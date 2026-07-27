रियल एस्टेट का बिगड़ा बैलेंस, 2 BHK की बढ़ी डिमांड; बिल्डर्स बना रहे 3 BHK

India's Housing Market: भारत का हाउसिंग मार्केट तेजी से दो अलग-अलग हिस्सों में बंटता जा रहा है. एक तरफ डेवलपर्स बड़े और प्रीमियम घरों पर बड़ा दांव लगा रहे हैं. वहीं, कई शहरों में लोग अभी भी किफायती घरों को ही पसंद कर रहे हैं.

लेटेस्ट मैजिकब्रिक्स प्रॉपइंडेक्स (अप्रैल–जून 2026) के मुताबिक, एक्टिव हाउसिंग सप्लाई में बड़े (3 BHK) घरों की हिस्सेदारी 46% है, जो बड़ी फैमिलीज के लिए घरों की मांग पर डेवलपर्स के लगातार भरोसे को दिखाता है. अगर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध 46% घर 3 BHK है, तो इससे यह पता चलता है कि डेवलपर्स बड़े घरों की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, जबिक खरीदारों को अब भी किफायती घरों की तलाश है. इस स्थिति को मिस एंड मैच की स्थिति कहते हैं.

क्यों 3 BHK की बढ़ रही डिमांड?

देश में कोरोना महामारी के बाद बड़े घरों की डिमांड बढ़ी है क्योंकि हाइब्रिड काम करने का चलन बढ़ा है. लोगों को अपने वर्कस्पेस के लिए अधिक जगह की जरूरत महसूस होने लगी है.

दूसरी बड़ी बात यह भी है कि किफायती घरों के मुकाबले डेवलपर्स को मिड-प्रीमियम और 3 BHK लग्जरी प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट ज्यादा मिलता है. लेकिन सच्चाई यह भी है कि कई उभरते बाजारों में अफोर्डेबल हाउसिंग को अब भी प्राथमिकता दी जा रही है. कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में 75 लाख रुपये से कम कीमत वाले घरों को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जो इन जगहों पर किफायती घरों की लगातार अहमियत को दिखाता है.

लग्जरी हाउसिंग के भी कम नहीं दीवाने

रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मार्केट में लग्जरी सेगमेंट वाले घर भी अब खूब पसंद किए जा रहे हैं. बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम और नोएडा में 1.5 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये की कीमत वाले घरों की मांग बढ़ रही है. यह परिवारों की बढ़ती आय, बदलते लाइफस्टाइल की चाहत और भारत के प्रमुख बिज़नेस और टेक्नोलॉजी हब के बढ़ते असर को दिखाता है. हालांकि, ज्यादातर इनकी डिमांड मुंबई और गुरुग्राम जैसे शहरों में ही है. इससे अल्ट्रा-प्रीमियम घरों की मांग के मामले में इन शहरों की देश के प्रमुख बाजारों के तौर पर स्थिति और मजबूत होती है.

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