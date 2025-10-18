मुकेश अंबानी की RIL को 22000 करोड़ का प्रॉफिट, अब सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

Reliance Industries Q2 Results: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली ऑयल-टेलीकॉम-रिटेल सेगमेंट की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ( Reliance Industries Ltd) ने शुक्रवार को कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया. इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 15.9 परसेंट उछलकर 22,146 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू भी बढ़ा

हालांकि, पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें कमी आई थी. वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू 283,548 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में दर्ज 258,027 करोड़ से सालाना 9.9 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. इस साल की जून तिमाही में कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू 273,252 करोड़ रुपये रहा.

जियो का भी शानदार प्रदर्शन

Reliance Jio का भी परफॉर्मेंस दूसरी तिमाही में शानदार रहा. इसका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 14.6 परसेंट बढ़कर 36,332 करोड़ हो गया. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 12.8 परसेंट की बढ़त के साथ 7,379 करोड़ तक पहुंच गया. कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही में जियो का ARPU बढ़कर 211.4 रुपये हो गया. यह प्रति उपयोगकर्ता औसत रेवेन्यू को दर्शाता है. इसके अलावा, जियो एयरफाइबर की बढ़ती मांग के कारण भी कंपनी ने यह ग्रोथ हासिल किया.

शेयर में जबरदस्त उछाल

वहीं, कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान होने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयरों ने 16 सेशंस के बाद 1,400 रुपये के लेवल को फिर से हासिल कर लिया. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 52-हफ्ते के अपने निचले स्तर से 27 परसेंट की बढ़त के साथ शुरुआती कारोबार में NSE पर 1.5 परसेंट चढ़कर 1,417.80 रुपये पर पहुंच गए. कंपनी का मार्केट कैप 19.17 लाख करोड़ रुपये रहा.

2 साल में 20 परसेंट से ज्यादा की बढ़त

RIL के शेयर में एक साल में 4.38 परसेंट और दो साल में 20.23 परसेंट का इजाफा हुआ है. स्टॉक का बीटा 1.2 है, जो एक साल में बाजार के मुकाबले 20 परसेंट ज्यादा उतार-चढ़ाव को दर्शाता है. RIL का शेयर 7 अप्रैल, 2025 को 52-हफ्ते के निचले स्तर 1115.55 रुपये पर आ गया था और इस साल 9 जुलाई को 1551 रुपये के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया.

RIL के शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 57 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरसोल्ड और न ही ओवरबॉट जोन में कारोबार कर रहा है. RIL के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं. ब्रोकरेज इन्वेस्टेक ने 1890 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ शेयर को 'Buy' की रेटिंग दी है. ब्रोकरेज फर्म सिटी ने RIL के शेयर के लिए 1,690 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है.

