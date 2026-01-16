हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससस्ता होम लोन, टैक्स पर छूट... बजट 2026 से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत की उम्मीद

सस्ता होम लोन, टैक्स पर छूट... बजट 2026 से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत की उम्मीद

Budget 2026: देश का रियल एस्टेट उद्योग सरकार से ऐसे नीतिगत फैसलों की उम्मीद कर रहा है, जो घर खरीदारों का भरोसा और मजबूत करें और डेवलपर्स को स्थिर विकास का रास्ता दें.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 16 Jan 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर में इस बार खासा उत्साह है. बीते कुछ सालों में जहां एक तरफ घरों की मांग में सुधार देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर बढ़ती ब्याज दरों, निर्माण लागत और महंगाई ने सेक्टर पर दबाव भी बनाया. ऐसे में अब रियल एस्टेट उद्योग सरकार से ऐसे नीतिगत फैसलों की उम्मीद कर रहा है, जो घर खरीदारों का भरोसा और मजबूत करें और डेवलपर्स को स्थिर विकास का रास्ता दें.

सेक्टर की सबसे बड़ी मांगों में होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ाना, अफोर्डेबल हाउसिंग को दोबारा प्राथमिकता देना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाना, टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना, निर्माण पर जीएसटी कम करना और आवास को आवश्यक बुनियादी ढांचा मानना शामिल है.

होम लोन पर टैक्स छूट बढ़े, तो बढ़ेगी खरीदारी

रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भी मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी चुनौती होम लोन की ईएमआई है. अगर बजट 2026 में होम लोन पर ब्याज और प्रिंसिपल में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाती है, तो बड़ी संख्या में एंड यूजर बाजार में लौट सकते हैं.

काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है और जीडीपी में बड़ा योगदान देता है. बजट 2026 से सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार पुरानी मांगों पर ध्यान देगी और सब्सिडी की बजाय साफ और स्थिर नीतियों पर फोकस करेगी. पिछले दो सालों में 2 करोड़ से ऊपर के घरों की मांग बनी हुई है, जहां खरीदार घरों को खर्च नहीं बल्कि लंबे समय का निवेश मान रहे हैं. अब सेक्टर को टैक्स व्यवस्था, खासकर कैपिटल गेन और इंडेक्सेशन को लेकर स्पष्टता चाहिए. नियमों में स्थिरता से डेवलपर्स बेहतर और बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बना पाएंगे. बजट 2026 के पास मौका है कि वह भारत के लग्जरी हाउसिंग मार्केट को एक भरोसेमंद निवेश विकल्प के रूप में और मजबूत करे.

इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च से बदलेगी रियल एस्टेट की तस्वीर

पिछले कुछ सालों में एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स ने रियल एस्टेट की दिशा बदली है. सेक्टर को उम्मीद है कि बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और बढ़ेगा. मिगसन ग्रुप के एमडी यश मिगलानी कहते हैं हाउसिंग सेक्टर ने हाल के सालों में अपनी मजबूती दिखाई है, लेकिन आगे की ग्रोथ नीतियों पर निर्भर करेगी.

बजट 2026 से उम्मीद है कि टैक्स डिडक्शन की सीमा बढ़े और आय की शर्तें मौजूदा घरों की कीमतों के हिसाब से तय हों, ताकि घर खरीदना आसान हो सके. ब्याज दरों पर सकारात्मक संकेत खरीदारों का भरोसा बनाए रखेंगे. साथ ही, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे और नए हाउसिंग एरिया विकसित होंगे.

टैक्स और ड्यूटी कम हुई, तो बढ़ेगा भरोसा

स्टांप ड्यूटी और जीएसटी को लेकर भी सेक्टर में लंबे समय से राहत की मांग की जा रही है. डेवलपर्स का मानना है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने से बाजार में रफ्तार आएगी.

एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर, संजय शर्मा का कहना है रियल एस्टेट सेक्टर को यूनियन बजट 2026 से ऐसे कदमों की उम्मीद है, जिससे घर खरीदना ज्यादा किफायती हो सके। स्टांप ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने और टैक्स प्रक्रिया को सरल करने से घर खरीदारों पर बोझ कम होगा और फैसले जल्दी हो सकेंगे। होम लोन से जुड़े प्रोत्साहन जारी रहने से मांग बढ़ेगी और हाउसिंग सेक्टर में स्थिर विकास को मजबूती मिलेगी।

रेंटल और कमर्शियल सेगमेंट पर भी उम्मीद

वर्क-फ्रॉम-होम और हाइब्रिड मॉडल के चलते कमर्शियल और रेंटल हाउसिंग सेगमेंट में बदलाव देखने को मिल रहा है. डेवलपर्स चाहते हैं कि बजट में इन दोनों सेगमेंट्स के लिए भी स्पष्ट नीति आए.
ग्रुप 108 के मैनेजिंग डायरेक्टर संचित भूटानी का कहना है कि कमर्शियल रियल एस्टेट अब स्थिर और मजबूत विकास के दौर में है. ऑफिस और रिटेल दोनों सेगमेंट में अब संख्या से ज़्यादा सही और गुणवत्ता वाली मांग पर ध्यान दिया जा रहा है. रिटेल में अनुभव आधारित फॉर्मेट और बेहतर टेनेंट्स की वजह से ग्राहकों की आवाजाही मजबूत हुई है.

बजट 2026 से इस सेक्टर को जीएसटी में राहत, नियमों को आसान करने और ऑफिस व रिटेल प्रॉपर्टी के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद है. इससे निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. वहीं,अंसल हाउसिंग डायरेक्टर कुशाग्र अंसल का कहना है कि शहरों में रेंटल हाउसिंग की जरूरत तेजी से बढ़ रही है. अगर बजट 2026 में रेंटल हाउसिंग और कमर्शियल स्पेस के लिए अलग से प्रोत्साहन दिया जाता है, तो यह शहरी विकास के लिए बड़ा कदम होगा.

किफायती आवास की सीमा बढ़ाने की मांग तेज

रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख मांगों में किफायती आवास की तय कीमत सीमा पर दोबारा विचार करना शामिल है. डेवलपर्स का कहना है कि किफायती आवास के लिए तय की गई 45 लाख रुपये की सीमा अब ज्यादातर शहरी इलाकों की मौजूदा बाजार स्थिति से मेल नहीं खाती. बजट 2026 नजदीक आने के साथ रियल एस्टेट सेक्टर सरकार से ऐसे कर संकेतों की उम्मीद कर रहा है, जो शहरों में बढ़ती जमीन और निर्माण लागत की वास्तविकता को ध्यान में रखें. मौजूदा व्यवस्था में 45 लाख रुपये की सीमा और उस पर मिलने वाला 1 परसेंट जीएसटी का लाभ कई विकासशील इलाकों में व्यावहारिक नहीं रह गया है. इसी को देखते हुए उद्योग जगत किफायती आवास की कीमत सीमा को बढ़ाकर 80 से 90 लाख रुपये करने की मांग कर रहा है. साथ ही निर्माण अनुबंधों पर जीएसटी दर को 18  परसेंट से घटाकर 12 परसेंट करने का सुझाव दिया जा रहा है. डेवलपर्स का मानना है कि इन कदमों से रुकी हुई परियोजनाओं को गति मिलेगी और बाजार में नए घरों की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी.

सिक्का ग्रुप के चेयरमैन हरविंदर सिंह सिक्का का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर को इस समय स्थिर और स्पष्ट नीतियों की जरूरत है. बजट 2026 में अगर सरकार टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाती है, फंडिंग को आसान करती है और अप्रूवल प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाती है, तो इससे डेवलपर्स और निवेशकों, दोनों का भरोसा बढ़ेगा. ऐसे कदम बाजार में लंबी अवधि की मजबूती लाने में मदद करेंगे.

अंसल हाउसिंग के डायरेक्टर कुशाग्र अंसल का कहना है, अगर बजट 2026 में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर पूंजीगत खर्च बढ़ाया जाता है, तो इससे रियल एस्टेट की मांग लंबी अवधि तक बनी रहेगी. खासकर एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बाजारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. बेहतर सड़कें, मेट्रो कनेक्टिविटी और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपर्स को नए इलाकों में प्रोजेक्ट लॉन्च करने का आत्मविश्वास देते हैं और खरीदारों के लिए घर चुनने के विकल्प भी बढ़ते हैं.

संतुलित बजट से मिलेगा सेक्टर को नया भरोसा


कुल मिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर बजट 2026 से ऐसे संतुलित फैसलों की उम्मीद कर रहा है, जो एक तरफ घर खरीदारों को राहत दें और दूसरी तरफ डेवलपर्स को स्थिरता और निवेश का भरोसा दें. जानकारों का मानना है कि अगर सरकार इन अपेक्षाओं पर खरा उतरती है, तो आने वाले सालों में रियल एस्टेट सेक्टर देश की आर्थिक वृद्धि में और बड़ी भूमिका निभा सकता है.

ये भी पढ़ें:

बजट से रेल, डिफेंस या इंफ्रा किसे सबसे ज्यादा फायदा? जानें कौन सा कैपेक्स स्टॉक कराएगा मुनाफा?

Published at : 16 Jan 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Real Estate Sector Budget Budget 2026 Budget 2026 For Real Estate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
टेलीविजन
माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक के बाद पूरा किया अपना बड़ा सपना, खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
जय संग तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया अपना सपना,खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
स्पोर्ट्स
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : बस खुलने वाली है चुनाव की पेटी ! । Shivsena । BJP
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : 3 दशक बाद BMC से शिवसेना की विदाई । Shivsena । BJP
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : नतीजों से पहले EXIT POLL के नतीजों ने चौंकाया
Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
टेलीविजन
माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक के बाद पूरा किया अपना बड़ा सपना, खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
जय संग तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया अपना सपना,खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
स्पोर्ट्स
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
यूटिलिटी
इस तारीख तक जारी हो सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, खाते में ये चीजें कर लें चेक
इस तारीख तक जारी हो सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, खाते में ये चीजें कर लें चेक
जनरल नॉलेज
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
ट्रेंडिंग
CM Yogi Video Viral: भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 
भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 
ट्रेंडिंग
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget