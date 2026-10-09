सरकारी बैंकों ने महंगा किया लोन, रेपो रेट के बाद ब्याज दरों में 0.25% का इजाफा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आरबीआई ने रेपो रेट 25 bps बढ़ाकर 5.50% किया.

इस वृद्धि से होम, कार, पर्सनल लोन महंगे होंगे.

बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी समेत कई बैंकों ने दरें बढ़ाईं.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की छह सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट को बढ़ा दिया. फरवरी 2023 के बाद लगभग चार सालों में पहली बार पॉलिसी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स (bps) बढ़ाकर 5.50% किया गया.

अब लोन लेना होगा महंगा

रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद देश में कई बड़े सरकारी बैंकों ने भी अपनी रेपो-लिंक्ड लेंडिंग दरों को भी 25 bps बढ़ा दिया है. इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), बैंक ऑफ इंडिया (BoI) और RBL बैंक शामिल हैं.

इसका मतलब है कि अब से जो भी ग्राहक रेपो-लिंक्ड ब्याज दर पर नया होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेंगे, उन्हें पहले के मुकाबले लोन 0.25% महंगी दर पर मिलेगा. मिसाल के तौर पर अगर 7 अक्टूबर से पहले बैंक का लोट रेट 7.50% था, तो वह अब बढ़कर 7.75% हो जाएगा.

किसने कितना बढ़ाया इंटरेस्ट?

सरकारी बैंक- बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने अपनी 'रेपो-बेस्ड लेंडिंग रेट' को 25 बेसिस पॉइंट्स (bps) बढ़ाकर 8.15% कर दिया है. इसका मतलब है कि 5.5% की रेपो रेट पर 2.65% पॉइंट्स का अंतर है.

PNB ने भी अपनी रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट को 8.10% से बदलकर 8.35% कर दिया है.

इंडियन बैंक ने अपनी 'रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट' को 25 bps बढ़ाकर 7.95% से 8.20% कर दिया है, जो 8 अक्टूबर से लागू है.

IOB ने भी अपनी रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट को 25 bps बढ़ाकर 8.10% से 8.35% कर दिया है.

UCO बैंक ने भी आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद 8 अक्टूबर से अपनी कई बेंचमार्क-लिंक्ड लेंडिंग रेट्स में बदलाव किया है.

UCO बैंक ने अलग-अलग टेन्योर के ट्रेजरी बिल से जुड़े लोन की ब्याज दरों को बढ़ाया है:-

3 महीने की TBLR- 5.25% से 5 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.30% हो गई है.

6 महीने की TBLR- 5.55% से 15 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.70% की गई है.

12 महीने की TBLR- 5.70% से 25 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.95% पर पहुंच गई है.

सरकारी सिक्योरिटीज की भी बढ़ाईं दरें

बैंक ने सरकारी सिक्योरिटीज (G-sec) से जुड़ी अपनी ब्याज दरें भी बढ़ा दी हैं. इसने एक साल की G-sec दर 5.88% से बढ़ाकर 6.26% कर दिया है, जबकि 10 साल की G-sec यील्ड को 7.09% से बढ़ाकर 7.32% कर दिया है. UCO Float के लिए रेपो-लिंक्ड दर 8.05% से बढ़ाकर 8.30% कर दिया है, जबकि UCO Prime के लिए रेपो-लिंक्ड दर 5.25% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया है.

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