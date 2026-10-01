महंगी होगी होम-कार लोन की EMI! इस महीने RBI बढ़ा सकता है रेपो रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बढ़ते कच्चे तेल, महंगाई के कारण रेपो रेट बढ़ सकता है.

मिडिल ईस्ट में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई बढ़ रही है. अब आम आदमी के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा (Nomura) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का सेंट्रल बैंक यानी कि RBI अक्टूबर और दिसंबर के महीनों में लोन की EMI दरें बढ़ा सकता है.

नोमुरा का दावा है कि इन दो महीनों में कुल मिलाकर रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी हो सकती है. मतलब ये कि त्योहारों के समय में जहां पहले ही खर्च ज्यादा होते हैं, उस पर अब ऊपर से होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन लेना भी महंगा पड़ सकता है.

पिछले साल की थी कटौती

साल 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में कुल 1.25% (125 बेसिस पॉइंट्स) की भारी कटौती की थी, जिससे कर्जदारों को काफी राहत मिली थी. दरअसल, साल 2025 में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई थी. इस वजह से आरबीआई ने अलग-अलग किश्तों में रेपो रेट को कम करते हुए 6.50% से घटाकर सीधे 5.25% पर ला दिया था.

तारीख रेपो रेट में बदलाव फाइनल रेट जनवरी 2025 शुरुआती स्तर 6.50% 07 फरवरी 2025 0.25% की पहली कटौती 6.25% 09 अप्रैल 2025 0.25% की दूसरी कटौती 6.00% 06 जून 2025 0.50% की बड़ी तीसरी कटौती 5.50% 05 दिसंबर 2025 0.25% की चौथी और अंतिम कटौती 5.25%

साल 2026 में कितना हुआ बदलाव?

साल 2026 में अब तक रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और यह अपने पिछले स्तर 5.25% पर ही बरकरार है. हालांकि, अब 5 से 7 अक्टूबर 2026 के बीच होने वाली आरबीआई की अगली बड़ी समीक्षा बैठक में इसके बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल के 107 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने और बढ़ती महंगाई के कारण इस बार ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की प्रबल संभावना जताई जा रही है, जिससे रेपो रेट बढ़कर 5.25% से 5.50% हो जाएगा. इससे EMI बढ़ सकती है, नया लोन लेना महंगा हो सकता है, लोन का टेन्योर बढ़ सकता है.

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