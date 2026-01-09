हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकच्चे तेल पर अमेरिका का सख्त रुख; अंबानी ने खेला नया पत्ता वेनेजुएला से क्रूड डील संभव, कंपनी शेयरों में भी दिखी हलचल

कच्चे तेल पर अमेरिका का सख्त रुख; अंबानी ने खेला नया पत्ता वेनेजुएला से क्रूड डील संभव, कंपनी शेयरों में भी दिखी हलचल

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. रूस से तेल खरीदने को लेकर अब मामला और गंभीर होता दिख रहा है. अमेरिका ने इस पर सख्त रुख अपनाया है...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 09 Jan 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Reliance Industries Oil Strategy: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. रूस से तेल खरीदने को लेकर अब मामला और गंभीर होता दिख रहा है. अमेरिका ने इस पर सख्त रुख अपनाया है. अमेरिकी कांग्रेस ने रूस से सस्ता तेल लेने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है. यह प्रस्ताव अमेरिका में सभी ने एकमत होकर पारित किया है.

जिससे कई देशों की चिंता बढ़ गई है. इस फैसले का असर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर पड़ सकता है. जो रूस से कम कीमतों पर कच्चा तेल खरीदते रहे हैं. इसी बीच भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर भी चर्चा तेज है.

कंपनी ने संकेत दिए हैं कि अगर नियमों के तहत इजाजत मिलती है तो वह वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार कर सकती है. CNBC-TV18 को Reuters के प्रश्नों के जवाब में कंपनी की ओर से कहा गया है कि, अगर गैर-अमेरिकी खरीदारों के लिए बिक्री की अनुमति मिलती है तो कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार करेगी. आइए जानते हैं, कंपनी शेयरों का हाल...

वेनेजुएला तेल का बदला खेल

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्च 2025 से वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था. इसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. इसके बाद कंपनी को वेनेजुएला से आखिरी बार मई महीने में तेल की खेप मिली थी. अमेरिका के सख्त तेवर को देखते हुए रिलायंस ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ा दी थी. 

अब हालात में बदलाव देखने को मिल रहा है. वेनेजुएला में तख्तापलट हो गया है. वेनेजुएला के तेल कारोबार पर अमेरिका का नियंत्रण बढ़ गया है और आगे तेल की बिक्री अमेरिका के जरिए होने की बात सामने आ रही है.

ये कंपनियां भी खरीद सकती है वेनेजुएला से तेल

अगर वेनेजुएला का कच्चा तेल की बिक्री अमेरिकी शर्तों के आधार पर होती है तो, भारत की कुछ अन्य कंपनियां भी इस डील में अपनी दिलचस्पी दिखा सकती है. इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां वेनेजुएला का तेल खरीदने पर विचार कर सकती हैं.  

बीएसई पर कंपनी शेयरों का हाल

बीएसई पर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 9 जनवरी को पॉजिटिव रूख दिखा रहे हैं. दोपहर करीब 2:15 बजे कंपनी शेयर 0.17 प्रतिशत या 2.50 रुपये की तेजी के साथ 1472 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे.

कारोबारी दिन की शुरुआत शेयरों ने 1466.95 रुपये पर की थी. दिन की हाई लेवल 1480 रुपये थे. कंपनी के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 1611.20 रुपये के आंकड़े को छूआ था. वहीं 52 सप्ताह का लो लेवल 1115.55 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: Budget 2026: देश में सबसे ज्यादा बार किस वित्त मंत्री ने पेश किया बजट? किनके नाम है यह रिकॉर्ड, जानें डिटेल

Published at : 09 Jan 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Reliance Industries Oil Strategy Russia Oil Tariff US
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 में AI Revolution | India बनेगा Global AI Hub? | Paisa Live
Land For Job Case में नप गई Lalu Family, कोर्ट ने किया साफ पूरा परिवार इस खेल में शामिल
सिख धर्मगुरू अपमान मामले में Delhi BJP और AAP हुई आमने सामने, जमकर शुरू हुआ विरोध
कैमरे पर बोलीं Mahua Moitra, Mamata Banerjee शेरनी है, वो डरने वालों में से नहीं । Bengal ED Raid
Amit Shah के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे TMC सांसद सड़क पर लेट गए । Bengal ED Raid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
साउथ सिनेमा
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली विदेशी एक्ट्रेस कौन हैं? 'टॉक्सिक' के टीजर रिलीज होने के बाद से बटोर रही सुर्खियां
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली लड़की कौन है? 'टॉक्सिक' के टीजर से छा गई है
यूटिलिटी
स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट
स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट
फूड
Edible Flowers: जमकर खाए जाते हैं ये 10 फूल, देश की लगभग हर किचन में होते हैं यूज
जमकर खाए जाते हैं ये 10 फूल, देश की लगभग हर किचन में होते हैं यूज
ट्रेंडिंग
और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल
और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Embed widget