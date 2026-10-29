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हिंदी न्यूज़बिजनेसIDBI पर सियासत, राहुल गांधी ने बैंक कर्मचारियों को लिखी चिट्ठी, सरकार को घेरा

IDBI पर सियासत, राहुल गांधी ने बैंक कर्मचारियों को लिखी चिट्ठी, सरकार को घेरा

आईडीबीआई बैंक को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने बैंक कर्मचारियों को लिखी चिट्ठी में कहा है कि यह बैंक जनता का है और जनता का ही रहना चाहिए.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 29 Oct 2026 08:15 PM (IST)
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IDBI बैंक के निजीकरण पर राजनीति तेज हो गई है. अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बैंक कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी में राहुल ने सरकार को घेरा है और सवाल उठाए हैं कि जब बैंक मुनाफे में था तो सरकार इसे बेच क्यों रही है. राहुल ने चिट्टी में बैंक कर्मचारियों को समर्थन दिया है. 

दरअसल बैंक को बेचे जाने के फैसले को लेकर बैंक कर्मचारी सरकार से नाराज हैं और उन्होंने दो और तीन नवंबर को भूख हड़ताल का ऐलान किया है. इस हड़ताल में यूनाइटेड फोरम ऑफ IDBI ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज (UFIOE),  ऑल इंडिया IDBI ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन शामिल है.

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कर्मचारी संगठन की मांग है कि सरकार कम से कम 6% हिस्सेदारी और खरीद कर अपना बहुमत बनाए रखे. साथ ही कर्मचारियों की नौकरी, पेंशन और आरक्षण की सुरक्षा भी दी जाए.

राहुल गांधी ने चिट्ठी में क्या लिखा है?

राहुल गांधी ने लिखा है, ''यह बैंक जनता के पैसे से बना है तो ये जनता का ही है. इसे बेचा नहीं जाना चाहिए. मार्च 2025 में IDBI के कर्मचारी मुझसे संसद में मिले थे. तब मैंने लोकसभा में पूछा था कि जब बैंक मुनाफे में है तो उसे क्यों बेचा जा रहा है, पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया.''

राहुल गांधी ने आगे लिखा, ''साल 2003 में सरकार ने संसद में वादा किया था कि IDBI Bank में 51% हिस्सेदारी बनाए रखेगी. अब निजीकरण से SC, ST और OBC का आरक्षण भी खत्म हो सकता है और कर्मचारियों की पेंशन, नौकरी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी.'' 

गौलतलब है कि र

52 हजार 878 करोड़ रुपए की है डील

आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को कैबिनेट ने इस डील को मंजूरी दी थी. यह डील करीब 52 हजार 878 करोड़ रुपए की है. इसमें सरकार अपनी 30.48% और LIC अपनी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी. बिक्री के बाद सरकार के पास सिर्फ 15% और LIC के पास 19% हिस्सा बचेगा. अभी दोनों के पास मिलाकर 95% हिस्सेदारी है.

यह भी पढे़ं- दूध 8 रुपए महंगा, सरकार का फैसला, अब कितने का मिलेगा एक लीटर?

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi IDBI Bank CONGRESS
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