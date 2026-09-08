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हिंदी न्यूज़बिजनेसआलू बनाएगा मालामाल, त्योहारों से पहले खूब भर लें जेबें

आलू बनाएगा मालामाल, त्योहारों से पहले खूब भर लें जेबें

आलू की खेती आपको मालामाल बना सकती है, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से करने पर. अगर आप दिसंबर में आलू से अच्छे- खासे पैसे कमाना चाहते हैं तो सितंबर में ही आपको इसकी बुआई शुरू कर देना चाहिए.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 08 Sep 2026 05:02 PM (IST)
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त्यौहारों का सीजन जब भी आता है अपने साथ बहुत सारे कमाई के मौके लेकर आता है. किसानों से लेकर दुकानदारों और तमाम बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए सीजन सबसे जरूरी होता है. अगर कोई किसान आलू से ताबड़तोड़ा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो ये मौका उसके लिए सबसे बेस्ट है. क्योंकि इस समय यदि कोई आलू की खेती करेगा तो उसे दिसंबर में काफी तेजी से मुनाफा होगा. आइये बताते हैं कैसे.

अगेती आलू की बुआई का समय
दरअसल ये समय अगेती आलू की बुआई का है, ऐसे में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सितंबर के महीने में ही यदि आलू की बुआई कर देंगे. तो 70 से 80 दिन में आलू की फसल तैयार हो जाएगी. दिसंबर में जब फसल तैयार हो जाएगी तब किसान इसे खुदाई कर मंडी में या बाजारों में आसानी से बेच सकते हैं. ऐसे समय में किसानों को इतने आलू की बुआई तो जरूर करना चाहिए, जिससे कि ये उनके घर के काम भी आ जाए और बेचने के काम भी आए.

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समय है सबसे महत्वपूर्ण
अगेती आलू की बुआई या खेती के लिए समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसलिए किसानों को 15 से 20 सितंबर के बीच खेत को जुताई के लिए तैयार कर लेना चाहिए. फसल की बुआई के बार महज 70 से 80 दिन में ही आलू की फसल तैयार हो जाएगी. इसके बाद किसान इसी खेत में गेहूं की फसल भी बो सकते हैं. ये किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा.

क्यों फायदेमंद है अगेती आलू की खेती?
बता दें कि अगेती आलू की फसल सबसे जल्दी तैयार हो जाती है, ये किसानों के लिए इसलिए काफी फायदेमंद है. खासतौर से इस मौसम में यानी फेस्टिव सीजन में आलू का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है. सर्दी का मौसम आते ही घरों में आलू के चिप्स भी बनते हैं, जिसके चलते लोग आलू को काफी मात्रा में खरीदते भी हैं.

हालांकि फसल के दाम कभी भी तय नहीं होते हैं इसलिए किसानों को सोच समझकर ही फैसला करना चाहिए. बाजार में जो दाम में आलू बिकेगा इसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता है. ऐसे में किसानों को किसी भी अनुमान के हिसाब से नहीं बल्कि सोच- समझकर ही सारे फैसले करना चाहिए. लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है 15 से 20 सितंबर के बीच में खेत को तैयार करना.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 08 Sep 2026 05:02 PM (IST)
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