गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPVR INOX ने कैश लेने से किया इनकार, वकील ने भेजा कानूनी नोटिस

PVR INOX ने कैश लेने से किया इनकार, वकील ने भेजा कानूनी नोटिस

PVR और INOX के कैशलेस पेमेंट सिस्टम की वजह से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते एक एडवोकेट ने पीवीआर आयनॉक्स को नोटिस जारी कर दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 18 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

जो लोग सिनमाघरों में फिल्में देखना पसंद करते हैं, उन्हें PVR- INOX की कैशलेस पेमेंट के बारे में तो पता ही होगा. इस पॉलिसी के चलते ही हाल ही में एक एडवोकेट ने इस मल्टीप्लेक्स चेन के नाम नोटिस भेजा है. क्योंकि उनकी इस पॉलिसी की वजह से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल ये मामला अहमदाबाद का है, जहां के रहने वाले एडवोकेट उत्कर्ष दुबे 13 सितंबर को पैलेडियम मॉल में फिल्म देखने गए थे. जब उन्होंने टिकट खरीदने पर पेमेंट कैश में करना चाही तो तो स्टाफ ने उनकी पेमेंट एक्सेप्ट हीं की और उनसे यूपीआई पेमेंट करने के लिए कहा. इतना ही नहीं जब इंटरवल में वो कुछ स्नैक्स लेने के लिए गए तो वहां उन्हें इसी परेशानी का सामना करना पड़ा.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
चीनी के दाम 25 फीसदी हुए कम, अब 30 दिनों तक रख सकते हैं स्टॉक
चीनी के दाम 25 फीसदी हुए कम, अब 30 दिनों तक रख सकते हैं स्टॉक
बिजनेस
UPI पर ग्राहकों से चार्ज वसूला तो ब्लॉक होगा QR कोड, सरकार की बड़ी तैयारी
UPI पर ग्राहकों से चार्ज वसूला तो ब्लॉक होगा QR कोड, सरकार की बड़ी तैयारी
बिजनेस
भारत में तेल संकट गहराया! सऊदी अरामको ने रोकी भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई
भारत में तेल संकट गहराया! सऊदी अरामको ने रोकी भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई
बिजनेस
भारत की समंदर में बड़े स्तर पर खुदाई की तैयारी, खर्च होंगे 15000 करोड़, लेकिन क्यों?
भारत की समंदर में बड़े स्तर पर खुदाई की तैयारी, खर्च होंगे 15000 करोड़, लेकिन क्यों?

नोटिस में ये साफ कहा गया है कि शिकायतकर्ता यानी दवे को डिजिटल पेमेंट से कोई आपत्ति नहीं है बल्कि इस बात से है कि कार्ड और यूपीआई के अलावा कैश पेमेंट को यहां पूरी तरह से नकार दिया गया है. इस रूल की वजह से कंज्यूमर अपनी मनमर्जी पेमेंट मोट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, यही सबे बड़ी परेशानी है.

ये भी पढ़ें: भारत में तेल संकट गहराया! सऊदी अरामको ने रोकी भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई

जो UPI नहीं चलाते उनका क्या?
इस नोटिस के जरिए दवे ने ये भी पूछा है कि जो लोग UPI नहीं चलाते हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि कई बार नेटवर्क का इश्यू भी होता है, या फिर किसी के खाते में पर्टिक्युलर अमाउंट ना हो तो वो व्यक्ति कैसे पेमेंट करेगा, ये बड़ा सवाल है. दवे ने पूछा है कि किसी व्यक्ति के पास UPI की सुविधा नहीं होगी तो क्या उसे टिकट नहीं दिया जाएगा? या फिर उसके लिए कोई व्यवस्था की गई है?

इसके अलावा अपने नोटिस में उन्होंने किसी तरह के रिटन इंस्ट्रक्शंस की कॉपी मांगी है, जो कर्मचारियों को दिया गया हो. जिसके कारण वो पेमेंट लेने से पूरी तरह से ही मना कर रहे हैं.

वहीं अपने इस नोटिस में दवे ने RBI के सेक्शन 26(1) के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि RBI ने नोट को लीगल टेंडर बताया है. वहीं उन्होंने इस पॉलिसी में ट्रांसपैरेंसी की बात भी की है.

ये भी पढ़ें: भारत की समंदर में बड़े स्तर पर खुदाई की तैयारी, खर्च होंगे 15000 करोड़, लेकिन क्यों?

सात दिन में देना होगा जवाब
दवे ने PVR-INOX को कानूनी नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर कंपनी सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देती है, तो वो कंज्यूमर कमीशन और अन्य संबंधित अधिकारियों के पास भी जा सकते हैं.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 18 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Cashless Payment PVR Inox
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
चीनी के दाम 25 फीसदी हुए कम, अब 30 दिनों तक रख सकते हैं स्टॉक
चीनी के दाम 25 फीसदी हुए कम, अब 30 दिनों तक रख सकते हैं स्टॉक
बिजनेस
UPI पर ग्राहकों से चार्ज वसूला तो ब्लॉक होगा QR कोड, सरकार की बड़ी तैयारी
UPI पर ग्राहकों से चार्ज वसूला तो ब्लॉक होगा QR कोड, सरकार की बड़ी तैयारी
बिजनेस
भारत में तेल संकट गहराया! सऊदी अरामको ने रोकी भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई
भारत में तेल संकट गहराया! सऊदी अरामको ने रोकी भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई
बिजनेस
भारत की समंदर में बड़े स्तर पर खुदाई की तैयारी, खर्च होंगे 15000 करोड़, लेकिन क्यों?
भारत की समंदर में बड़े स्तर पर खुदाई की तैयारी, खर्च होंगे 15000 करोड़, लेकिन क्यों?
Advertisement

वीडियोज

फुटबॉल खिलाड़ी निशान-सामने वोट का गोल पोस्ट!
नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर! Mamata के उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन
Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
दिल्ली NCR
PM मोदी से परिवार संग मिले जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर रैली से पहले बढ़ी हलचल
PM मोदी से परिवार संग मिले जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर रैली से पहले बढ़ी हलचल
ओटीटी
IMDb पर 8+ रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर देखें 5 सबसे खूंखार मर्डर मिस्ट्री फिल्में, हर 15 मिनट में पलटती है कहानी
मर्डर मिस्ट्री के शौकीन हैं तो नेटफ्लिक्स पर देखें ये 5 फिल्में, IMDb पर 8+ रेटिंग
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
शिक्षा
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
इंडिया
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget