7-Eleven ने भारत में अपनी पांच साल पुरानी फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप को खत्म करने का फैसला ले लिया है. इसके चलते करीब 60 स्टोर्स में से ज्यादातर बंद हो जाएंगे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 05 Oct 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

Reliance Retail और दुनिया की जानी-मानी कन्वीनिएंस स्टोर चेन 7-Eleven भारत में अपना पांच साल का मास्टर फ्रैंचाइज एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं. इस फैसले के लते दोनों कंपनियों के तहत चल रहे करीब 60 स्टोर्स में से ज्यादातर अब बंद होने की कगार पर हैं.

कुछ स्टोर्स पर बचा हुआ सामान बेचने के बाद उन्हें भी बंद किया जा सकता है. इन्हें रिलायंस भारी डिस्काउंट या 'बाय वन गेट वन' (BOGO) जैसे ऑफर्स के जरिए जल्द से जल्द बेचेगी ताकि फंसा हुआ पैसा निकल सके.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
6 अक्टूबर से महंगी होगी हवाई यात्रा, इंडिगो ने सभी रूटों पर बढ़ाए टिकट के दाम
6 अक्टूबर से महंगी होगी हवाई यात्रा, इंडिगो ने सभी रूटों पर बढ़ाए टिकट के दाम
बिजनेस
स्मित मच्छार पर पैसों की बारिश, जानें हीरो पायलट को किसने दिया कितना इनाम?
स्मित मच्छार पर पैसों की बारिश, जानें हीरो पायलट को किसने दिया कितना इनाम?
बिजनेस
फिल्म देखने गया शख्स ad से हुआ परेशान, मिला 25000 का मुआवजा
फिल्म देखने गया शख्स ad से हुआ परेशान, मिला 25000 का मुआवजा
बिजनेस
मेरठ के 4 बाजार, जहां सस्ते में मिलते हैं Ladies और Gents के कपड़े
मेरठ के 4 बाजार, जहां सस्ते में मिलते हैं Ladies और Gents के कपड़े

2021 में शुरू हुआ था सफर

Reliance और 7-Eleven दोनों ने 9 अक्टूबर 2021 से भारत में साथ अपना सफर शुरू करने का फैसला लिया था. मुंबई के अंधेरी ईस्ट (मरोल) इलाके में इसका पहला स्टोर खोला गया था. 7-Eleven ने सबसे पहले किशोर बियानी के 'फ्यूचर ग्रुप' (Future Group) के साथ एक डील साइन की थी, लेकिन फिर कोरोना महामारी और वित्तीय संकट के चलते अक्टूबर 2021 में यह डील टूट गई. फिर इसके बाद इसने मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के साथ हाथ मिलाया. 

भारत में क्यों नहीं चल पाया बिजनेस?

भारत में 7-Eleven जैसे कन्वीनिएंस स्टोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यहां हर गली-नुक्कड़ पर किराने की दुकान है. लोगों को सामान मंगाने के लिए मॉल या मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. वहीं, अमेरिका और जापान जैसे देशों में इसे सफलता इस वजह से मिली है क्योंकि वहां अचानक सामान खरीदने के लिए इससे बेहतर विकल्प कुछ और नहीं है. 

इसके अलावा, भारत में Blinkit, Zepto और Instamart जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिनटों में सामान घर पर डिलीवर कर देते हैं. ऐसे में लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी को 92 करोड़ के रेवेन्यू पर 90 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि इसका ऑपरेश्नल कॉस्ट काफी अधिक है. एक तो प्राइम लोकेशंस पर भारी किराया,  ब्रांडेड स्टोर का रखरखाव, और फ्रेंचाइजी फीस देने के बाद मुनाफे का मार्जिन लगभग खत्म हो जाता था. ऐसे में कंपनी प्रॉफिट करें, तो कैसे करें. इसके चलते भारत में इसकी दुकानें कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं.

अब आगे क्या होगा?

रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद  भारत में जितने भी 7-Eleven स्टोर चल रहे हैं (लगभग 60 स्टोर), उन सभी से 7-Eleven का नाम और बोर्ड हटा दिया जाएगा. हालांकि, सारे स्टोर्स एक बार में बंद नहीं किए जाएंगे. रिलायंस इनमें कुछ चुनिंदा स्टोर्स को चालू रखकर अपने खुद के किसी ब्रांड जैसे Reliance Smart Point में बदल देगी.

ये भी पढ़ें:

'अब और रियायत नहीं देंगे', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बरसीं वित्त मंत्री सीतारमण

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Reliance Retail 7-Eleven
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
6 अक्टूबर से महंगी होगी हवाई यात्रा, इंडिगो ने सभी रूटों पर बढ़ाए टिकट के दाम
6 अक्टूबर से महंगी होगी हवाई यात्रा, इंडिगो ने सभी रूटों पर बढ़ाए टिकट के दाम
बिजनेस
स्मित मच्छार पर पैसों की बारिश, जानें हीरो पायलट को किसने दिया कितना इनाम?
स्मित मच्छार पर पैसों की बारिश, जानें हीरो पायलट को किसने दिया कितना इनाम?
बिजनेस
फिल्म देखने गया शख्स ad से हुआ परेशान, मिला 25000 का मुआवजा
फिल्म देखने गया शख्स ad से हुआ परेशान, मिला 25000 का मुआवजा
बिजनेस
मेरठ के 4 बाजार, जहां सस्ते में मिलते हैं Ladies और Gents के कपड़े
मेरठ के 4 बाजार, जहां सस्ते में मिलते हैं Ladies और Gents के कपड़े
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
दिल्ली NCR
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज
इंडिया
Delhi Protest Live: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC
LIVE: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
बिहार
बिहार के कटिहार में हड़कंप, गुड्डू अंसारी की गोली मारकर हत्या
बिहार के कटिहार में हड़कंप, गुड्डू अंसारी की गोली मारकर हत्या
एग्रीकल्चर
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget