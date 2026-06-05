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RBI ने रेपो रेट पर सुनाया फैसला, 5.25% पर ही रखा बरकरार
RBI Repo Rate Descision: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला लिया है. RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज शुक्रवार को RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी.
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