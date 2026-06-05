RBI Policy Meeting 2026 Live: रेपो रेट बढ़ेगा या घटेगा? आज RBI के फैसले पर टिकी पूरे देश की नजर
RBI MPC Meeting Repo Rate Live: RBI MPC की की बैठक एक ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते देश का मैक्रोइकोनॉमिक माहौल लगातार और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है.
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RBI MPC Meeting Live: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अहम मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा आज 5 जून को सुबह 10 बजे रेपो रेट को लेकर फैसला सुनाने वाले हैं, जिसका इंतजार पूरे देश को है. यह फैसला एक ऐसे अहम समय पर लिया जा रहा है जब महंगाई का दबाव बढ़ रहा है और ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे टकराव की वजह से सप्लाई चेन में रुकावट और एनर्जी की बढ़ती लागत से भारत की आर्थिक विकास दर पर जोखिम मंडरा रहा है.
ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई इस बार रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रख सकता है. इसमें किसी बदलाव की संभावना बहुत कम है. हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग और इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए कुछ लोग रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की भी उम्मीद जता रहे हैं. आप RBI के ऑफिशियल YouTube चैनल या X अकाउंट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.
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फैसला लेने में आरबीआई नहीं करेगा जल्दी, अपनाएगा सतर्क रुख
CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च एनालिस्ट गौरव गर्ग का भी यही मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की आने वाली बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा.उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं - जैसे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ईंधन की कीमतों में बदलाव, रुपये की कमजोरी और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं - ने महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. हालांकि, महंगाई का मौजूदा दबाव मुख्य रूप से सप्लाई से जुड़ा हुआ लगता है इसलिए तुरंत कोई पॉलिसी एक्शन लिए जाने की संभावना कम है. गर्ग के मुताबिक, RBI के जल्दबाजी में पॉलिसी को सख्त करने के बजाय सतर्क रुख अपनाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि मार्केट ने पहले ही मान लिया है कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा और इससे इक्विटी और फिक्स्ड-इनकम दोनों सेगमेंट में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलनी चाहिए.
बैठ में आरबीआई के सामने किस बात की हे उलझन?
BofA ग्लोबल रिसर्च के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट राहुल बजोरिया ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की MPC जून की बैठक में उलझन इस बात की है कि 'बाजार के दबावों पर ध्यान दिया जाए या आने वाले डेटा पर.'
उन्होंने आगे कहा, "ब्याज दरों को स्थिर रखते हुए सख्त रुख (hawkish guidance) अपनाना सबसे अच्छा बीच का रास्ता हो सकता है. इससे RBI एक्सचेंज रेट में स्थिरता को लेकर घबराहट नहीं दिखाएगा, लेकिन साथ ही सतर्क रहने की अपनी मंशा भी जाहिर करेगा." रॉयटर्स के 56 अर्थशास्त्रियों के एक सर्वे के अनुसार, लगभग 80 प्रतिशत लोगों का मानना है कि केंद्रीय बैंक शुक्रवार को अपनी तीन-दिवसीय बैठक के समापन पर रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखेगा.