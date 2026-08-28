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हिंदी न्यूज़बिजनेसRaksha Bandhan: भाई से बहन को मिले गिफ्ट या ऑनलाइन कैश ट्रांसफर पर लगेगा टैक्स? जानें नियम

Raksha Bandhan: भाई से बहन को मिले गिफ्ट या ऑनलाइन कैश ट्रांसफर पर लगेगा टैक्स? जानें नियम

भाई से बहन को मिले रियल गिफ्ट पर सिर्फ 50,000 से ज्यादा रकम होने के वजह से इनकम टैक्स नहीं लगता. UPI से भेजे गए गिफ्ट पर भी यही नियम लागू होता है. इस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 28 Aug 2026 05:06 PM (IST)
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रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को पैसे, गिफ्ट या कोई महंगी चीज देता है. आजकल कैश देने के बजाय कई लोग डायरेक्ट  बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाई से मिले इन पैसों को बहन की इनकम माना जाएगा और क्या इस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा. 

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार भाई और बहन को एक दूसरे का रिश्तेदार माना जाता है. इसलिए भाई की तरफ से बहन को गिफ्ट के तौर पर दिए गए पैसे पर सिर्फ इसलिए टैक्स नहीं लगता कि पैसा 50,000 से ज्यादा है. रिश्तेदार से मिलने वाले गिफ्ट के लिए ये आम सीमा लागू नहीं होती.

अगर भाई रक्षाबंधन पर अपनी बहन को 20,000, 50,000, 1 लाख या इससे ज्यादा रकम गिफ्ट करता है, तो सिर्फ गिफ्ट की रकम के आधार पर बहन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.

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UPI से भेजे पैसे पर भी यही नियम

अगर भाई ने बहन के बैंक अकाउंट में UPI के जरिए पैसे भेजे हैं और पैसा रियल में गिफ्ट है, तो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर होने से उस पर टैक्स नहीं लग जाता. यानी टैक्स के मामले में ये मायने नहीं रखता कि पैसा हाथ में दिया गया है या बैंक अकाउंट में भेजा गया है.

50,000 से ज्यादा के गिफ्ट पर टैक्स से जुड़ा नियम आम रूप से गैर रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर लागू होता है. अगर किसी व्यक्ति को टैक्स नियमों में रिश्तेदार नहीं माने जाने वाले व्यक्ति से फिक्स समय से ज्यादा रकम या गिफ्ट मिलता है, तो वो टैक्स के दायरे में आ सकता है. वहीं भाई बहन जैसे रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट को इस नियम में छूट मिलती है.

गिफ्ट और कमाई में फर्क जरूरी

लेकिन हर बैंक ट्रांसफर को गिफ्ट नहीं माना जा सकता. अगर भाई ने बहन को पैसा किसी काम, सेवा या बिजनेस के बदले दिया है, तो उसकी टैक्स की हालात अलग हो सकती है. इसलिए पैसे के पीछे का असली वजह जरूरी है.

कुल मिलाकर, भाई से बहन को मिले रियल गिफ्ट के तौर पर सिर्फ पैसा 50,000 से ज्यादा होने के वजह से इनकम टैक्स नहीं लगता. UPI या बैंक ट्रांसफर से गिफ्ट देने पर भी यही नियम लागू होता है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
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