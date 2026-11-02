PNB की 10500 ब्रांच का होगा ऑडिट! 11 करोड़ के फ्रॉड के बाद यूनियन की मांग

पंजाब नेशनल बैंक में ग्रेटर नोएडा की एक ब्रांच में सामने आए कथित फ्रॉड के बाद अब बैंक की दूसरी शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. ग्राहकों के सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट से बिना जानकारी के पैसे ट्रांसफर किए जाने के मामले ने बैंकिंग सिस्टम को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

इसी बीच PNB के कर्मचारी संगठन ने बैंक मैनेजमेंट से देशभर की करीब 10,500 शाखाओं का ऑडिट कराने की मांग की है. संगठन का कहना है कि सिर्फ कर्मचारियों को सस्पेंड करने से परेशानी खत्म नहीं होगी. ये देखना जरूरी है कि ऐसी गड़बड़ी होने की नौबत क्यों आई.

क्या है पीएनबी ग्रेटर नोएडा का मामला?

दरअसल, ग्रेटर नोएडा की PNB ब्रांच में कई ग्राहकों ने शिकायत की थी कि उनके सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट से पैसे गायब हैं. शुरुआती शिकायतों में 21 लोगों के खातों से 11.24 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम के कथित नुकसान की बात सामने आई थी. कुछ ग्राहकों ने तो इससे भी ज्यादा पैसे गायब होने या ट्रांसफर होने का दावा किया. लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है.

किसपर है आरोप?

इस मामले में बैंक की एक महिला कर्मचारी पर बाहरी लोगों के साथ मिलकर गड़बड़ी करने का आरोप है. आरोप है कि उसने ब्रांच मैनेजर समेत दूसरे अधिकारियों के पासवर्ड का इस्तेमाल कर ग्राहकों के खातों से बिना अनुमति पैसे ट्रांसफर किए हैं.

मामला सामने आने के बाद बैंक ने कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है और जांच के लिए CBI से संपर्क किया है. बैंक ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके पैसे वापस किए जाएंगे. बता दें कि 28 अक्टूबर तक तीन दावों के तहत 43 लाख रुपए का भुगतान किया भी जा चुका है.

ऑडिट क्यों चाहती है यूनियन?

ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने 30 अक्टूबर को बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO को पत्र लिखकर देशभर की करीब 10,500 शाखाओं का निष्पक्ष ऑडिट कराने की मांग की है. यूनियन का कहना है कि बैंक को हर ब्रांच में कर्मचारियों की संख्या की जांच करनी चाहिए.

संगठन ने मौजूदा स्टाफिंग नियमों की समीक्षा करने की भी मांग की है. उसका कहना है कि अगर किसी ब्रांच में काम ज्यादा है और कर्मचारी कम हैं तो इसका असर बैंक के कामकाज और सुरक्षा, दोनों पर पड़ सकता है.

ब्रांच मैनेजर पर कार्रवाई क्यों नहीं?

यूनियन ने कहा है कि किसी गड़बड़ी के लिए केवल ब्रांच मैनेजर या निचले स्तर के कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. बैंक के कॉरपोरेट ऑफिस, जोनल और सर्किल ऑफिस की भी जांच होनी चाहिए. संगठन चाहता है कि ये चेक किया जाए कि कर्मचारियों को बैंकिंग सिस्टम, कैश मैनेजमेंट, सुरक्षा नियमों और फ्रॉड रोकने के तरीकों की सही ट्रेनिंग मिली थी या नहीं.

यूनियन का कहना है कि अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही या गड़बड़ी साबित होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन बिना जांच किए जल्दबाजी में कार्रवाई करने से ऐसी घटनाएं दोबारा होने से नहीं रुकने वाली है.

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