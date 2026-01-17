देश की सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries का Q3 Results आया सामने, मुनाफा 18600 करोड़ के पार

RIL Q3 Results: देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने शुक्रवार, 16 जनवरी को अपने तिमाही नतीजे का ऐलान कर दिया. दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 18645 करोड़ रुपये रहा, जो साल की समान अवधि में 18540 करोड़ रुपये था. यानी कि इसमें 0.56 परसेंट का उछाल आया है. वहीं, दूसरी तिमाही के मुकाबले इसमें 2.64 परसेंट की तेजी आई है.

रेवेन्यू में भी आया उछाल

RIL का ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर में 10.5 परसेंट बढ़कर 269496 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 243865 करोड़ रुपये था. रेवेन्यू में आई यह तेजी डिजिटल सर्विसेज और रिटेल सेगमेंट के मजबूत प्रदर्शन के चलते आई है. कारोबारी साल 2025-26 की दूसरी तिमाही में दर्ज रेवेन्यू 2,58,898 करोड़ रुपये से यह 4 परसेंट ज्यादा है. इसी तरह से EBITDA साल-दर-साल 6.1 परसेंट बढ़कर 50,932 करोड़ रुपये (5.7 बिलियन डॉलर) तक पहुंच गया, जो पिछले साल की दिसंबर तिमाही में 48,003 करोड़ रुपये था.

ऑयल-टू-केमिकल बिजेनस में भी सुधार

ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) बिजनेस का रेवेन्यू साल-दर-साल 8.4 परसेंट बढ़ा है. कंपनी का प्रोडक्शन पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 1.7 परसेंट बढ़ा है. इसके अलावा, Jio-BP के जरिए कंपनी ने पिछले साल की दिसंबर तिमाही के मुकाबले अपने नेटवर्क को भी 14 परसेंट बढ़ाकर 2125 आउटलेट्स कर दिया है.

ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस का EBITDA साल-दर-साल 14.6 परसेंट बढ़ा है. कुल मिलाकर ऑयल-टू-केमिकल्स बिजनेस सेगमेंट की कमाई में दिसंबर तिमाही में अच्छा सुधार देखने को मिला है. दरअसल, कंपनी क्रूड ऑयल खरीदकर उससे ईंधन बनाकर मार्जिन को बढ़ा रहा है, जिसका असर अर्निंग्स पर दिख रहा है.

ऑयल एंड गैस सेगमेंट का कैसा रहा हाल?

दिसंबर तिमाही में ऑयल एंड गैस सेगमेंट के रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले 8.4 परसेंट की गिरावट आई है. कम रेवेन्यू और मेंटेनेंस एक्टविटीज के चलते ऑपरेटिंग कॉस्ट में खर्च अधिक आया, जिसके चलते तेल और गैस सेगमेंट का EBITDA सालाना आधार पर 12.7 परसेंट गिरा है.

रिलायंस रिटेल

रिटेल बिजनेस में, रिलायंस रिटेल का परफॉर्मेंस भी दिसंबर तिमाही में शानदार रहा है. इस दौरान EBITDA मामूली बढ़त के साथ 6915 करोड़ रुपये हो गया. इसमें EBITDA मार्जिन 8.0 परसेंट रहा.

जियो प्लेटफॉर्म्स

टेलीकॉम सेगमेंट में जियो प्लेटफॉर्म्स का EBITDA साल-दर-साल 16.4 परसेंट बढ़ा है. इस वजह से रेवेन्यू और ऑपरेटिंग लीवरेज में तेजी आई है, जिससे मार्जिन 170 bps बढ़ा.

