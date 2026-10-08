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हिंदी न्यूज़बिजनेसRepo Rate Hike: जानिए अब किस बैंक का लोन सबसे पहले महंगा होगा?

Repo Rate Hike: जानिए अब किस बैंक का लोन सबसे पहले महंगा होगा?

Repo Rate Hike: रिजर्व बैंक ने कल रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते अब यह 5.25% से बढ़कर 5.50% हो गया है. इस वजह से कई बैंकों ने उधार देने की अपनी दरें भी बढ़ा दी हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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RBI के रेपो रेट बढ़ाने के साथ ही कई बड़े बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी है. इनमें पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे और भी कई बैंक शामिल हैं. इन बैंकों ने अपनी लेंडिंग रेट्स (उधार देने की दरें) बढ़ाने का ऐलान किया. इसी के साथ अब इनसे लोन लेना भी महंगा हो गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपनी बेंचमार्क ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% कर दी. यह फरवरी 2023 के बाद लगभग चार सालों में पहली बढ़ोतरी है. इस दौरान आरबीआई ने यह भी संकेत दिया कि आगे ब्याज दरों में राहत की बजाय और भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं क्योंकि बढ़ती महंगाई और कमजोर होती करेंसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में बदलाव की भी जरूरत है. 

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किन-किन बैंकों ने बढ़ाईं ब्याज दरें?

Bank of India

रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% करने के आरबीआई के फैसले के बाद Bank of India ने अपनी रेपो-बेस्ड लेंडिंग रेट (RBLR) को 8.10% से बढ़ाकर 8.35% कर दिया है, जो 7 अक्टूबर 2026 से लागू हो चुकी है. RBLR का रेपो कंपोनेंट 5.25% से बढ़कर 5.50% हो गया, जबकि मार्क-अप 2.85% पर ही बना रहा. यह बदलाव BoI के ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का हिस्सा है और इसका सीधा असर उन कर्जदारों पर पड़ता है जिनके लोन रेपो रेट से जुड़े हैं. इससे अब या तो उनकी EMI बढ़ जाएगी या लोन का टेन्योर बढ़ जाएगा.

Punjab National Bank

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने  रेपो रेट बढ़ने के बाद रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) को 8.10% से बढ़ाकर 8.35% कर दिया है, जो 8 अक्टूबर से लागू होगा. हालांकि, बैंक ने यह भी कहा कि उनके मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR) और बेस रेट में कोई बदलाव नहीं होगा. 

Indian Bank

चेन्नई बेस्ड सरकारी बैंक- इंडियन बैंक ने भी अपनी रेपो लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स (RBLR) को मौजूदा 7.95% से बढ़ाकर 8.20% कर दिया है. इंडियन बैंक ने एक अलग फाइलिंग में बताया कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) द्वारा पॉलिसी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के बाद बैंक की नई दरें 8 अक्टूबर से लागू होंगी.

Indian Overseas Bank

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने भी 8 अक्टूबर से अपनी रेपो-बेस्ड लेंडिंग रेट (RBLR) को बढ़ाकर 8.35% कर दिया है.

Bank of Baroda

सरकारी बैंक- बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने अपनी रेपो-बेस्ड लेंडिंग रेट को मौजूदा 7.90% से बढ़ाकर 8.15% कर दिया है, जो 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Bank Loan Repo Rate RBI
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