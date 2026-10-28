Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसJio लिस्टिंग पर मुकेश अंबानी की आंखों में आए आंसू, बेटी ईशा ने सुनाया 1977 का किस्सा

Jio लिस्टिंग पर मुकेश अंबानी की आंखों में आए आंसू, बेटी ईशा ने सुनाया 1977 का किस्सा

Jio प्लेटफॉर्म्स की IPO लिस्टिंग के दौरान मुकेश अंबानी बेटी ईशा की बातें सुनकर भावुक हो गए. ईशा ने 1977 का एक किस्सा भी सुनाया, उस समय उनके पिता केवल 20 साल के थे.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Oct 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

सालों की कड़ी मेहनत के बाद परिवार के सपने सच होते हैं तो आंखों में खुशी के आंसू आ ही जाते हैं. कुछ ऐसा ही बुधवार को जियो प्लेटफॉमर्स की IPO लिस्टिंग के दौरान देखने को मिला है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी बेटी ईशा अंबानी की बातें सुनकर भावुक हो गए. ईशा अंबानी ने इस दौरान साल 1977 से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया.

बता दें कि इस खास मौके पर बेटी ईशा अंबानी और बेटे अनंत अंबानी ने जियो के सफर और कंपनी की सफलता के बारे में बात की. ईशा अंबानी ने अपने पिता के पुराने दिनों को याद करते हुए 1977 का एक किस्सा सुनाया. उस समय मुकेश अंबानी केवल 20 साल के थे. वह रिलायंस के पहले IPO पर काम कर रहे थे. जब ईशा अंबानी ने उनसे जुड़े किस्से की बात की तो मुकेश अंबानी भावुक होते नजर आए. 

शेयर बाजार में लिस्ट हुआ Jio 

Jio प्लेटफॉर्म्स ने बुधवार को शेयर बाजार में एंट्री की है. जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ बीएसई और एनएसई पर 21 फीसदी से कुछ ज्यादा प्रीमियम के साथ 1358 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ.

इस मौके पर ईशा ने ये भी बताया कि जियो ने लगभग 10 साल में बड़ी सफलता हासिल की है. उनके मुताबिक, इस साल कंपनी का रेवेन्यू लगभग 15.5 अरब डॉलर और वास्तविक कमाई करीब 8 अरब डॉलर रही. 

1977 के दिनों को किया याद

ईशा अंबानी ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले फैमिली डिनर के दौरान उनके पिता 1977 के दिनों को याद कर रहे थे. उन्होंने ये बताया कि अभी कुछ दिन पहले उनके पिता 1977 के अपने दिनों को याद कर रहे थे. ईशा ने बताया कि उनके दादा धीरूभाई अंबानी चाहते थे कि आम लोग भी कंपनी की तरक्की में हिस्सेदार बनें. इसी सोच के साथ ही रिलायंस को आम निवेशकों से जोड़ने का फैसला लिया गया था. 

आकाश अंबानी की तारीफ की

ईशा ने कहा कि जियो की लिस्टिंग सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है. कंपनी आगे भी अपने निवेशकों और ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने की कोशिश करेंगी. इसके साथ ही ईशा ने अपने भाई आकाश अंबानी की मेहनत की तारीफ भी की और कहां कि जियो के साथ 13 साल के इस सफर में उनके भाई ने काफी मेहनत की है. इस दौरान अनंत अंबानी ने भी जियो पर भरोसा करने वाले ग्राहकों का धन्यवाद किया.

Gold Rate Today: अब सोना नहीं खरीद रहे सुनार, ग्राहकों के साथ ज्वेलर्स भी कंफ्यूज

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Business News Jio Platforms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Microsoft में नौकरी छोड़ने के लिए मिल रहे हैं 11 लाख रुपए, क्या है VEO?
Microsoft में नौकरी छोड़ने के लिए मिल रहे हैं 11 लाख रुपए, क्या है VEO?
बिजनेस
Gold Rate Today: अब सोना नहीं खरीद रहे सुनार, ग्राहकों के साथ ज्वेलर्स भी कंफ्यूज
Gold Rate: अब सोना नहीं खरीद रहे सुनार, ग्राहकों के साथ ज्वेलर्स भी कंफ्यूज
बिजनेस
सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका या राहत? MCX पर आज दोनों के दाम गिरे, जानें ताजा भाव
सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका या राहत? MCX पर आज दोनों के दाम गिरे, जानें ताजा भाव
बिजनेस
चांदी 50% सस्ती, जनवरी से आधी रह गई कीमत, खरीदें या और इंतजार करें?
चांदी 50% सस्ती, जनवरी से आधी रह गई कीमत, खरीदें या और इंतजार करें?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक MLC चुनाव में BJP 3 पर जीती, कांग्रेस के हाथ खाली, देवेगौड़ा की पार्टी ने चौंकाया
कर्नाटक MLC चुनाव में BJP 3 पर जीती, कांग्रेस के हाथ खाली, देवेगौड़ा की पार्टी ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: 'उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए', यूपी एमएलसी चुनाव की मतगणना के बीच बोले अखिलेश यादव
'उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए', यूपी MLC चुनाव की मतगणना के बीच बोले अखिलेश यादव
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में लाने की उठी मांग, क्या रोहित शर्मा की लेंगे जगह?
अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में लाने की उठी मांग, क्या रोहित शर्मा की लेंगे जगह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
विश्व
इजरायल चुनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, उनके साथ से नेतन्याहू को हुआ फायदा
इजरायल चुनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, उनके साथ से नेतन्याहू को हुआ फायदा
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth Gifts For Wife: करवाचौथ पर पत्नी को क्या दें गिफ्ट? ऐसे लूटें अपने चांद का दिल
करवाचौथ पर पत्नी को क्या दें गिफ्ट? ऐसे लूटें अपने चांद का दिल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget