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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: खुशखबरी! 183.50 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी, जानें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का ताजा रेट

LPG Rate Today: खुशखबरी! 183.50 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी, जानें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का ताजा रेट

LPG Rate Today: आज 1 जुलाई से लोगों को बड़ी राहत मिली है. गैस सिलेंडर 183 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है. यहां से आप गैस सिलेंडर की नई रेट लिस्ट देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Jul 2026 07:44 AM (IST)
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LPG Rate Today: जुलाई की शुरुआत ही खुशखबरी के साथ हुआ है. 1 जुलाई 2026 की सुबह को तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के रेट तो पुराने ही रखे लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर को सस्ता कर दिया है. जी हां, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम सीधा 183 रुपए 50 पैसे कम हो गए हैं. ऐसे में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. यहां से आप घरेलु और कमर्शियल गैस सिलेंडर के ताजा दाम की पूरी लिस्ट देख सकते हैं. 

घरेलू गैस सिलेंडर के ताजा रेट- 

  • दिल्ली- 942
  • नोएडा- 939
  • चंडीगढ़- 951
  • मुंबई- 941
  • पटना- 1031
  • कोलकाता- 968
  • चेन्नई- 957.50
  • हैदराबाद- 994
  • लखनऊ- 979.50

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कमर्शियल सिलेंडर के ताजा रेट- 

  • दिल्ली- 2930
  • नोएडा- 2930
  • चंडीगढ़- 2952.5
  • मुंबई- 2883.50
  • पटना- 3043.50
  • कोलकाता- 3071.50
  • चेन्नई- 3099.50
  • हैदराबाद- 3183.50
  • लखनऊ- 3052.50

1 जुलाई से बदले LPG नियम- 

सरकार ने हाल ही में गैस सिलेंडर को लेकर कुछ नए नियम भी लागू किए हैं. अब शहरी इलाकों में 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग होगी और गांव के इलाकों में 45 दिन बाद बुकिंग होगी. साथ ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए OTP जरूरी होगा और e-KYC नहीं कराने पर कनेक्शन बंद हो सकता है. 

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घरेलू गैस सिलेंडर अभी भी इतना महंगा क्यों है?

मिडिल ईस्ट तनाव, सप्लाई की चिंता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों की वजह से LPG महंगी बनी हुई है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, इसलिए ग्लोबल मार्केट का सीधा असर यहां दिखाई देता है. हालांकि, हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी जरूर आई है. अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो आने वाले महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी कम हो सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Jul 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG 
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