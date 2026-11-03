ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस10, 20 और 50 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे, हुई किल्लत? RBI ने क्या बताया

10, 20 और 50 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे, हुई किल्लत? RBI ने क्या बताया

सोशल मीडिया पर एक आरबीआई सर्कुलर आग की तरह फैल रहा है. इसमें लिखा है कि छोटे मूल्य वाले नोटों की छपाई धीरे- धीरे कम की जा रही है और इसलिए दिवाली से पहले 10, 20 और 50 रुपए के नोट की किल्लत हो जाएगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Nov 2026 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के दिन नजदीक हैं और इसी बीच एक ऐसी खबर आई है, जिसने लोगों को परेशान कर दिया है. खासतौर से व्यापारी इस मैसेज से ज्यादा प्रभावित हो रहा है. असल में व्हॉट्सअप पर एक मैसेज आ मिल रहा है, जो आरबीआई के सर्कुलर जैसा है. इसमें बताया गया है कि अब देशभर में छोटे नोट जैसे 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए की कमी होने वाली है.

साथ ही साथ इसमें बैंक नोट किल्लत के कारण के बारे में भी बताया गया है. लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये बात सच है? और अगर हां, तो 10, 20, 50 रुपए के नोट कम होने के बाद बाजार पर क्या असर पड़ेगा. यहां से समझते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
आज बुक कराना है 14.2 किलो वाला सिलेंडर? पहले चेक कर लें रेट
आज बुक कराना है 14.2 किलो वाला सिलेंडर? पहले चेक कर लें रेट
बिजनेस
धनतेरस के दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें दिवाली की छुट्टी पर बैंक का क्या अपडेट
धनतेरस के दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें दिवाली की छुट्टी पर बैंक का क्या अपडेट
बिजनेस
बड़ी खबर! ग्लोबल मार्केट में 8% फिसला कच्चा तेल, 104 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड
बड़ी खबर! ग्लोबल मार्केट में 8% फिसला कच्चा तेल, 104 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड
बिजनेस
सैलरी से पेट नहीं भर रहा, 47% भारतीय कर रहे हैं डबल कमाई- रिपोर्ट
सैलरी से पेट नहीं भर रहा, 47% भारतीय कर रहे हैं डबल कमाई- रिपोर्ट

वायरल हो रहे फोटो में क्या है?
सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रही है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि 10, 20 और 50 रुपए के नोट की किल्लत होने वाली है और दिवाली पर इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. 

इस फोटो पर आरबीआई का नाम, लोगो और गर्वनर के हस्ताक्षर भी है. साथ ही साथ इस पोस्ट में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार के कैश लेस समाज के विजन को देखते हुए छोटे मूल्य वाले नोटों की छपाई धीरे- धीरे कम की जा रही है. ग्राहकों को यूपीआई, कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है.

क्या है सच्चाई?
पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने X हैंडल पर इस वायरल फोटो को फर्जी बताया है. पीआईबी ने कहा है कि व्हाट्सएप पर जो मैसेज फैलाया जा रहा है कि RBI ने घोषणा की है कि दिवाली से पहले 10, 20 और 50 के नए नोट की कमी हो जाने वाली है, ये गलत है.  

सच्चाई तो ये है कि RBI ने नोट की उपलब्धता को लेकर ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. आपको झूठे दावों से सावधान रहने की जरूरत है.

फर्जी मैसेज देखें तो क्या करें?
अगर ऐसा कोई मैसेज आपके व्हॉट्सअप पर आए तो सबसे पहले तो ऑफिशियल सोर्स से कंफर्मेशन लें और बिना सत्यापित दावों को भूलकर भी आगे शेयर न करें. 

इसके अलावा आप ऐसे फोटो को पीआईबी (+91 8799711259) के पास फैक्ट चेक के लिए भी भेज सकते हैं. 

धनतेरस के दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें दिवाली की छुट्टी पर बैंक का क्या अपडेट

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
PIB Fact Check Bank Notes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज बुक कराना है 14.2 किलो वाला सिलेंडर? पहले चेक कर लें रेट
आज बुक कराना है 14.2 किलो वाला सिलेंडर? पहले चेक कर लें रेट
बिजनेस
धनतेरस के दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें दिवाली की छुट्टी पर बैंक का क्या अपडेट
धनतेरस के दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें दिवाली की छुट्टी पर बैंक का क्या अपडेट
बिजनेस
बड़ी खबर! ग्लोबल मार्केट में 8% फिसला कच्चा तेल, 104 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड
बड़ी खबर! ग्लोबल मार्केट में 8% फिसला कच्चा तेल, 104 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड
बिजनेस
सैलरी से पेट नहीं भर रहा, 47% भारतीय कर रहे हैं डबल कमाई- रिपोर्ट
सैलरी से पेट नहीं भर रहा, 47% भारतीय कर रहे हैं डबल कमाई- रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US का ईरान के केशम द्वीप पर घातक अटैक, मिडटर्म इलेक्शन के बीच बरसाईं मिसाइलें, सीजफायर टूटा
US का ईरान पर घातक हमला, मिडटर्म इलेक्शन के बीच बरसाईं मिसाइलें, सीजफायर टूटा
महाराष्ट्र
अमित शाह से मुलाकात के बाद NCP में खुलकर सामने आई नाराजगी, पार्थ पवार के इस कदम से नाखुश नेता
अमित शाह से मुलाकात के बाद NCP में खुलकर सामने आई नाराजगी, पार्थ पवार के इस कदम से नाखुश नेता
इंडिया
'हमारे यहां उपदेश देने वाले जज', अब न्यायपालिका पर क्यों भड़क गए सौरव दास, जानें मामला
'हमारे यहां उपदेश देने वाले जज', अब न्यायपालिका पर क्यों भड़क गए सौरव दास, जानें मामला
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
'CJP वाला पार्टी...', अरुणाचल के गृहमंत्री की बात सुनते ही चिल्लाने लगे Gen-Z, लगे CJP-CJP के नारे, वीडियो वारयल
'CJP वाला पार्टी...', अरुणाचल के गृहमंत्री की बात सुनते ही चिल्लाने लगे Gen-Z, लगे CJP-CJP के नारे, वीडियो वारयल
बिहार
बिहार MLC विवाद में चिराग पासवान का सेफ हैंड! BJP के फैसले पर उठाए सवाल
बिहार MLC विवाद में चिराग पासवान का सेफ हैंड! BJP के फैसले पर उठाए सवाल
टेक्नोलॉजी
Sony FX5 Camera Launch : बिना फ्रेम काटे मिलेगा ज्यादा व्यू! Sony FX5 में आया Open Gate फीचर
बिना फ्रेम काटे मिलेगा ज्यादा व्यू! Sony FX5 में आया Open Gate फीचर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget