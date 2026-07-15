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हिंदी न्यूज़बिजनेसProperty Dispute: प्रॉपर्टी के खेल में भाई का दांव फेल, हाई कोर्ट ने 6 सौतेली बहनों के हक में सुनाया ये बड़ा फैसला

Property Dispute: प्रॉपर्टी के खेल में भाई का दांव फेल, हाई कोर्ट ने 6 सौतेली बहनों के हक में सुनाया ये बड़ा फैसला

Property Dispute: आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पैतृक संपत्ति को लेकर भाई और छह बहनों के बीच विवाद कोर्ट पहुंच गया. मामले में हाई कोर्ट ने बहनों के हक में अहम फैसला सुनाया. जानिए पूरा मामला.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Jul 2026 12:25 PM (IST)
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  • कोर्ट ने पैतृक संपत्ति सभी भाई-बहनों में बांटी।

Property Dispute: अक्सर परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होते हैं, लेकिन कई बार ये विवाद इतना बढ़ जाते हैं कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है. ऐसा ही मामला आंध्र प्रदेश से सामने आया है, जहां पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर भाई-बहनों में विवाद चल रहा था. इस मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि छह सौतेली बहनें भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार हैं. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित दो पैतृक संपत्तियों को लेकर था. सोमराजू नाम के एक व्यक्ति की पहली पत्नी से दो बच्चे थे एक बेटा और एक बेटी. पहली पत्नी का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, जिससे उसकी छह बेटियां हुई. बाद में भाई-बहनों में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ. बेटे ने अपनी छह सौतेली बहनों को संपत्ति में हिस्सा देने से मना कर दिया, जिसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया.

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बहनों को भाई ने क्यों नहीं दिया हिस्सा?

इस मामले पर सौतेले भाई का कहना था कि उनके पिता ने पहले ही रिलिंक्विशमेंट डीड के जरिए अपने अधिकार छोड़ दिए थे. इसी दस्तावेज के जरिए सौतेले भाई ने दावा किया कि उसकी छह बहनों का संपत्ति में हिस्सेदार बनने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन साथ ही पिता ने कोर्ट में कहा कि उसने खुद से रिलिंक्विशमेंट डीड पर अंगूठा नहीं लगाया था, बल्कि उससे इस दस्तावेज पर धोखे से अंगूठा लगवाया गया था, लेकिन जब बाद में पता चला तो उन्होंने इसे रद्द कराने की कार्रवाई भी की थी.

मामले पर हाई कोर्ट ने क्या कहा?

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का कहना था कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार होता है और यह अधिकार कानून से मिलता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब छह बेटियां पिता की ही संतान हैं तो उन्हें संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए और इसे कोई रोक नहीं सकता है. इसके साथ ही कार्ट ने रिलिंक्विशमेंट डीड पर भी स्पष्ट किया कि अगर इस दस्तावेज को सही भी माना जाए तब भी पिता सिर्फ अपना हिस्सा छोड़ सकते हैं न कि इससे अन्य कानूनी अधिकार को खत्म नहीं कर सकते हैं. 

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कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

मामले पर कोर्ट का कहना था कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा, लेकिन इसमें बहनों का भी पूरा अधिकार होगा. इसमें पहली पत्नी से दोनों बच्चों और दूसरी पत्नी से छह बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा. इसके अलावा कार्ट ने यह भी कहा कि पिता का हिस्सा उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी पत्नी को भी मिलेगा.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Jul 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
High Court Business News Andhra Pradesh Property Dispute Legal Rights
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