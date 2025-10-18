हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमुकेश अंबानी की RIL को 22000 करोड़ का प्रॉफिट, अब सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

मुकेश अंबानी की RIL को 22000 करोड़ का प्रॉफिट, अब सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

Reliance Industries Q2 Results: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शुक्रवार को दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया. कंपनी का प्रॉफिट 15.9 परसेंट उछलकर 22,146 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 18 Oct 2025 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

Reliance Industries Q2 Results: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली ऑयल-टेलीकॉम-रिटेल सेगमेंट की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ( Reliance Industries Ltd) ने शुक्रवार को कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया. इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 15.9 परसेंट उछलकर 22,146 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू भी बढ़ा

हालांकि, पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें कमी आई थी. वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू 283,548 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में दर्ज 258,027 करोड़ से सालाना 9.9 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. इस साल की जून तिमाही में कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू 273,252 करोड़ रुपये रहा. 

जियो का भी शानदार प्रदर्शन

Reliance Jio का भी परफॉर्मेंस दूसरी तिमाही में शानदार रहा. इसका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 14.6 परसेंट बढ़कर 36,332 करोड़ हो गया. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 12.8 परसेंट की बढ़त के साथ 7,379 करोड़ तक पहुंच गया. कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही में जियो का ARPU बढ़कर  211.4 रुपये हो गया. यह प्रति उपयोगकर्ता औसत रेवेन्यू को दर्शाता है. इसके अलावा, जियो एयरफाइबर की बढ़ती मांग के कारण भी कंपनी ने यह ग्रोथ हासिल किया.

शेयर में जबरदस्त उछाल 

वहीं, कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान होने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयरों ने 16 सेशंस के बाद 1,400 रुपये के लेवल को फिर से हासिल कर लिया. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 52-हफ्ते के अपने निचले स्तर से 27 परसेंट की बढ़त के साथ शुरुआती कारोबार में NSE पर 1.5 परसेंट चढ़कर 1,417.80 रुपये पर पहुंच गए. कंपनी का मार्केट कैप 19.17 लाख करोड़ रुपये रहा.

2 साल में 20 परसेंट से ज्यादा की बढ़त

RIL के शेयर में एक साल में 4.38 परसेंट और दो साल में 20.23 परसेंट का इजाफा हुआ है.  स्टॉक का बीटा 1.2 है, जो एक साल में बाजार के मुकाबले 20 परसेंट ज्यादा उतार-चढ़ाव को दर्शाता है. RIL का शेयर  7 अप्रैल, 2025 को 52-हफ्ते के निचले स्तर 1115.55 रुपये पर आ गया था और इस साल 9 जुलाई को 1551 रुपये के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया.

RIL के शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 57 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरसोल्ड और न ही ओवरबॉट जोन में कारोबार कर रहा है. RIL के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं. ब्रोकरेज इन्वेस्टेक ने 1890 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ शेयर को 'Buy' की रेटिंग दी है. ब्रोकरेज फर्म सिटी ने RIL के शेयर के लिए 1,690 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है.

 

ये भी पढ़ें:

सरकार ने लिया केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा फैसला, पेंशन से जुड़ा है मामला

 

Published at : 18 Oct 2025 07:02 AM (IST)
Tags :
RIL Reliance Industries Q2 Results Reliance Q2 Profit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Viral Video: रील का जानलेवा जुनून, झरने में डूबा युवक, दोस्त बनाते रहे वीडियो
DIG के घर में 'नोट फैक्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
जनरल नॉलेज
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
हेल्थ
Chronic Heart Failure Symptoms: रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget