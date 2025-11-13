हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसजी-20 देशों में सबसे तेज गति से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी, 2025 में 7% की रफ्तार- Moody's का अनुमान

जी-20 देशों में सबसे तेज गति से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी, 2025 में 7% की रफ्तार- Moody's का अनुमान

Moody's Ratings on GDP: मूडीज़ ने बताया कि कुछ भारतीय निर्यातक, जो अमेरिकी टैरिफ (50%) का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपने निर्यात को पुनर्निर्देशित करने में सफलता हासिल की है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

Moody's Ratings on Indian Economy: अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ (Moody’s) ने अपने ताज़ा ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की इकोनॉमी साल 2025 में 7 प्रतिशत और फिर अगले साल 2026 में 6.5 प्रतिशत की रफ्तार से आगे बढ़ेगी. रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को बुनियादी ढांचे पर बढ़ते निवेश और मजबूत घरेलू उपभोग से गति मिल रही है, हालांकि निजी क्षेत्र पूंजीगत व्यय (Capex) के मामले में अभी भी सतर्क है.

भारत रहेगा सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था

मूडीज़ ने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में जी-20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा. एजेंसी को उम्मीद है कि भारत की ग्रोथ दर 2027 तक औसतन 6.5% बनी रहेगी, जिसे घरेलू मांग और निर्यात के विविधीकरण का समर्थन मिलेगा.

जीडीपी अनुमान और वैश्विक तुलना

  • 2024 में जीडीपी वृद्धि: 6.7%
  • 2025 में अनुमानित जीडीपी वृद्धि: 7%
  • 2026-2027 में अनुमान: 6.5% के आसपास

मूडीज़ के अनुसार, यह वृद्धि कम मुद्रास्फीति और तटस्थ से उदार मौद्रिक नीति रुख की वजह से संभव होगी. चीन के लिए मूडीज़ ने अनुमान लगाया है कि 2025 में उसकी अर्थव्यवस्था 5% की दर से बढ़ेगी, लेकिन 2027 तक यह घटकर 4.2% रह सकती है. वहीं, वैश्विक स्तर पर जीडीपी वृद्धि दर 2024 में 2.9%, 2025 में 2.6% और 2026-27 में 2.5% से 2.6% के बीच रहने का अनुमान है.

निर्यात और व्यापार में सुधार

मूडीज़ ने बताया कि कुछ भारतीय निर्यातक, जो अमेरिकी टैरिफ (50%) का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपने निर्यात को पुनर्निर्देशित करने में सफलता हासिल की है. सितंबर 2025 में भारत का कुल निर्यात 6.75% बढ़ा, हालांकि अमेरिका को निर्यात में 11.9% की गिरावट दर्ज की गई.

मूडीज़ के अनुसार, भारत की आर्थिक रफ्तार संरचनात्मक रूप से मजबूत है. सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, उपभोग में तेजी और स्थिर मौद्रिक नीति भारत को आगामी वर्षों में वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बनाए रखेगी.

ये भी पढ़ें: कैसे ED की रेडार पर आए JP ग्रुप के पूर्व चेयरमैन मनोज गौर, कारोबार से गिरफ्तारी तक… पूरी कहानी

Published at : 13 Nov 2025 03:45 PM (IST)
Tags :
Moody Ratings GDP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली NCR
Delhi Blast News Live: अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचा बम निरोधक दस्ता, कैंपस में बढ़ी हलचल
दिल्ली ब्लास्ट Live: अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचा बम निरोधक दस्ता, कैंपस में बढ़ी हलचल
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Gold नहीं, Value Investing ही असली सोना! Warren Buffett का Farewell Message Explained in Hindi|
Delhi Red Fort Blast: लाल किला कार धमाके पर गृह मंत्री और खुफिया विभाग के अधिकारी कर रहे बैठक
IPO Alert: Workmates Core2Cloud IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ घंटे पहले कनॉट प्लेस में i-20 कार में दिखा था उमर | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली NCR
Delhi Blast News Live: अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचा बम निरोधक दस्ता, कैंपस में बढ़ी हलचल
दिल्ली ब्लास्ट Live: अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचा बम निरोधक दस्ता, कैंपस में बढ़ी हलचल
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बॉलीवुड
Upcoming Comedy Films: 'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
ट्रेंडिंग
Video: आप भी डलवाते हैं 99, 110-210 का पेट्रोल? पंप कर्मचारी ने बताए फ्यूल चेक करने के आसान तरीके
Video: आप भी डलवाते हैं 99, 110-210 का पेट्रोल? पंप कर्मचारी ने बताए फ्यूल चेक करने के आसान तरीके
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget