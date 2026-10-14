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हिंदी न्यूज़बिजनेसपंजाब के ट्रक ड्राइवर ने दुबई में जीती 1.3 करोड़ की लॉटरी, दोस्तों को बांटेगा पैसा

पंजाब के ट्रक ड्राइवर ने दुबई में जीती 1.3 करोड़ की लॉटरी, दोस्तों को बांटेगा पैसा

दुबई में रहने वाले 53 वर्षीय भारतीय ट्रक ड्राइवर कुलवंत सिंह ने अबू धाबी बिग टिकट ड्रॉ में 5 लाख दिरहम यानी करीब 1.3 करोड़ रुपये जीते. वह यह रकम अपने पांच दोस्तों के साथ बांटेंगे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Oct 2026 05:15 PM (IST)
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अगर किस्मत साथ दे, तो छोटी-सी कोशिश भी बड़ी खुशखबरी में बदल सकती है. ऐसा ही कुछ पंजाब के रहने वाले 53 साल के ट्रक ड्राइवर कुलवंत सिंह के साथ हुआ है. दुबई में पिछले 18 साल से रह रहे कुलवंत ने अबू धाबी बिग टिकट के सीरीज 291 ड्रॉ में 5 लाख दिरहम यानी करीब 1.3 करोड़ रुपए का इनाम जीता है. बड़ी बात यह है कि वह इस रकम को अकेले रखने के बजाय अपने पांच दोस्तों के बांटेंगे, जिनके साथ मिलकर वह पिछले करीब दो साल से हर महीने लॉटरी का टिकट खरीद रहे थे.

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कुलवंत सिंह  को कई साल पहले ऑनलाइन वीडियो के जरिए बिग टिकट के बारे में पता चला था. इसके बाद उन्होंने करीब दो साल पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर टिकट खरीदना शुरू किया. धीरे-धीरे यह उनके समूह की हर महीने की आदत बन गई. इस बार कुलवंत ने बिना किसी खास योजना के एक टिकट नंबर चुना था. लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका यह नंबर इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा.

दोस्तों के साथ मिलकर खरीदा था टिकट

कुलवंत सिंह दुबई के जेबल अली इलाके में अपने परिवार के साथ रहते हैं. कुलवंत सिंह और उनके पांच दोस्तों ने करीब दो साल पहले हर महीने टिकट खरीदने की शुरुआत की थी. लेकिन इस बार उनके समूह ने अबू धाबी बिग टिकट की सीरीज 291 के ड्रॉ में हिस्सा लिया. जीत की खबर मिलने पर कुलवंत सिंह काफी खुश हुए, क्योंकि उनके सभी दोस्त काफी लंबे समय से इनाम जीतने की उम्मीद कर रहे थे.

1.3 करोड़ की लॉटरी

5 लाख दिरहम यानी करीब 1.3 करोड़ रुपए की यह इनाम समूह के सदस्यों के बीच बांटी जाएगी. हालांकि, कुलवंत सिंह अपने हिस्से के पैसों से परिवार का खर्च संभालने और घर बनाने में योगदान देने की योजना बना रहे हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 14 Oct 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Lottery Win Kulwant Singh Abu Dhabi Big Ticket
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