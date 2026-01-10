क्या ट्रंप की रजामंदी से भारत को मिल पाएगा वेनेजुएला का तेल? रिलायंस ने अमेरिका से मांगी मंजूरी

Reliance: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने वेनेजुएला से तेल की खरीद की इच्छा जताई है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की खरीदारी फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका से मंजूरी मांग रही है.

दरअसल, अमेरिकी प्रतिबंध और भारत पर भारी-भरकम टैरिफ के चलते प्राइवेट रिफाइनर रिलायंस पर रूसी तेल की खरीद को लेकर दबाव बना हुआ है और इसी के बीच रिलायंस यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पश्चिमी दबाव के बीच तेल की सप्लाई बनी रहे. सूत्रों ने बताया कि रिलायंस के अधिकारी वेनेजुएला से तेल की खरीद को लेकर मंजूरी पाने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग और ट्रेजरी डिपार्टमेंट से बातचीत कर रहे हैं.

वेनेजुएला के तेल पर रिलायंस की नजर

सूत्रों ने बताया कि रिलायंस के प्रतिनिधि मंज़ूरी पाने के लिए अमेरिकी विदेश और ट्रेजरी विभागों के साथ बातचीत कर रहे हैं. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार 30 से 50 मिलियन बैरल तेल निकालकर अमेरिका भेजेगी और इस तेल को बाद में मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा. इसी के चलते अब रिलायंस भी धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ा रही है ताकि तेल खरीदने का मौका उसे भी मिले.

पिछले साल मिला था इम्पोर्ट का लाइसेंस

रिलायंस को पहले गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेस के लिए अमेरिकी बैन के बीच वेनेजुएला से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने का लाइसेंस मिला था. PDVSA के इंटरनल रिकॉर्ड्स के मुताबिक, वेनेजुएला की तेल कंपनी PDVSA ने इसी लाइसेंस के तहत 2025 के शुरुआती चार महीनों में रिलायंस को लगभग 63,000 बैरल प्रति दिन के हिसाब से क्रूड ऑयल की डिलीवरी की.

अमेरिका ने मार्च और अप्रैल के बीच PDVSA के बिजनेस पार्टनर्स के ज्यादातर लाइसेंस सस्पेंड कर दिए और मादुरो पर दबाव बढ़ाते हुए वेनेजुएला के तेल खरीदारों को टैरिफ की धमकी दी. रिलायंस के लिए वेनेजुएला से तेल का आखिरी कार्गो मई 2025 में भारत पहुंचा.

रिलायंस के अलावा, शेवरॉन, विटोल, ट्राफिगुरा जैसी दूसरी तेल कंपनियां भी वेनेजुएला से तेल मंगाने के लिए लाइसेंस और कंट्रोल पाने की होड़ में हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स से मिलने वाले हैं. बता दें कि वेनेजुएला में अभी लाखों बैरल कच्चा तेल जमीन पर बने टैंकों और जहाजों में फंसा हुआ है.

