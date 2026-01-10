हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या ट्रंप की रजामंदी से भारत को मिल पाएगा वेनेजुएला का तेल? रिलायंस ने अमेरिका से मांगी मंजूरी

क्या ट्रंप की रजामंदी से भारत को मिल पाएगा वेनेजुएला का तेल? रिलायंस ने अमेरिका से मांगी मंजूरी

Reliance: पश्चिमी दबाव के बीच रिलायंस ने भले ही रूस से तेल की खरीद बंद कर दी है, लेकिन तेल की सप्लाई बनी रहे इसके लिए वेनेजुएला से तेल की खरीद को लेकर अमेरिका से मंजूरी मांग रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 10 Jan 2026 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

Reliance: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने वेनेजुएला से तेल की खरीद की इच्छा जताई है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की खरीदारी फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका से मंजूरी मांग रही है.

दरअसल, अमेरिकी प्रतिबंध और भारत पर भारी-भरकम टैरिफ के चलते प्राइवेट रिफाइनर रिलायंस पर रूसी तेल की खरीद को लेकर दबाव बना हुआ है और इसी के बीच रिलायंस यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पश्चिमी दबाव के बीच तेल की सप्लाई बनी रहे. सूत्रों ने बताया कि रिलायंस के अधिकारी वेनेजुएला से तेल की खरीद को लेकर मंजूरी पाने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग और ट्रेजरी डिपार्टमेंट से बातचीत कर रहे हैं.

वेनेजुएला के तेल पर रिलायंस की नजर

सूत्रों ने बताया कि रिलायंस के प्रतिनिधि मंज़ूरी पाने के लिए अमेरिकी विदेश और ट्रेजरी विभागों के साथ बातचीत कर रहे हैं. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार 30 से 50 मिलियन बैरल तेल निकालकर अमेरिका भेजेगी और इस तेल को बाद में मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा. इसी के चलते अब रिलायंस भी धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ा रही है ताकि तेल खरीदने का मौका उसे भी मिले. 

पिछले साल मिला था इम्पोर्ट का लाइसेंस 

रिलायंस को पहले गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेस के लिए अमेरिकी बैन के बीच वेनेजुएला से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने का लाइसेंस मिला था. PDVSA के इंटरनल रिकॉर्ड्स के मुताबिक, वेनेजुएला की तेल कंपनी PDVSA ने इसी लाइसेंस के तहत 2025 के शुरुआती चार महीनों में रिलायंस को लगभग 63,000 बैरल प्रति दिन के हिसाब से क्रूड ऑयल की डिलीवरी की.

अमेरिका ने मार्च और अप्रैल के बीच PDVSA के बिजनेस पार्टनर्स के ज्यादातर लाइसेंस सस्पेंड कर दिए और मादुरो पर दबाव बढ़ाते हुए वेनेजुएला के तेल खरीदारों को टैरिफ की धमकी दी. रिलायंस के लिए वेनेजुएला से तेल का आखिरी कार्गो मई 2025 में भारत पहुंचा. 

रिलायंस के अलावा, शेवरॉन, विटोल, ट्राफिगुरा जैसी दूसरी तेल कंपनियां भी वेनेजुएला से तेल मंगाने के लिए लाइसेंस और कंट्रोल पाने की होड़ में हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स से मिलने वाले हैं. बता दें कि वेनेजुएला में अभी लाखों बैरल कच्चा तेल जमीन पर बने टैंकों और जहाजों में फंसा हुआ है.

ये भी पढ़ें:

'खरीद लो...' गोल्डमैन का रिलायंस पर भरोसा अटूट, Q3 के नतीजों से पहले बढ़ा दिया टारगेट प्राइस 

Published at : 10 Jan 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Reliance Donald Trump Reliance Industries Venezuela DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

ईरान में हिंसा हुई और उग्र, खामनेई के खिलाफ गुस्से से उबाल में जनता । Iran Protest । Khamenei ।Trump
Bengal में ED की छापेमारी के बाद बढ़ा Social Media वॉर, पोस्टर के जरिए दोनों ने साधा निशाना
Jaipur Road Accident: ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत | Road Accident
Turkman Gate: तुर्कमान गेट इलाके में चप्पे-चप्पे पर पहरा...नहीं बचेंगे पत्थरबाज.. | Delhi News
Bengal ED Raid Row: छापेमारी को लेकर सियासी बवाल..दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
नौकरी
लाखों में चाहिए सैलरी तो इस भर्ती के लिए करें आवेदन, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन
लाखों में चाहिए सैलरी तो इस भर्ती के लिए करें आवेदन, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन
हेल्थ
बिहार में 22 दिन से नहीं निकली धूप, डॉक्टर बोले- विटामिन डी की कमी से बढ़ा बीमारियों का खतरा
बिहार में 22 दिन से नहीं निकली धूप, डॉक्टर बोले- विटामिन डी की कमी से बढ़ा बीमारियों का खतरा
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget