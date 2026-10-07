RBI MPC Meeting 2026 LIVE: क्या महंगे होंगे होम और कार लोन? रेपो रेट पर आज फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने महंगाई और बदलती आर्थिक स्थितियों को देखते हुए पिछले कुछ सालों में रेपो रेट में कई बार बदलाव किए. मई 2022 में, RBI ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% कर दिया था. इसके बाद जून में इसमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई, जिससे यह बढ़कर 4.90% हो गया. फिर दिसंबर 2022 की बैठक में इसमें 35 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी हुई, जिससे रेपो रेट 6.25% के स्तर पर पहुंच गया. इसके बाद MPC ने फरवरी 2023 में इसे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.50% कर दिया. साल 2025 में रिजर्व बैंक ने कुल 4 बार में रेपो रेट को 125 बेसिस पॉइंट (1.25%) घटाया.

2025 में कब-कब कम हुए रेपो रेट

फरवरी 2025 में पहली कटौती- 5 साल के लंबे अंतराल के बाद आरबीआई ने पहली बार रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स कम करके इसे 6.50% से 6.25% पर ले आए.

अप्रैल 2025 में दूसरी कटौती- महंगाई में लगातार आ रही कमी को देखते हुए फरवरी के बाद हुई अगली ही बैठक में इसे 25 bps और घटाकर 6.00% कर दिया गया.

जून 2025 में तीसरी कटौती- आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और लोन लेने वालों लुभाने के लिए इस बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, जिससे दरें 5.50% पर आ गईं.

दिसंबर 2025 में चौथी कटौती- साल के आखिर में फि से राहत देते हुए इसे फिर से 25 bps घटाकर मौजूदा स्तर यानी 5.25% पर लॉक कर दिया गया.