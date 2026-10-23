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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत तय करता है RBI? गवर्नर ने दिया जवाब

क्या डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत तय करता है RBI? गवर्नर ने दिया जवाब

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा हाल ही में एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे थे. यहां उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि रुपये की कीमत कैसे तय की जाती है, क्या इसके लिए डॉलर का सहारा लिया जाता है?

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 23 Oct 2026 06:44 PM (IST)
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को रुपये के बचाव में बयान दिया है. हाल ही में प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे संजय ने कहा है कि RBI डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत का कोई निश्चित स्तर तय नहीं करता है. उन्होंने ये बात रुपये की गिरती कीमत को लेकर कही है, जो पिछले काफी समय से देखने को मिल रही है.

संजय मल्होत्रा दिल्ली में आयोजित हो रहे NDTV वर्ल्ड समिट 2026 के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, इस दौरान उनसे जब पूछा गया कि क्या रुपये की कीमत डॉलर की कीमत के आधार पर तय की जाती है. तब इसी सवाल के जवाब में उन्होंने रुपये का बचाव किया है.

क्या बोले RBI गवर्नर?
इस दौरान समिट में सवाल का जवाब देते हुए संजय बोले कि, 'RBI का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखना है. अगर रुपये में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव होता है या कोई रुपये की कीमत में बदलाव का फायदा उठाने के लिए सट्टेबाजी करता है, तो RBI जरूरी कदम उठा सकता है.'

रुपये को खास कीमत पर नहीं रखा जाता
उन्होंने इस दौरान रुपये की कीमत का बचाव करते हुए साफ किया कि, 'RBI रुपये को किसी खास कीमत पर बनाए रखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बाजार में अचानक होने वाले बदलावों और अस्थिरता को रोकने के लिए ये कदम उठाता है.

कितनी है अभी रुपये की वैल्यू?
बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरकर करीब 97 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया था. ये रुपये का अब तक का सबसे कमजोर लेवल था. इसके बाद रुपये की कीमत में सुधार हुआ और ये लगातार 8 कारोबारी दिनों तक मजबूत हुआ. इस दौरान रुपया पिछले 4 महीनों के अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, गुरुवार को इसमें थोड़ी गिरावट आई और एक डॉलर की कीमत 94.83 रुपये हो गई.

ये भी पढ़ें: DA Hike: आपके वेतन में हर महीने कितने रुपए का होने वाला है इजाफा?

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 23 Oct 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
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