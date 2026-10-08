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हिंदी न्यूज़बिजनेसरेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस और 41149 रुपए? सरकार ने क्या कहा

रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस और 41149 रुपए? सरकार ने क्या कहा

रेलवे बोर्ड ने 78 दिन के वेतन और 41,149 रुपये PLB भुगतान वाला वायरल पत्र फर्जी बताया है. RBE No. 101/2026 और 6 अक्टूबर 2026 वाला यह दस्तावेज मनगढ़ंत है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 08 Oct 2026 09:18 PM (IST)
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अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं और 2025-26 के लिए मिलने वाले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) का इंतजार कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है. इस पोस्ट के तहत दावा किया जा रहा है कि पात्र नान-गजेटेड रेल कर्मचारियों को 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस देने और 41,149 रुपये पेमेंट की जाएगी. हालांकि, इस पत्र को लेकर रेलवे बोर्ड ने बड़ा अपडेट दिया है. 

दरअसल, रेलवे बोर्ड के नाम से जारी बताए जा रहे इस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा था. लेकिन रेलवे बोर्ड ने अब साफ कर दिया है कि यह कोई आधिकारिक आदेश नहीं है. ऐसे में रेलवे कर्मचारियों को इस वायरल पत्र के आधार पर किसी भी तरह की बोनस मिलने की उम्मीद या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए.

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वायरल पत्र में क्या किया गया था दावा?

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे फर्जी पत्र में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की बात कही गई थी. साथ ही पत्र में 41,149 रुपये की रकम का भी जिक्र किया गया था. साथ ही इस फर्जी डॉक्युमेंट पर RBE No. 101/2026 और 6 अक्टूबर 2026 की तारीख लिखी गई थी, जिसे रेलवे बोर्ड ने फर्जी और मनगढ़ंत बताया है. 

क्या रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा?

फिलहाल वायरल हो रहे पत्र के आधार पर 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस या 41,149 रुपये के पेमेंट की पुष्टि नहीं होती है. क्योंकि रेलवे बोर्ड के जिस पत्र को वायरल किया जा रहा है, वह फर्जी है. इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए और सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी फर्जी दावों से बचना चाहिए.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 08 Oct 2026 09:16 PM (IST)
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Railway Employees Railway PLB Bonus
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