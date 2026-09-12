ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअक्टूबर में रेपो रेट बढ़ाएगा RBI! महंगी हो सकती है आपकी EMI- SBI रिपोर्ट

अक्टूबर में रेपो रेट बढ़ाएगा RBI! महंगी हो सकती है आपकी EMI- SBI रिपोर्ट

बैंक से लोन लेने के बाद ब्याज दर बढ़ने से सीधा असर EMI पर पड़ सकता है. RBI की रेपो रेट को लेकर SBI की रिपोर्ट ने लोन लेने वालों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगले महीने तक RBI रेपो रेट बढ़ा सकता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Sep 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई और बढ़ेगी.

अक्सर लोग घर, कार या बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लेते हैं. अगर आपने भी बैंक से लोन लिया हुआ है तो यह जानकारी आपके काम की है. हर महीने की तय EMI चुकाने में ही लोगों के घर का बजट बिगड़ जाता है, ऐसे में अगर ब्याज दरों में थोड़ा भी बदलाव हो जाए तो ये सीधा आपकी जेब पर असर डाल सकता है. SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में RBI रेपो रेट बढ़ा सकता है. इसका असर बैंक से लोन लेने वालों पर भी पड़ सकता है.

SBI की रिपोर्ट में क्या है?

RBI की रेपो रेट को लेकर SBI रिसर्च की इकोव्रैप रिपोर्ट के मुताबिक, RBI अक्टूबर में रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका असर लोन लेने वालों की जेब पर पड़ सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि RBI रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी करने वाला है?

दिसंबर में भी बढ़ेगा रेपो रेट

SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI अक्टूबर में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है. इतना ही नहीं, बल्कि दिसंबर में भी रेपो रेट में 25 bps की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है. यानी दिसंबर तक रेपो रेट में कुल 50 bps की बढ़ोतरी हो सकती है.

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की वजह से कच्चे तेल की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है. अब कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा हो गई है. चिंता की बात तो यह है कि अगर कच्चे तेल की कीमत में कमी नहीं आती है तो आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है.

रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा?

अगर RBI अक्टबूर में रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो बैंक भी लोन की ब्याज दर बढ़ा सकता है. ऐसे में जिन लोगों ने बैंक से फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया हुआ है, उनकी EMI में बदलाव देखा जा सकता है. यानी हर महीने जितनी EMI दे रहे थे अब उससे ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि EMI में कितना इजाफा होगा यह बैंक की ब्याज दर में होने वाले बदलाव पर ही निर्भर करेगा. 

अक्टूबर नंवबर में बढ़ेगी महंगाई

SBI रिसर्च के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमत महंगी रहती है तो अक्टूबर-नवंबर में महंगाई 6.5 प्रतिशत या इससे ज्यादा की भी हो सकती है.

ब्रिक्स के मंच से पुतिन ने क्यों की महिंद्रा की तारीफ? जानिए क्या कहा

EMI बढ़ने पर इन चीजों पर ध्यान रखें

  • अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो सबसे पहले चेक लोन की ब्याज दर चेक करें.
  • साथ ही ये भी चेक करें कि आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है भी या नहीं.
  • साथ ही अपने बैंक से इस बात की जानकारी लें कि अगर ब्याज बढ़ता है तो EMI में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है.
  • वहीं अगर EMI बढ़ती है तो अपने महीने के बजट को उसी हिसाब से तैयार करें.
  • अगर नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो पहले अलग-अलग बैंकों की EMI देखना न भूलें.

मनमाने टैरिफ पर भड़के BRICS देश, Trump की नीतियों पर बिना नाम लिए साधा निशाना

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Business News Repo Rate RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ब्रिक्स के मंच से पुतिन ने क्यों की महिंद्रा की तारीफ? जानिए क्या कहा
ब्रिक्स के मंच से पुतिन ने क्यों की महिंद्रा की तारीफ? जानिए क्या कहा
बिजनेस
मनमाने टैरिफ पर भड़के BRICS देश, Trump की नीतियों पर बिना नाम लिए साधा निशाना
मनमाने टैरिफ पर भड़के BRICS देश, Trump की नीतियों पर बिना नाम लिए साधा निशाना
बिजनेस
आज कितने का मिलेगा 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? देखें घरेलू और कमर्शियल LPG की रेट लिस्ट
आज कितने का मिलेगा 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? देखें घरेलू और कमर्शियल LPG की रेट लिस्ट
बिजनेस
पेट्रोल-डीजल के दाम में आज कितना हुआ बदलाव? जानें अपने शहर का ताजा रेट
पेट्रोल-डीजल के दाम में आज कितना हुआ बदलाव? जानें अपने शहर का ताजा रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेता सौरव दास मोदी सरकार पर भड़के, बोले- 'इंस्टाग्राम पर मेरी...'
CJP नेता सौरव दास मोदी सरकार पर भड़के, बोले- 'इंस्टाग्राम पर मेरी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘क्योटो बनाम स्पेन की लड़ाई', वाराणसी में जलभराव पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
‘क्योटो बनाम स्पेन की लड़ाई', वाराणसी में जलभराव पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
विश्व
इधर BRICS, उधर अमेरिकी हाउस में रूस-ईरान प्रतिबंध बिल पर पड़े वोट, भारत की टेंशन
इधर BRICS, उधर अमेरिकी हाउस में रूस-ईरान प्रतिबंध बिल पर पड़े वोट, भारत की टेंशन
क्रिकेट
पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंथ पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का निधन
पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंथ पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का निधन
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
इंडिया
अब क्या करने जा रहे सोनम वांगुचक? अभिजीत दीपके भी साथ, किया बड़ा ऐलान
अब क्या करने जा रहे सोनम वांगुचक? अभिजीत दीपके भी साथ, किया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
हथिनी माधुरी की कोल्हापुर के नंदनी मठ में वापसी, हुआ भव्य स्वागत
हथिनी माधुरी की कोल्हापुर के नंदनी मठ में वापसी, हुआ भव्य स्वागत
एग्रीकल्चर
गमले में उगानी है शकरकंद? इन बातों का रखें खास ध्यान
गमले में उगानी है शकरकंद? इन बातों का रखें खास ध्यान
ABP NEWS
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
ABP NEWS
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
ABP NEWS
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
ABP NEWS
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
Embed widget