मस्क के तंज पर अंबानी की रिलायंस का पहला बयान, कंपनी बोली- 'स्टारलिंक का...'

एलन मस्क पिछनले कुछ दिनों से यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि भारत में कुछ उद्याेगपति उनकी कंपनी स्टारलिंक की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की एंट्री को रोक रहे हैं. बीते 8 अक्टूबर को मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, "स्टारलिंक को 165 से ज्यादा देशों में लाइसेंस मिला हुआ है और कंपनी भारत सरकार की हर जरूरत को पूरा करने में पांच साल से काम कर रही है. फिर भी भारत में उसे फाइनल कमर्शियल लाइसेंस क्यों नहीं मिल रही है. क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?" मस्क ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि भारत के कुछ मशहूर उद्योगपति भारतीय लोगों पर अपनी मोनोपॉली बनाए रखने के लिए भारत में स्टारलिंक के रास्ते अडंगा लगा रहे हैं.

Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license? Is Ambani the real boss of India? — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026

मस्क ने अपने एक पोस्ट में यह भी कहा था कि भारत के कई गांवों और दूर-दराज के इलाकों में आज भी इंटरनेट की पहुंच सीमित है. कंपनी ऐसे ही इलाकों में, जहां फाइबर या मोबाइल नेटवर्क का पहुंचना मुश्किल है, अपनी सैटेलाइट तकनीक के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का दावा करती है. कंपनी ने इसके लिए भारत में 20 गेटवे साइट भी तैयार कर ली हैं. कंपनी भारत में अपनी सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. बावजूद इसके उसे न तो स्पेक्ट्रम अलॉट किए गए हैं और न ही बाकी मंजूरियां मिली हैं.

मस्क के आरोपों पर रिलायंस का जवाब

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को कहा कि कंपनी भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा का स्वागत करती है, जिसमें एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भी शामिल है. हालांकि, कंपनी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जियो सहित सभी ऑपरेटरों को भारतीय कानूनों और नीतियों का पालन करना होगा.

Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land. — Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026

खुद लाइन में खड़ा जियो

रिलायंस ने यह भी कहा कि भारत में निवेश के रास्ते खुले हैं, लेकिन इसके लिए कानूनों का पालन करना भी जरूरी है, जो अपने देश की कंपनियों के साथ-साथ विदेशी कंपनियों पर भी समान रूप से लागू होता है. कंपनी ने इससे पहले भारत सरकार के दिए गए जवाब का हवाला देते हुए ह भी कहा, ''जैसा कि भारत सरकार ने बताया है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी- हर एक आवेदक के लिए प्रक्रियाएं एक समान हैं. जियो को खुद अपनी सैटेलाइट सर्विसेज को मंजूरी मिलने का इंतजार है.''

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