क्या है DICGC? कैसे होगा इससे खाते में रखा पैसा सुरक्षित, RBI ने बताया

कुछ दिन पहले ही PNB बैंक की उत्तर प्रदेश की नोएडा स्थित ब्रांच में कई ग्राहकों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए गए. ये काम बैंक की ही एक कर्मचारी के द्वारा किया गया था. इससे पहले SBI से भी ग्राहकों का डाटा लीक हो चुका है. तो वहीं कई अन्य बैंकों से भी ऐसी खबरें आई हैं. जिसके बाद से ग्राहकों के मन में डर बैठ गया है कि बैंक में रखा उनका पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा.

ग्राहकों की इसी परेशानी को खुद RBI ने दूर कर दिया है. RBI ने बताया है कि DICGC के जरिए हम अपना बैंक में रखा पैसा सुरक्षित कर सकते हैं. ऐसी किसी भी स्थिति में खाताधारकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए RBI की सहायक संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) काम करती है.

क्या है DICGC?

DICGC का पूरा नाम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है. ये भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है. इसकी स्थापना 1978 में हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य बैंक में पैसा जमा करने वाले ग्राहकों की बचत को सुरक्षा देना है.

Did you know that deposit insurance covers more than just your deposited amount?​ DICGC provides insurance cover of up to ₹5 lakh per depositor, per insured bank, including both principal and accrued interest, subject to applicable conditions.​ Swipe to understand how the coverage works.​ #RBI #DICGC #DepositInsurance #FinancialAwareness — ReserveBankOfIndia (@RBI) November 4, 2026

ये एक तरह का बैंक जमा बीमा है. अगर कोई बीमित बैंक दिवालिया हो जाता है या उसके कामकाज पर प्रतिबंध लग जाता है, तो निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत खाताधारकों को उनकी जमा राशि का बीमा भुगतान किया जाता है.

किन खातों पर मिलता है 5 लाख रुपये का बीमा?

DICGC के तहत सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) में जमा रकम को बीमा सुरक्षा मिलती है. इसमें एक ही बैंक में एक ही व्यक्ति के सभी खातों की जमा राशि को जोड़कर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के एक बैंक में सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपये और FD में 4 लाख रुपये हैं, तो कुल जमा 6 लाख रुपये होगी. ऐसी स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये तक ही बीमा सुरक्षा मिलेगी.

हर बैंक में मिलता है अलग-अलग बीमा?

हां, अलग-अलग DICGC बीमित बैंकों में जमा राशि पर अलग-अलग 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. इसका मतलब है कि आपके दो अलग-अलग बीमित बैंकों में पैसे जमा हैं, तो दोनों में अलग-अलग इंस्योरें लिमिट लागू होगी. हालांकि, एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में खाते होने पर सभी जमा राशियों को जोड़कर ही बीमा की गणना की जाती है.

ये भी पढ़ें: UPI MDR: दुकानदारों को मिले Soundbox पर 130 रुपए का किराया होगा खत्म