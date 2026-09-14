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RBI बाजार से खींच रहा 1 लाख करोड़, आपके होम लोन और FD पर क्या असर पड़ेगा?

17 सितंबर को केंद्रीय बैंक तीन अलग-अलग किश्तों में टोटल 1 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड्स बेचने वाला है. जानिए RBI के इस फैसले से आपके होम लोन और एफडी पर क्या असर पड़ने वाला है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 14 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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अगर आपका होम लोन चल रहा है या बैंक की एफडी में पैसा जमा होकर रखा है तो आपको आरबीआई के नए फैसले की जानकारी होनी ही चाहिए. आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद एक्स्ट्रा पैसे यानी सरप्लस लिक्विडिटी को कम करने के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड बेचने का फैसला किया है. ये बिक्री सितंबर में तीन चरणों में होगी.

अब सवाल ये है कि आरबीआई के इस कदम से आम जनता पर क्या फर्क पड़ने वाला है और क्या इससे होम लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी? क्या इससे एफडी पर ब्याज ज्यादा मिलेगा? 

आरबीआई 1 लाख करोड़ क्यों निकाल रहा है?

दरअसल, इस समय भारतीय बैंकिंग सिस्टम में जरूरत से काफी ज्यादा पैसा मौजूद है. सितंबर की शुरुआत में बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी करीब 10.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी. अब आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में मौजूद एक्स्ट्रा नकदी को कम करने के लिए बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए निकाल रहा है. 

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आरबीआई बाजार से पैसा कैसे खींचता है?

आरबीआई जब सरकारी बॉन्ड बेचता है तो बैंक और दूसरे निवेशक उन बॉन्ड को खरीदने के लिए पैसा देते हैं. ये पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकलकर आरबीआई के पास चला जाता है. इस तरह बाजार में घूम रहा एक्स्ट्रा पैसा कम हो जाता है. आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए की बॉन्ड बिक्री को तीन हिस्सों में करने का फैसला किया है. पहली बिक्री 17 सितंबर को 50000 करोड़ रुपए की होगी, जबकि 21 और 28 सितंबर को 25000- 25000 करोड़ रुपए की बिक्री की जाएगी.

होम लोन पर क्या असर पड़ेगा?

जब आरबीआई बाजार से पैसा खींचता है तो इसका होम लोन पर असर पड़ता ही है. बैंक के पास नकदी की कमी हो जाती है इसलिए वो अपनी लागत की भरपाई के लिए ब्याज बढ़ा देते हैं. इससे ईएमआई भी महंगी हो जाती है. इतना ही नहीं, कुछ बैंक तो लोन चुकाने का समय भी बढ़ा देते हैं. 

एफडी पर क्या पड़ेगा असर?

एफडी में पैसा रखने वालों पर भी इसका असर पड़ता है. चूंकि बाजार में पैसे की कमी होने लगती है, इसलिए बैंकों को अपनी लोन देने की जरूरतों को पूरा करने के लिए आम जनता से फंड जुटाना पड़ता है. 

लेकिन अगर सिस्टम में एक्स्ट्रा पैसा कम होता है और बैंक को फंड की जरूरत पड़ती है तो वो ज्यादा डिपॉजिट करते हैं और इसके लिए एफडी के ब्याज दर बढ़ जाते हैं. यानी लंबे समय में आरबीआई की नकदी की कमी एफडी रेट्स बढ़ा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बैंक तुरंत एफडी पर ब्याज बढ़ा देंगे.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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