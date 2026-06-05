रेपो रेट बढ़ेगा या घटेगा? आज RBI के फैसले पर टिकी पूरे देश की नजर

RBI MPC Meeting Live: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अहम मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा आज 5 जून को सुबह 10 बजे रेपो रेट को लेकर फैसला सुनाने वाले हैं, जिसका इंतजार पूरे देश को है. यह फैसला एक ऐसे अहम समय पर लिया जा रहा है जब महंगाई का दबाव बढ़ रहा है और ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे टकराव की वजह से सप्लाई चेन में रुकावट और एनर्जी की बढ़ती लागत से भारत की आर्थिक विकास दर पर जोखिम मंडरा रहा है.

ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई इस बार रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रख सकता है. इसमें किसी बदलाव की संभावना बहुत कम है. हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग और इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए कुछ लोग रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की भी उम्मीद जता रहे हैं. आप RBI के ऑफिशियल YouTube चैनल या X अकाउंट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

RBI News: ब्याज दरों में कोई बदलाव न करे आरबीआई, देश के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन ने ऐसा क्यों कहा?