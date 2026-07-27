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हिंदी न्यूज़बिजनेसरियल एस्टेट का बिगड़ा बैलेंस, 2 BHK की बढ़ी डिमांड; बिल्डर्स बना रहे 3 BHK

रियल एस्टेट का बिगड़ा बैलेंस, 2 BHK की बढ़ी डिमांड; बिल्डर्स बना रहे 3 BHK

Real Easte: प्रीमियम घरों की मांग भी काफी बढ़ रही है, लेकिन कई शहर ऐसे भी हैं जहां 75 लाख रुपये से कम कीमत वाले घर अब भी सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन सीमित हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 27 Jul 2026 12:40 PM (IST)
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India's Housing Market: भारत का हाउसिंग मार्केट तेजी से दो अलग-अलग हिस्सों में बंटता जा रहा है. एक तरफ  डेवलपर्स बड़े और प्रीमियम घरों पर बड़ा दांव लगा रहे हैं. वहीं, कई शहरों में लोग अभी भी किफायती घरों को ही पसंद कर रहे हैं.

लेटेस्ट मैजिकब्रिक्स प्रॉपइंडेक्स (अप्रैल–जून 2026) के मुताबिक, एक्टिव हाउसिंग सप्लाई में बड़े (3 BHK) घरों की हिस्सेदारी 46% है, जो बड़ी फैमिलीज के लिए घरों की मांग पर डेवलपर्स के लगातार भरोसे को दिखाता है. अगर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध 46% घर 3 BHK है, तो इससे यह पता चलता है कि डेवलपर्स बड़े घरों की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, जबिक खरीदारों को अब भी किफायती घरों की तलाश है. इस स्थिति को मिस एंड मैच की स्थिति कहते हैं.  

क्यों 3 BHK की बढ़ रही डिमांड?

देश में कोरोना महामारी के बाद बड़े घरों की डिमांड बढ़ी है क्योंकि हाइब्रिड काम करने का चलन बढ़ा है. लोगों को अपने वर्कस्पेस के लिए अधिक जगह की जरूरत महसूस होने लगी है.

दूसरी बड़ी बात यह भी है कि किफायती घरों के मुकाबले डेवलपर्स को मिड-प्रीमियम और 3 BHK लग्जरी प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट ज्यादा मिलता है. लेकिन सच्चाई यह भी है कि कई उभरते बाजारों में अफोर्डेबल हाउसिंग को अब भी प्राथमिकता दी जा रही है. कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में 75 लाख रुपये से कम कीमत वाले घरों को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जो इन जगहों पर किफायती घरों की लगातार अहमियत को दिखाता है.

लग्जरी हाउसिंग के भी कम नहीं दीवाने

रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मार्केट में लग्जरी सेगमेंट वाले घर भी अब खूब पसंद किए जा रहे हैं. बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम और नोएडा में 1.5 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये की कीमत वाले घरों की मांग बढ़ रही है. यह परिवारों की बढ़ती आय, बदलते लाइफस्टाइल की चाहत और भारत के प्रमुख बिज़नेस और टेक्नोलॉजी हब के बढ़ते असर को दिखाता है. हालांकि, ज्यादातर इनकी डिमांड मुंबई और गुरुग्राम जैसे शहरों में ही है. इससे अल्ट्रा-प्रीमियम घरों की मांग के मामले में इन शहरों की देश के प्रमुख बाजारों के तौर पर स्थिति और मजबूत होती है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Real Easte Premium Segment Housing
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