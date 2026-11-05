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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या है DICGC? कैसे होगा इससे खाते में रखा पैसा सुरक्षित, RBI ने बताया

क्या है DICGC? कैसे होगा इससे खाते में रखा पैसा सुरक्षित, RBI ने बताया

इन दिनों बैंक में पैसों की धोखाधड़ी की खबरें खूब आ रही हैं. ऐसे में समय में लोगों के मन में शंका है कि बैंक में भी उनका पैसा सुरक्षित नहीं है. इसी बीच RBI ने बताया है कि खाते में रखा पैसा कैसे सुरक्षित होगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 05 Nov 2026 10:40 PM (IST)
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कुछ दिन पहले ही PNB बैंक की उत्तर प्रदेश की नोएडा स्थित ब्रांच में कई ग्राहकों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए गए. ये काम बैंक की ही एक कर्मचारी के द्वारा किया गया था. इससे पहले SBI से भी ग्राहकों का डाटा लीक हो चुका है. तो वहीं कई अन्य बैंकों से भी ऐसी खबरें आई हैं. जिसके बाद से ग्राहकों के मन में डर बैठ गया है कि बैंक में रखा उनका पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा.

ग्राहकों की इसी परेशानी को खुद RBI ने दूर कर दिया है. RBI ने बताया है कि DICGC के जरिए हम अपना बैंक में रखा पैसा सुरक्षित कर सकते हैं. ऐसी किसी भी स्थिति में खाताधारकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए RBI की सहायक संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) काम करती है.

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क्या है DICGC?
DICGC का पूरा नाम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है. ये भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है. इसकी स्थापना 1978 में हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य बैंक में पैसा जमा करने वाले ग्राहकों की बचत को सुरक्षा देना है.

ये एक तरह का बैंक जमा बीमा है. अगर कोई बीमित बैंक दिवालिया हो जाता है या उसके कामकाज पर प्रतिबंध लग जाता है, तो निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत खाताधारकों को उनकी जमा राशि का बीमा भुगतान किया जाता है.

किन खातों पर मिलता है 5 लाख रुपये का बीमा?
DICGC के तहत सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) में जमा रकम को बीमा सुरक्षा मिलती है. इसमें एक ही बैंक में एक ही व्यक्ति के सभी खातों की जमा राशि को जोड़कर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के एक बैंक में सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपये और FD में 4 लाख रुपये हैं, तो कुल जमा 6 लाख रुपये होगी. ऐसी स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये तक ही बीमा सुरक्षा मिलेगी.

हर बैंक में मिलता है अलग-अलग बीमा?
हां, अलग-अलग DICGC बीमित बैंकों में जमा राशि पर अलग-अलग 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. इसका मतलब है कि आपके दो अलग-अलग बीमित बैंकों में पैसे जमा हैं, तो दोनों में अलग-अलग इंस्योरें लिमिट लागू होगी. हालांकि, एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में खाते होने पर सभी जमा राशियों को जोड़कर ही बीमा की गणना की जाती है.

ये भी पढ़ें: UPI MDR: दुकानदारों को मिले Soundbox पर 130 रुपए का किराया होगा खत्म

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 05 Nov 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
DICGC RBI News
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