7 अक्टूबर को आएगा EMI पर बड़ा फैसला, आज से शुरू RBI MPC की बैठक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज से आरबीआई बैठक, रेपो दर में वृद्धि संभावित.

महंगाई और कच्चे तेल की कीमतें मुख्य वजह.

ब्याज दर बढ़ने से बाजार में मांग कम होगी.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक सोमवार यानी कि आज से शुरू हो रही है. इस बार रेपो रेट में 0.25% (25 बेसिस पॉइंट) की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है, तो यह मौजूदा 5.25% से बढ़कर 5.50% हो जाएगा. फरवरी 2023 के बाद यह पहली बार होगा जब RBI ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा.

RBI के सामने क्या है चुनौतियां?

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी- पश्चिम एशिया में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें ग्लोबल मार्केट में 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है. इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका है. अगर फ्यूल महंगा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, जिससे रोजमर्रा की चीजें महंगी होगी.

महंगाई का दबाव- वैसे ही महंगाई का दबाव पहले से ही बना हुआ है. अगस्त 2026 में भारत की खुदरा महंगाई (CPI Inflation) बढ़कर 4.82% पर पहुंच गई है जो कि जुलाई के 4.45% से अधिक है. यह लगातार तीसरा महीना है, जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है. हालांकि, यह अभी भी RBI के 2% से 6% के टॉलरेंस बैंड (सहनशीलता सीमा) के भीतर ही है.

वैश्विक केंद्रीय बैंकों का रुख- दुनिया भर के कई प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने महंगाई पर काबू पाने के लिए अपनी नीतियों में सख्ती बरतते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. इसके चलते अब भारतीय रिजर्व बैंक पर भी ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव काफी बढ़ गया है. आज से शुरू हो रही मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में कई आर्थिक विशेषज्ञ इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि RBI वैश्विक बाजारों के साथ तालमेल बिठाने और गिरते रुपये को संभालने के लिए रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर इसे 5.50% कर सकता है.

क्यों महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं?

महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरें बढ़ाकर बाजार में डिमांड और सप्लाई को बैलेंस किया जाता है. जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, तो उसकी सप्लाई भी कम होगी, जिससे कीमतें बढ़ जाएंगी. ब्याज दरें बढ़ाकर इसी डिमांड को काबू में लाया जाता है.

जैसे ही RBI रेपो रेट बढ़ाता है, तो SBI, HDFC, ICICI जैसे कमर्शियल बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेना महंगा हो जाता है. इसके चलते ये बैंक भी होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, जिससे EMI पर खर्च बढ़ जाता है.

लोन महंगा होने से लोग कुछ समय के लिए खरीदारी को टाल देते हैं. कंपनियां भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ा लोन लेने से बचती हैं. साथ ही रेपो रेट बढ़ने के साथ बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ जाता है, तो लोग खर्च करने के बजाय सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करते हैं.

अब जब लोग लोन कम लेंगे और बचत ज्यादा करेंगे, तो बाजार में पैसों का बहाव कम होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, जिससे डिमांड कम होगी. डिमांड कम होने से चीजों की कीमतें भी धीरे-धीरे कम होने लगेंगी, जिससे महंगाई काबू में आ जाएगी.

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