RBL बैंक में Emirates NBD की एंट्री, 26,850 करोड़ रुपए की डील, शेयरों में जबरदस्त उछाल

RBL Bank Emirates NBD Deal: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 20 अक्टूबर को प्राइवेट सेक्टर बैंक RBL के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. 6.5 प्रतिशत की तेजी के साथ यह अपने 52 सप्ताह के हाई लेवल पर पहुंच गई है. बैंक के शेयरों में यह तेजी एमीरेट्स NBD द्वारा बैंक में हिस्सेदारी खरीदने और उसके बाद खुले ओपन ऑफर के बाद देखी जा रही है. दोनों वित्तीय संस्थाओं के बीच यह सौदा 26,850 करोड़ रुपए में तय हुआ है.

जानकारों का ऐसा मानना है कि, यह अब तक भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर में हुआ सबसे बड़ा विदेशी निवेश है. इस डील के अनुसार, एमीरेट्स NBD ने आरबीएल बैंक में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है. सोमवार को करीब 11:30 बजे बीएसई पर आरबीएल के शेयरों में 7.31 प्रतिशत की तेजी देखी जा रही थी. कंपनी के शेयर 321 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे.

डील का विवरण

दोनों ही वित्तीय संस्थाओं के बीच हुए इस डील के अनुसार, आरबीएल बैंक में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी एमीरेट्स NBD के द्वारा खरीदा जाएगा. निवेश के लिए 280 रुपए प्रति शेयर का प्रिफरेंशियल इश्यू तय किया गया है. जो शेयर के आखिरी बंद भाव से लगभग 6.5 प्रतिशत की कमी को दिखाता है. साथ ही एमीरेट्स NBD को सेबी के नियमानुसार, सार्वजनिक शेयरधारकों से 26 प्रतिशत तक अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक खुला ऑफर भी देना होगा.

बाजार विशेषज्ञों का क्या है कहना?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि, प्रिफरेंशियल इश्यू और ओपन ऑफर की कीमत मौजूदा बाजार से कम होने के कारण कंपनी के शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि, लंबे समय तक निवेश करने पर लाभ मिल सकता है. साथ ही इस डील को भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए RBL बैंक के लिए नए युग की शुरुआत कहा गया है.

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दूसरे तिमाही में 179 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ बनाया था. आखिरी साल की तिमाही की तुलना में इसमें 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले साल इस तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 222.5 करोड़ रुपए था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: दिवाली के दिन फीकी पड़ी सोने की चमक, जानें अपने शहर के ताजा रेट