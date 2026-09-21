कैश नहीं, UPI चलेगा... PVR INOX में पेमेंट पर किचकिच! सीधे कोर्ट पहुंचा ग्राहक
ग्राहक का कहना है कि PVR INOX ने मूवी टिकट और खाने-पीने की चीजों के लिए कैश में पेमेंट लेने से इनकार किया है. अब ग्राहक ने मल्टीप्लेक्स को लीगल नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा है.
- PVR INOX ने कैश भुगतान लेने से मना किया.
- वकील उत्कर्ष दवे ने कानूनी नोटिस भेजा.
- नोटिस में मल्टीप्लेक्स की कैशलेस नीति पर सवाल.
- RBI अधिनियम अनुसार, नकदी वैध मुद्रा है.
PVR INOX में फिल्म देखने गए एक शख्स की मल्टीप्लेक्स संग कहासुनी हो गई है. ग्राहक का कहना है कि थिएटर ने मूवी टिकट और फूड काउंटर पर कैश लेने से मना कर दिया. पेमेंट को लेकर हुई किचकिच से बात का बतंगड़ बन गया. इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिजनेस सर्विस के लिए पेमेंट के तौर पर लीगल टेंडर (कानूनी रूप से मान्य करेंसी) को लेने से मना कर सकते हैं?
क्या है मामला?
मामला अहमदाबाद के पैलेडियम मॉल स्थित PVR INOX का है. यहां टिकट और फूड काउंटर पर कैश लेने से मना किए जाने और सिर्फ UPI से पेमेंट के लिए दबाव बनाने पर गुजरात हाईकोर्ट के एक वकील ने मल्टीप्लेक्स को कानूनी नोटिस भेजा है. पेशे से एडवोकेट अहमदाबाद के उत्कर्ष दवे 13 सितंबर 2026 को फिल्म देखने गए थे.
उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट काउंटर और बाद में फूड एंड बेवरेज काउंटर पर मौजूद स्टाफ ने उनसे कैश में पेमेंट लेने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें सिर्फ UPI के जरिए पेमेंट करने की बात कही गई. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्कर्ष का कहना था कि उनके पास उस दिन UPI से पेमेंट करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था. इसके बाद उन्होंने PVR INOX को कानूनी नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है.
पेमेंट पर खड़ा हुआ बखेड़ा
अपने लीगल नोटिस में एडवोकेट ने मल्टीप्लेक्स चेन की ग्राहकों के लिए 'सिर्फ कैशलेस' पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं और कानूनी तौर पर स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्हें सिर्फ UPI इस्तेमाल करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है. नोटिस के मुताबिक, उत्कर्ष PVR INOX में फिल्म देखने गए थे और पहले उनसे टिकट के लिए कैश में पेमेंट करने को कहा गया. फिर जब वह फूड एंड बेवरेजेस काउंटर पर गए, तो वहां भी मौजूद स्टाफ ने कैश लेने से मना कर दिया और कहा कि पेमेंट सिर्फ UPI से ही लिया जाएगा.
नोटिस में यह सवाल उठाया गया है कि क्या PVR INOX ने पॉइंट ऑफ सेल पर अपनी कैशलेस पॉलिसी साफ तौर पर दिखाई थी या ग्राहकों को पहले से इसकी जानकारी दी थी. TOI के अनुसार, नोटिस में कहा गया है, "किसी ग्राहक से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसे ऐसी पॉलिसी के बारे में काउंटर पर पहुंचने और कैश देने के बाद ही पता चले."
कानूनी पचड़े में फंसा मल्टीप्लेक्स
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 26(1) का हवाला देते हुए वकील ने तर्क दिया कि RBI द्वारा जारी नोट कानूनी टेंडर (मान्य करेंसी) हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों से डील करने वाले किसी बिजनेस द्वारा कैश लेने से पूरी तरह इनकार करना पारदर्शिता, निष्पक्षता और जानकारी देने के मामले में सवाल खड़े करता है. इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों का भी ज़िक् किया गया है ताकि यह सवाल उठाया जा सके कि क्या PVR INOX ने इस आउटलेट पर कभी औपचारिक रूप से सिर्फ कैशलेस पॉलिसी अपनाई है या नहीं.
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