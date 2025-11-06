हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस'सारी गरीबी दूर हो गई', सब्जी बेचने वाले के हाथ आए 11 करोड़ रुपये; इस तरह रातोंरात पलटी किस्मत

'सारी गरीबी दूर हो गई', सब्जी बेचने वाले के हाथ आए 11 करोड़ रुपये; इस तरह रातोंरात पलटी किस्मत

अमित राजस्थान के कोटपुतली शहर से हैं और पेशे से सब्जी विक्रेता है. अमित ने पंजाब राज्य लॉटरी के दिवाली बंपर 2025 ड्रॉ में 11 करोड़ रुपये का इनाम जीता और उनकी किस्मत रातोंरात पलट गई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 06 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

किस्मत कब किसकी पलट जाए इस बारे में कोई नहीं बता सकता. इंसान के हाथ सिर्फ मेहनत करना है. आज हम आपको अमित सेहरा नाम के एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी किस्मत भी रातोंरात पलट गई. अमित राजस्थान के कोटपुतली शहर से हैं और पेशे से सब्जी विक्रेता है. अमित ने पंजाब राज्य लॉटरी के दिवाली बंपर 2025 ड्रॉ में 11 करोड़ रुपये का इनाम जीता. 

दोस्त से उधार लेकर खरीदा टिकट 

32 साल के अमित सेहरा सब्जी बेचने के लिए एक छोटा सा ठेला लगाते हैं. लॉटरी में 1,000 रुपये के दो टिकट खरीदने के लिए अमित ने पंजाब के मोगा में एक दोस्त से पैसे उधार लिए. उन्होंने एक टिकट अपने लिए ली और दूसरी टिकट अपनी पत्नी के लिए ली, जिसकी कीमत .1,000 रुपये थी. यही टिकट करोड़ों का निकला. बठिंडा में सिर्फ 500 रुपये में खरीदे गए इस टिकट ने उन्हें करोड़पति बना दिया.

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए अमित ने कहा, "मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकता. मैं पंजाब सरकार और लॉटरी एजेंसी का शुक्रिया अदा करता हूं. आज मेरा सारा दुख दूर हो गया." उन्होंने आगे कहा कि वह भगवान हनुमान के भक्त हैं. लॉटरी में जीती हुई रकम में से अमित अपने दोस्त की दोनों बेटियों को 50-50 लाख रुपये भेंट स्वरूप देगा. उन्होंने कहा, मैंने अपनी मां को खोया है इसलिए मैं बेटियों का दर्द समझता हूं. बाकी पैसे मेरे बच्चों की शिक्षा और घर बनाने में खर्च होंगे.''

अकाउंट में कैसे आएंगे पैसे? 

Punjab State Lottery की तरफ से भी खबर की पुष्टि की गई. उन्होंने बताया कि अमित ने 11 करोड़ रुपये के इनाम का दावा किया है. एक अधिकारी ने बताया, उन्होंने भटिंडा से टिकट खरीदा था. विजेताओं को लॉटरी टिकट के साथ-साथ बैंक और अपना पर्सनल डिटेल पंजाब गवर्नमेंट ऑफिस में जमा कराना है. 

 

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

गजब! अभी आईपीओ खुला भी नहीं अरबों में खेलने लगे निवेशक, क्या आपने भी लगाया है पैसा? 

Published at : 06 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Tags :
Lottery Punjab State Lottery RAJASTHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting: वोट डालने पहुंचा Lalu Yadav का परिवार, Rabri Devi को सुन तेजस्वी चौंके !
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting : वोट डालने से पहले Khesari ने जो कहा वो सुन सब चौंक गए !
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वो अद्भुत हैं
Bihar Election 2025 Voting : इन बड़े नेताओं की किस्मत आज EVM में हो जाएगी कैद । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: पहले चरण में इन चर्चित चेहरों और बाहुबलियों की किस्मत दांव पर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने डेब्यू फिल्म से पहले 6-7 मूवीज को किया था रिजेक्ट, बताया सलमान खान संग 'पत्थर के फूल' को क्यों कहा था हां
रवीना टंडन ने डेब्यू फिल्म से पहले 6-7 मूवीज को किया था रिजेक्ट, बताया सलमान खान संग 'पत्थर के फूल' को क्यों कहा था हां
जनरल नॉलेज
Mughal and Vijayanagara Empire: उत्तर में मुगल तो दक्षिण में विजयनगर... हिंदू व मुस्लिम साम्राज्यों में किसकी सेना थी ज्यादा एडवांस, देख लें ताकत
उत्तर में मुगल तो दक्षिण में विजयनगर... हिंदू व मुस्लिम साम्राज्यों में किसकी सेना थी ज्यादा एडवांस, देख लें ताकत
ब्यूटी
दांत चमकाएं, नैचुरल स्माइल पाएं बोटॉक्स के बिना, अपनाएं ये हेल्दी हैबिट्स
दांत चमकाएं, नैचुरल स्माइल पाएं बोटॉक्स के बिना, अपनाएं ये हेल्दी हैबिट्स
हेल्थ
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget