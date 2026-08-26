रक्षाबंधन पर बहन को क्या गिफ्ट करें? सोना, FD या Mutual Fund, कौनसा ऑप्शन बेहतर?

Raksha Bandhan Investment News: रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट प्रेम का त्योहार माना जाता है, इस मौके पर भाई अपनी बहन को अक्सर कपड़े, पैसे या ज्वेलरी जैसे तोहफे देते हैं. ऐसे में अगर आप इस बार कोई सामान्य गिफ्ट देने के बजाय बहन को ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं, जो आज के साथ-साथ उसकी भविष्य की जरूरतों में काम आए, तो सोना, FD और म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन बेहतर हो सकते हैं. हालांकि, इनमें से कौन-सा निवेश बेहतर रहेगा, यह आपके बहन की उम्र, जरूरत और निवेश की अवधि पर डिपेंड करता है. आइए जानते हैं कि उम्र और जरूरत के हिसाब से कौन-सा निवेश किसके लिए बेहतर साबित हो सकता है.

कम उम्र की बहन के लिए क्या करें निवेश?

अगर अभी आपकी बहन की उम्र करीब 10 से 15 साल है, तो उसके पास निवेश को लंबे समय तक बढ़ने देने का एक अच्छा मौका है. ऐसे में लंबी अवधि के लक्ष्य जैसे उच्च शिक्षा या भविष्य की बड़ी जरूरतों के लिए बाजार से जुड़े इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है. ऐसे में हर महीने छोटी रकम की SIP शुरू करके धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है.

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खास बात यह है कि इसमें कम उम्र में निवेश शुरू करने से कंपाउंडिंग का फायदा लंबे समय तक मिल सकता है. उदाहरण के तौर पर, 5,000 रुपए की मासिक SIP से लंबे समय में एक बड़ा तैयार होने में मदद मिल सकती है. हालांकि, म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें रिटर्न निश्चित नहीं होती है.

15 से 18 साल की बहन के लिए सोना और FD भी ऑप्शन

अगर आपकी बहन की उम्र 15 से 18 साल के बीच है और आने वाले कुछ सालों में पढ़ाई या शादी जैसे बड़े खर्च सामने हैं, तो पूरा पैसा शेयर बाजार में निवेश कर ज्यादा जोखिम उठाना सही नहीं हो सकता है. ऐसे में निवेश को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर रखना बेहतर रणनीति हो सकती है. आमतौर पर पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इक्विटी या हाइब्रिड फंड में रखा जा सकता है.

वहीं बाकी रकम को FD या सोने जैसे स्थिर ऑप्शनों में बांटा जा सकता है. हालांकि, सोने में निवेश के लिए फिजिकल ज्वेलरी के बजाय गोल्ड ETF जैसे ऑप्शनों के बारे में भी सोचा जा सकता है. खासकर निवेश चुनने के दौरान इस बात जरूर ध्यान रखें कि पैसे की जरूरत कब पड़ेगी.

शादीशुदा बहन के लिए क्या है बेहतर?

अगर आपकी बहन शादीशुदा है और उसकी उम्र करीब 25 से 30 है, तो उसके लिए निवेश के लक्ष्य अलग हो सकते हैं. ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरत और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निवेश करना ज्यादा बेहतर रहेगा. जैसे बच्चों की पढ़ाई और लंबे समय के लक्ष्यों के लिए इक्विटी SIP के बारे में सोचा जा सकता है.

पोर्टफोलियो में करीब 10-15% हिस्सा सोने में रखा जा सकता है. वहीं, अचानक आने वाले खर्चों के लिए FD या डेट फंड जैसे दूसरे ऑप्शनों में रकम रखी जा सकती है. ऐसे में निवेश को एक जगह रखने के बजाय अलग-अलग हिस्सों में पैसे बांटने से अचानक आने वाले परेशानी में मदद मिल सकती है.

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