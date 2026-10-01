Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगी होगी होम-कार लोन की EMI! इस महीने RBI बढ़ा सकता है रेपो रेट

महंगी होगी होम-कार लोन की EMI! इस महीने RBI बढ़ा सकता है रेपो रेट

त्योहारी सीजन में आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ सकता है क्योंकि इस महीने भारती रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा सकता है. इससे होम और कार लोन की EMI पर खर्च बढ़ जाएगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 01 Oct 2026 02:48 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बढ़ते कच्चे तेल, महंगाई के कारण रेपो रेट बढ़ सकता है.

मिडिल ईस्ट में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई बढ़ रही है. अब आम आदमी के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा (Nomura) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का सेंट्रल बैंक यानी कि RBI अक्टूबर और दिसंबर के महीनों में लोन की EMI दरें बढ़ा सकता है.

नोमुरा का दावा है कि  इन दो महीनों में कुल मिलाकर रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी हो सकती है. मतलब ये कि त्योहारों के समय में जहां पहले ही खर्च ज्यादा होते हैं, उस पर अब ऊपर से होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन लेना भी महंगा पड़ सकता है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
अब हर शनिवार को बंद रहेंगे बैंक, जारी हुई अधिसूचना? सरकार ने क्या कहा
अब हर शनिवार को बंद रहेंगे बैंक, जारी हुई अधिसूचना? सरकार ने क्या कहा
बिजनेस
बड़ी खबर: LPG सिलेंडर के बाद CNG भी महंगी, जानें कितने रुपए बढ़े दाम
बड़ी खबर: LPG सिलेंडर के बाद CNG भी महंगी, जानें कितने रुपए बढ़े दाम
बिजनेस
Dry Day: 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब के दुकान, अब कब मिलेगी दारू?
Dry Day: 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब के दुकान, अब कब मिलेगी दारू?
बिजनेस
अक्टूबर में 16 दिन बंद रहेगे बैंक! RBI ने आपके शहर में कब-कब दी छुट्टी, देखें लिस्ट
अक्टूबर में 16 दिन बंद रहेगे बैंक! RBI ने आपके शहर में कब-कब दी छुट्टी, देखें लिस्ट

पिछले साल की थी कटौती

साल 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में कुल 1.25% (125 बेसिस पॉइंट्स) की भारी कटौती की थी, जिससे कर्जदारों को काफी राहत मिली थी. दरअसल, साल 2025 में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई थी. इस वजह से आरबीआई ने अलग-अलग किश्तों में रेपो रेट को कम करते हुए 6.50% से घटाकर सीधे 5.25% पर ला दिया था.

तारीख रेपो रेट में बदलाव फाइनल रेट
जनवरी 2025 शुरुआती स्तर  6.50%
07 फरवरी 2025 0.25% की पहली कटौती 6.25%
09 अप्रैल 2025 0.25% की दूसरी कटौती 6.00%
06 जून 2025 0.50% की बड़ी तीसरी कटौती 5.50%
05 दिसंबर 2025 0.25% की चौथी और अंतिम कटौती 5.25%

साल 2026 में कितना हुआ बदलाव?

साल 2026 में अब तक रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और यह अपने पिछले स्तर 5.25% पर ही बरकरार है. हालांकि, अब 5 से 7 अक्टूबर 2026 के बीच होने वाली आरबीआई की अगली बड़ी समीक्षा बैठक में इसके बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल के 107 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने और बढ़ती महंगाई के कारण इस बार ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की प्रबल संभावना जताई जा रही है, जिससे रेपो रेट बढ़कर 5.25% से 5.50% हो जाएगा. इससे EMI बढ़ सकती है, नया लोन लेना महंगा हो सकता है, लोन का टेन्योर बढ़ सकता है. 

ये भी पढ़ें:

8वें वेतन आयोग से बड़ी मांग, अब सिविलियन कर्मचारियों को भी चाहिए OROP 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Repo Rate RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अब हर शनिवार को बंद रहेंगे बैंक, जारी हुई अधिसूचना? सरकार ने क्या कहा
अब हर शनिवार को बंद रहेंगे बैंक, जारी हुई अधिसूचना? सरकार ने क्या कहा
बिजनेस
बड़ी खबर: LPG सिलेंडर के बाद CNG भी महंगी, जानें कितने रुपए बढ़े दाम
बड़ी खबर: LPG सिलेंडर के बाद CNG भी महंगी, जानें कितने रुपए बढ़े दाम
बिजनेस
Dry Day: 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब के दुकान, अब कब मिलेगी दारू?
Dry Day: 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब के दुकान, अब कब मिलेगी दारू?
बिजनेस
अक्टूबर में 16 दिन बंद रहेगे बैंक! RBI ने आपके शहर में कब-कब दी छुट्टी, देखें लिस्ट
अक्टूबर में 16 दिन बंद रहेगे बैंक! RBI ने आपके शहर में कब-कब दी छुट्टी, देखें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
पंजाब
'मैं कुछ...' राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों पर सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया
'मैं कुछ...' राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों पर सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
बॉलीवुड
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा, ये भी बताया क्यों फ्रैंचाइजी हो रही खत्म
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा
क्रिकेट
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget