Reliance Industries Oil Strategy: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. रूस से तेल खरीदने को लेकर अब मामला और गंभीर होता दिख रहा है. अमेरिका ने इस पर सख्त रुख अपनाया है. अमेरिकी कांग्रेस ने रूस से सस्ता तेल लेने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है. यह प्रस्ताव अमेरिका में सभी ने एकमत होकर पारित किया है.

जिससे कई देशों की चिंता बढ़ गई है. इस फैसले का असर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर पड़ सकता है. जो रूस से कम कीमतों पर कच्चा तेल खरीदते रहे हैं. इसी बीच भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर भी चर्चा तेज है.

कंपनी ने संकेत दिए हैं कि अगर नियमों के तहत इजाजत मिलती है तो वह वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार कर सकती है. CNBC-TV18 को Reuters के प्रश्नों के जवाब में कंपनी की ओर से कहा गया है कि, अगर गैर-अमेरिकी खरीदारों के लिए बिक्री की अनुमति मिलती है तो कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार करेगी. आइए जानते हैं, कंपनी शेयरों का हाल...

वेनेजुएला तेल का बदला खेल

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्च 2025 से वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था. इसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. इसके बाद कंपनी को वेनेजुएला से आखिरी बार मई महीने में तेल की खेप मिली थी. अमेरिका के सख्त तेवर को देखते हुए रिलायंस ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ा दी थी.

अब हालात में बदलाव देखने को मिल रहा है. वेनेजुएला में तख्तापलट हो गया है. वेनेजुएला के तेल कारोबार पर अमेरिका का नियंत्रण बढ़ गया है और आगे तेल की बिक्री अमेरिका के जरिए होने की बात सामने आ रही है.

ये कंपनियां भी खरीद सकती है वेनेजुएला से तेल

अगर वेनेजुएला का कच्चा तेल की बिक्री अमेरिकी शर्तों के आधार पर होती है तो, भारत की कुछ अन्य कंपनियां भी इस डील में अपनी दिलचस्पी दिखा सकती है. इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां वेनेजुएला का तेल खरीदने पर विचार कर सकती हैं.

बीएसई पर कंपनी शेयरों का हाल

बीएसई पर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 9 जनवरी को पॉजिटिव रूख दिखा रहे हैं. दोपहर करीब 2:15 बजे कंपनी शेयर 0.17 प्रतिशत या 2.50 रुपये की तेजी के साथ 1472 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे.

कारोबारी दिन की शुरुआत शेयरों ने 1466.95 रुपये पर की थी. दिन की हाई लेवल 1480 रुपये थे. कंपनी के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 1611.20 रुपये के आंकड़े को छूआ था. वहीं 52 सप्ताह का लो लेवल 1115.55 रुपये है.

