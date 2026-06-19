Reliance AGM 2026 Live: रिलायंस का मास्टरप्लान, Jio IPO, AI और नई एनर्जी पर होगा एरिया

RIL AGM 2026 LIVE Updates: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की सालाना आम बैठक (AGM) आज 19 जून, 2026 को दोपहर दो बजे से शुरू हो चुकी है. इस दौरान कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश-विदेश के लाखों शेयरहोल्डर्स को संबोधित कर रहे हैं.

रिलायंस AGM पर निवेशकों की पैनी नजर है. इस दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि Jio IPO की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है क्योंकि बोर्ड ने DRHP फाइलिंग को मंजूरी दे दी है. मुकेश अंबानी का कहना है कि रिलायंस का लक्ष्य कंज्यूमर्स, बिजनेस और सरकारों के लिए AI प्लेटफॉर्म बनाना है. आप इस मेगा इवेंट को रिलायंस के ऑफिशियल JioEvents Platform या Flame of Truth यूट्यूब चैनल या ABPLive के ताजा अपडेट्स से जुड़ सकते हैं.