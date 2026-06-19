Reliance AGM 2026 Live: रिलायंस का मास्टरप्लान, Jio IPO, AI और नई एनर्जी पर होगा एरिया
Reliance AGM 2026 Live Updates: आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं AGM पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. इस दौरान निवेशक मुकेश अंबानी के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं. इस दौरान कई बड़े ऐलान हो सकते हैं.
LIVE
Background
RIL AGM 2026 LIVE Updates: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की सालाना आम बैठक (AGM) आज 19 जून, 2026 को दोपहर दो बजे से शुरू हो चुकी है. इस दौरान कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश-विदेश के लाखों शेयरहोल्डर्स को संबोधित कर रहे हैं.
रिलायंस AGM पर निवेशकों की पैनी नजर है. इस दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि Jio IPO की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है क्योंकि बोर्ड ने DRHP फाइलिंग को मंजूरी दे दी है. मुकेश अंबानी का कहना है कि रिलायंस का लक्ष्य कंज्यूमर्स, बिजनेस और सरकारों के लिए AI प्लेटफॉर्म बनाना है. आप इस मेगा इवेंट को रिलायंस के ऑफिशियल JioEvents Platform या Flame of Truth यूट्यूब चैनल या ABPLive के ताजा अपडेट्स से जुड़ सकते हैं.
Reliance AGM 2026 Highlights: सैटेलाइट इंटरनेट में भी दांव लगाएगा जियो
आकाश अंबानी ने AGM 2026 में कहा कि जियो अब सिर्फ टेलीकॉम सेवाओं तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में भी बड़ा दांव लगाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी स्वदेशी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के जरिए अपनी सैटकॉम सेवाओं का विस्तार करना चाहती है. फिलहाल यहां एलन मस्क की स्टारलिंक और फ्रांस की यूटेलसैट जैसी कंपनियों का ही दबदबा है, लेकिन जियो अब इस बाजार में अपनी मौजूदगी बनाने की प्लानिंग कर रहा है.
Reliance AGM 2026: तीन नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा रिलायंस फाउंडेशन
रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM 2026 में नीता अंबानी ने बताया कि रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी सेवा के 16 साल पूरे कर लिए हैं और अब तक देश के 1 लाख से ज्यादा गांवों तक अपनी पहुंच बना चुका है. उन्होंने आगे बताया कि फाउंडेशन आने वाले समय में तीन बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा, जिनमें एक गार्डन, यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल सिटी होगा.