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हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI MPC Meeting 2026 LIVE: क्या महंगे होंगे होम और कार लोन? रेपो रेट पर आज फैसला

RBI MPC Meeting 2026 LIVE: क्या महंगे होंगे होम और कार लोन? रेपो रेट पर आज फैसला

RBI MPC Meeting 2026 LIVE Updates: एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रिजर्व बैंक रेपो रेट को बढ़ा सकता है क्योंकि महंगाई आरबीआई के 4% के लक्ष्य से ऊपर बना हुआ है.

Written By : अरिजीता सेन  | Updated at : 07 Oct 2026 08:08 AM (IST)

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RBI MPC Meeting 2026 LIVE Updates Sanjay Malhotra BMP Repo Rate Hike Interest Rate Latest News RBI MPC Meeting 2026 LIVE: क्या महंगे होंगे होम और कार लोन? रेपो रेट पर आज फैसला
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Source : ABP Live

Background

आज सभी की नजरें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ​​पर टिकी हैं. 5 अक्टूबर से शुरू हुई तीन दिवसीय मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की बैठक में लिए गए फैसले का आज ऐलान होने वाला है. इसकी घोषणा सुबह 10:00 बजे आरबीआई गवर्नर करेंगे. बाजार और निवेशकों के लिए इस बैठक के कई मायने हैं क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजर्व बैंक इस बार रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) बढ़ाकर 5.50% कर सकता है. 2025 में कुल मिलाकर 125 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद RBI ने लगातार चार रिव्यू में पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखा है. अब इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है, तो यह फरवरी 2023 के बाद लगभग 4 साल में रेपो रेट में पहली बढ़ोतरी होगी.

08:08 AM (IST)  •  07 Oct 2026

रेपो रेट में कब-कब और कितनी हुई कटौती?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने महंगाई और बदलती आर्थिक स्थितियों को देखते हुए पिछले कुछ सालों में रेपो रेट में कई बार बदलाव किए. मई 2022 में, RBI ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% कर दिया था. इसके बाद जून में इसमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई, जिससे यह बढ़कर 4.90%  हो गया. फिर दिसंबर 2022 की बैठक में इसमें 35 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी हुई, जिससे रेपो रेट 6.25% के स्तर पर पहुंच गया. इसके बाद MPC ने फरवरी 2023 में इसे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.50% कर दिया. साल 2025 में रिजर्व बैंक ने कुल 4 बार में रेपो रेट को 125 बेसिस पॉइंट (1.25%) घटाया. 

2025 में कब-कब कम हुए रेपो रेट

फरवरी 2025 में पहली कटौती- 5 साल के लंबे अंतराल के बाद आरबीआई ने पहली बार रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स कम करके इसे 6.50% से 6.25% पर ले आए.

अप्रैल 2025 में दूसरी कटौती-  महंगाई में लगातार आ रही कमी को देखते हुए फरवरी के बाद हुई अगली ही बैठक में इसे 25 bps और घटाकर 6.00% कर दिया गया.

जून 2025 में तीसरी कटौती-  आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और लोन लेने वालों लुभाने के लिए इस बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, जिससे दरें 5.50% पर आ गईं.

दिसंबर 2025 में चौथी कटौती-  साल के आखिर में फि से राहत देते हुए इसे फिर से 25 bps घटाकर मौजूदा स्तर यानी 5.25% पर लॉक कर दिया गया.

07:17 AM (IST)  •  07 Oct 2026

फेडरल रिजर्व ने भी बढ़ाया है इंटरेस्ट रेट

सितंबर 2026 में, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की बढ़ोतरी की है, जिससे वहां बेंचमार्क ब्याज दर बढ़कर 3.75% से 4.00% के दायरे में पहुंच गई है. यहां भी साल 2023 के बाद फेड द्वारा ब्याज दरों में की गई यह पहली बढ़ोतरी है. रिजर्व बैंक पर इसका भी दबाव है क्योंकि फेड रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने के बाद अगर आरबीआई चुप बैठता है, तो विदेशी निवेशक भारत के बाजारों (शेयर और बॉन्ड) से अपना निवेश निकालकर अमेरिका में शिफ्ट करने लगते हैं.

अकेले साल 2026 में ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से 2.41 लाख करोड़ से अधिक की भारी-भरकम रकम निकाली है. पिछले महीने भी 35,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली देखी गई है. ऐसे में पूंजी को बाहर जाने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक को भी अपनी नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स में ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट्स पॉल ग्रुएनवाल्ड का कहना है कि रिजर्व बैंकभी अब उन केंद्रीय बैंकों की लिस्ट में शामिल हो सकता है, जिन्होंने बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. 

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Repo Rate RBI संजय मल्होत्रा
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