हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश की सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries का Q3 Results आया सामने, मुनाफा 18600 करोड़ के पार

देश की सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries का Q3 Results आया सामने, मुनाफा 18600 करोड़ के पार

RIL Q3 Results: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी RIL ने शुक्रवार 16 जनवरी की शाम को फाइनेंशियल ईयर 2026 की दिसंबर तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया है. कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 17 Jan 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

RIL Q3 Results: देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने शुक्रवार, 16 जनवरी को अपने तिमाही नतीजे का ऐलान कर दिया. दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 18645 करोड़ रुपये रहा, जो साल की समान अवधि में 18540 करोड़ रुपये था. यानी कि इसमें 0.56 परसेंट का उछाल आया है. वहीं, दूसरी तिमाही के मुकाबले इसमें 2.64 परसेंट की तेजी आई है.

रेवेन्यू में भी आया उछाल

RIL का ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर में 10.5 परसेंट बढ़कर 269496 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 243865 करोड़ रुपये था. रेवेन्यू में आई यह तेजी डिजिटल सर्विसेज और रिटेल सेगमेंट के मजबूत प्रदर्शन के चलते आई है. कारोबारी साल 2025-26 की दूसरी तिमाही में दर्ज रेवेन्यू 2,58,898 करोड़ रुपये से यह 4 परसेंट ज्यादा है. इसी तरह से EBITDA साल-दर-साल 6.1 परसेंट बढ़कर 50,932 करोड़ रुपये (5.7 बिलियन डॉलर) तक पहुंच गया, जो पिछले साल की दिसंबर तिमाही में 48,003 करोड़ रुपये था. 

ऑयल-टू-केमिकल बिजेनस में भी सुधार

ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) बिजनेस का रेवेन्यू साल-दर-साल 8.4 परसेंट बढ़ा है. कंपनी का प्रोडक्शन पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 1.7 परसेंट बढ़ा है. इसके अलावा, Jio-BP के जरिए कंपनी ने पिछले साल की दिसंबर तिमाही के मुकाबले अपने नेटवर्क को भी 14 परसेंट बढ़ाकर 2125 आउटलेट्स कर दिया है.

ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस का EBITDA साल-दर-साल 14.6 परसेंट बढ़ा है. कुल मिलाकर ऑयल-टू-केमिकल्स बिजनेस सेगमेंट की कमाई में दिसंबर तिमाही में अच्छा सुधार देखने को मिला है. दरअसल, कंपनी क्रूड ऑयल खरीदकर उससे ईंधन बनाकर मार्जिन को बढ़ा रहा है, जिसका असर अर्निंग्स पर दिख रहा है. 

ऑयल एंड गैस सेगमेंट का कैसा रहा हाल?

दिसंबर तिमाही में ऑयल एंड गैस सेगमेंट के रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले 8.4 परसेंट की गिरावट आई है. कम रेवेन्यू और मेंटेनेंस एक्टविटीज के चलते ऑपरेटिंग कॉस्ट में खर्च अधिक आया, जिसके चलते तेल और गैस सेगमेंट का EBITDA सालाना आधार पर 12.7 परसेंट गिरा है. 

रिलायंस रिटेल

रिटेल बिजनेस में, रिलायंस रिटेल का परफॉर्मेंस भी दिसंबर तिमाही में शानदार रहा है. इस दौरान EBITDA मामूली बढ़त के साथ 6915 करोड़ रुपये हो गया. इसमें EBITDA मार्जिन 8.0 परसेंट रहा. 

जियो प्लेटफॉर्म्स

टेलीकॉम सेगमेंट में जियो प्लेटफॉर्म्स का EBITDA साल-दर-साल 16.4 परसेंट बढ़ा है. इस वजह से रेवेन्यू और ऑपरेटिंग लीवरेज में तेजी आई है, जिससे मार्जिन 170 bps बढ़ा.

 

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

क्यों चीन के साथ बढ़ रहा भारत का व्यापार घाटा? कहीं यह इकोनॉमी को खोखला तो नहीं कर देगा?

Published at : 17 Jan 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani RIL Reliance Industries Q3 Results RIL Q3 Profit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब', 'धुरंधर' सहित नई फिल्मों पर भी भारी पड़ी चिरंजीवी की फिल्म ,जानें- फ्राइडे का कलेक्शन
शुक्रवार को चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, जानें- 'द राजा साब' सहित बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Sansani:पटना में हैवानियत की हॉरर पिक्चर ! | Crime News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | National Capital | delhi | ABP News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | delhi | ABP News
Chitra Tripathi: ठाकरेशाही का पतन... इनसाइड फैक्ट्स जो चौंकाने वाले | BMC Election Results
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब', 'धुरंधर' सहित नई फिल्मों पर भी भारी पड़ी चिरंजीवी की फिल्म ,जानें- फ्राइडे का कलेक्शन
शुक्रवार को चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, जानें- 'द राजा साब' सहित बाकी फिल्मों का हाल
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
यूटिलिटी
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget