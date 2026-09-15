Video: Antilia के गणेशोत्सव में छाईं राधिका अंबानी, भक्तिमय डांस ने मोहा सबका मन
हर साल की तरह इस साल भी एंटीलिया में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां से अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट का डांस वीडिया सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
अंबानी परिवार हर साल बड़े भव्य तरीके से बप्पा का स्वागत करता है. एंटीलिया में गणपति लाए जाते हैं और पूरे पारंपरिक रीति- रिवाज के साथ गणपति उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है. एंटीलिया के बप्पा को लोग प्यार से एंटीलिया चा राजा भी कहते हैं.
13 सितंबर को भी इसी उत्सव का आयोजन हुआ, जहां करीना- कटरीना से लेकर सलमान और रामदेव बाबा तक ने शानदार एंट्री मारी. इस उत्सव की तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर छाईं लेकिन साथ ही वायरल हुआ अंबानी परिवार की बहू का खूबसूरत सा डांस वीडियो.
राधिका मर्चेंट ने किया डांस-
अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट ने गणेश उत्सव में सांस्कृतिक अंदाज में भरतनाट्यम प्रस्तुति दी. उनके क्लासिकल डांस और चांद से चमकता चेहरे ने हर किसी का मन मोह लिया. यहां पर आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं.
इस वीडियो को राधिका की कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा, 'आपके लिए कोरियोग्राफी करना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है. स्टोक पार्क में तुम्हारी वह प्यारी सी गुजारिश याद है, जब तुमने बताया था कि तुम डांस में वापस लौटने के लिए कितनी एक्साइटेड हो. परफॉर्मेंस के लिए गणेश चतुर्थी से बेहतर दिन और क्या हो सकता है. डांस के लिए तुम्हारा जुनून सच में तारीफ के काबिल है और तुम्हारा अनुशासन भी बहुत सराहनीय है. भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे.'
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राधिका का गणपति स्पेशल लुक-
राधिका ने इस खास दिन पर मनीष मल्होत्रा की डिजाइनर लाल रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी. इसी साड़ी पर उन्होंने डांस परफॉर्मेंस भी दिया है. राधिका की साड़ी पर एंटीक गोल्ड मारोड़ी एंब्रॉयडरी और जरदोजी की बारीक डिटेलिंग नजर आई, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी.खास बात ये है कि राधिका ने इस साड़ी को अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से प्री-स्टिच्ड स्कर्ट के रूप में पहना है.
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