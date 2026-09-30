Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसExplained: अक्टूबर से बढ़ती महंगाई के लिए हो जाएं तैयार! लेकिन क्यों? एक्सपर्ट से जानें- 4 बड़े कारण

Explained: अक्टूबर से बढ़ती महंगाई के लिए हो जाएं तैयार! लेकिन क्यों? एक्सपर्ट से जानें- 4 बड़े कारण

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 2023 के बाद पहली बार अब ब्याज दरें बढ़ाने जा रहा है. भारत के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अक्टूबर में रेपो रेट 0.25 फीसदी बढ़कर 5.50 फीसदी हो सकता है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 30 Sep 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में महंगाई ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है. अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82 फीसदी हो गई, जो जनवरी 2025 के बाद सबसे ऊंची है. पिछले महीने यानी जुलाई में यह 4.45 फीसदी थी. खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 5.95 फीसदी तक पहुंच गई है. सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई अब सिर्फ खाने-पीने और ईंधन तक सीमित नहीं रही है. यह धातुओं, सेवाओं और दूसरी चीजों तक फैल चुकी है. आखिर महंगाई बढ़ने की बड़ी वजहें क्या हैं...

इकोनॉमिक एक्सपर्ट और JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. अरुण कुमार महंगाई बढ़ने की 4 बड़ी वजहें बताते हैं...

वजह- 1: कच्चा तेल 100 डॉलर के पार, हर चीज महंगी

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
अलर्ट! 1 अक्टूबर से बदल रहे RBI के ये बड़े नियम, जानें आम आदमी पर असर
अलर्ट! 1 अक्टूबर से बदल रहे RBI के ये बड़े नियम, जानें आम आदमी पर असर
बिजनेस
Delhi Sunday Market: हफ्ते में सिर्फ एक दिन सजता है यह बाजार, कौड़ियों के भाव मिलते हैं ट्रॉली बैग
Delhi Sunday Market: हफ्ते में सिर्फ एक दिन सजता है यह बाजार, कौड़ियों के भाव मिलते हैं ट्रॉली बैग
बिजनेस
केंद्रीय कर्मचारियों का खत्म इंतजार! जुलाई 2026 से नया DA, 3 महीने का एरियर भी
केंद्रीय कर्मचारियों का खत्म इंतजार! जुलाई 2026 से नया DA, 3 महीने का एरियर भी
बिजनेस
RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?
RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी जरूरत का 88 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है. ब्रेंट क्रूड की कीमत सितंबर 2026 में 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई और 29 सितंबर को 107 डॉलर तक पहुंच गई.

भारत का कच्चा तेल आयात बास्केट 8 सितंबर को 108.91 डॉलर प्रति बैरल पर था. इसका सीधा मतलब यह है कि परिवहन, लॉजिस्टिक्स, खाद, कीटनाशक और पैकेजिंग सब महंगे हो जाते हैं. डीजल भारत की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ है, इसलिए इसका असर हर चीज पर पड़ता है.

अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच भारत का कच्चा तेल आयात बिल 56 फीसदी बढ़कर 63.4 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात की मात्रा लगभग समान रही. हर 1 डॉलर की बढ़ोतरी देश के सालाना आयात बिल में लगभग 18,000 करोड़ रुपए जोड़ देती है. सितंबर में पेट्रोल पर प्रति लीटर 5 रुपए और डीजल पर 23 रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसका असर आगे कीमतों पर पड़ेगा.

वजह- 2: मानसून की मार, खाने की चीजें महंगी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया था कि बारिश लंबी अवधि के औसत (LPA) का सिर्फ 90 फीसदी होगी और 84 फीसदी संभावना जताई थी कि बारिश सामान्य से कम या बेहद कम होगी. यह कमी एल नीनो की स्थिति के कारण और बढ़ गई है. इसका सीधा असर खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ता है.

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बारिश की कमी फसल उत्पादन को नुकसान पहुंचा सकती है और महंगाई को 5 फीसदी से ऊपर धकेल सकती है. टमाटर की कीमतें मई 2026 में ही 34 फीसदी बढ़ चुकी थीं. अगस्त 2026 में प्याज की महंगाई दर 48.27 फीसदी, लहसुन की 43.60 फीसदी और अदरक की 73.82 फीसदी तक पहुंच गई.

वजह- 3: कोर महंगाई का बढ़ना, महंगाई अब हर जगह

पहले महंगाई सिर्फ खाने-पीने और ईंधन तक सीमित थी, लेकिन अब कोर महंगाई भी बढ़ रही है. इसमें धातु और अन्य औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं. अगस्त 2026 में कोर महंगाई बढ़कर 4.16 फीसदी हो गई, जो जुलाई में 3.86 फीसदी थी. कुछ रिपोर्टों में यह 4.3 फीसदी तक भी पहुंच गई है. मई 2026 में तांबे की कीमतें 17.3 फीसदी, एल्युमीनियम 20.6 फीसदी, कच्चे तेल से जुड़े उत्पाद 49.3 फीसदी और गैस से जुड़े उत्पाद 19.1 फीसदी तक बढ़ चुके थे.

कोर महंगाई का बढ़ना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि इसे कम करना सब्जियों या ईंधन की अस्थायी कीमत बढ़ोतरी से ज्यादा मुश्किल होता है. यह दिखाता है कि महंगाई अब अर्थव्यवस्था की जड़ों में पहुंच चुकी है. BNP Paribas की रिपोर्ट के मुताबिक, कीमतों का दबाव अब सिर्फ खाने-पीने और ईंधन से आगे बढ़कर दूसरे क्षेत्रों में भी फैल रहा है.

वजह- 4: रुपए की गिरावट, आयात और महंगा

रुपया सितंबर 2026 के अंत में डॉलर के मुकाबले 96 के स्तर को पार कर गया, जो दो महीने का सबसे निचला स्तर है. 30 सितंबर 2026 को रुपया 95.95 प्रति डॉलर पर खुला. साल की शुरुआत से रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 6 फीसदी कमजोर हो चुका है. जब रुपया कमजोर होता है, तो आयातित हर चीज महंगी हो जाती है, तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक.

भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता 88.1 फीसदी है, यानी लगभग 88 फीसदी तेल बाहर से आता है. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच महंगे कच्चे तेल के कारण आयात बिल 24.4 अरब डॉलर तक बढ़ गया. कमजोर रुपया तेल को और महंगा बनाता है, जिससे महंगाई और बढ़ती है. RBI ने रुपए को संभालने के लिए 10 अरब डॉलर का स्वैप ऑपरेशन भी किया है.

तो अब आगे क्या होगा?

RBI अक्टूबर 2026 की बैठक में ब्याज दरें बढ़ाने जा रहा है, जिससे लोन महंगे होंगे. होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सबकी EMI बढ़ सकती है. नोमुरा का अनुमान है कि RBI अक्टूबर और दिसंबर में 0.25-0.25 फीसदी की दरें बढ़ाएगा, जिससे रेपो रेट 5.75 फीसदी तक पहुंच जाएगा.

अगर तेल की कीमतें और मानसून की स्थिति सुधरती है, तो महंगाई काबू में आ सकती है. फिलहाल, आम आदमी को अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहना होगा.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Business News Explainer RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अलर्ट! 1 अक्टूबर से बदल रहे RBI के ये बड़े नियम, जानें आम आदमी पर असर
अलर्ट! 1 अक्टूबर से बदल रहे RBI के ये बड़े नियम, जानें आम आदमी पर असर
बिजनेस
Delhi Sunday Market: हफ्ते में सिर्फ एक दिन सजता है यह बाजार, कौड़ियों के भाव मिलते हैं ट्रॉली बैग
Delhi Sunday Market: हफ्ते में सिर्फ एक दिन सजता है यह बाजार, कौड़ियों के भाव मिलते हैं ट्रॉली बैग
बिजनेस
केंद्रीय कर्मचारियों का खत्म इंतजार! जुलाई 2026 से नया DA, 3 महीने का एरियर भी
केंद्रीय कर्मचारियों का खत्म इंतजार! जुलाई 2026 से नया DA, 3 महीने का एरियर भी
बिजनेस
RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?
RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?
Advertisement

वीडियोज

UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सुनाया, 'ये ठीक नहीं की...'
INDIA गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सुनाया, 'ये ठीक नहीं की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा उम्मीदवार बने धनराज नथवानी की पहली प्रतिक्रिया, अखिलेश के लिए क्या बोले?
राज्यसभा उम्मीदवार बने धनराज नथवानी की पहली प्रतिक्रिया, अखिलेश के लिए क्या बोले?
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
क्रिकेट
क्या है आकिब नबी की सबसे बड़ी खासियत? कैसे हासिल किया खूंखार गेंदबाज का दर्जा
क्या है आकिब नबी की सबसे बड़ी खासियत? कैसे हासिल किया खूंखार गेंदबाज का दर्जा
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाज चाहता है कि मैं और बहनजी...', मायावती को लेकर चंद्रशेखर का बड़ा बयान
'समाज चाहता है कि मैं और बहनजी...', मायावती को लेकर चंद्रशेखर का बड़ा बयान
विश्व
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
शिक्षा
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget