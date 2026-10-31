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हिंदी न्यूज़बिजनेसPNB बोला- FD-SB में गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस, दोषियों पर सख्त कार्रवाई

PNB बोला- FD-SB में गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस, दोषियों पर सख्त कार्रवाई

PNB की ग्रेटर नोएडा शाखा में FD और सेविंग अकाउंट से गड़बड़ी की जांच जारी है. बैंक ने 43 लाख रुपए के तीन दावों का निपटारा किया है और साथ ही साथ ग्राहकों को दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 31 Oct 2026 11:13 AM (IST)
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बैंक में सालों की मेहनत की कमाई जमा करने के बाद अगर अचानक पता चले कि खाते से पैसे गायब हैं तो किसी के लिए भी बड़ा झटका होगा. ग्रेटर नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में कुछ ग्राहकों के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है. ग्राहकों ने आरोप लगाया कि उनके सेविंग अकाउंट और FD से बिना अनुमति के पैसे निकाल लिए गए हैं.

मामले को लेकर अब PNB ने अपना बयान जारी किया है. बैंक ने कहा है कि वो इन शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है और मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जा रही है. साथ ही बैंक ने साफ किया है कि वित्तीय गड़बड़ी और धोखाधड़ी के मामले में उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है. तो जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

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बैंक ने कितने रुपए लौटाए?
PNB के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा शाखा में ग्राहकों के FD और सेविंग बैंक खातों से जुड़ी शिकायतों के बाद अब तक तीन दावों का निपटारा किया जा चुका है. इन तीन दावों की के टोटल पैसे 43 लाख रुपए है.

क्या है पूरा मामला?
ग्रेटर नोएडा की PNB शाखा के कुछ ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि उनके सेविंग अकाउंट और FD से बिना परमिशन के पैसे निकाल लिए गए है. वहीं, कुछ ने आरोप लगाया कि बिना बताए पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं. कई ग्राहकों का दावा है कि उन्हें इन ट्रांजैक्शन की जानकारी भी समय पर नहीं मिली है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में करीब 28 खाताधारकों ने शिकायत की है. पुलिस शिकायत में 21 लोगों के कथित नुकसान का आंकड़ा 11.24 करोड़ रुपए से ज्यादा है. वहीं, कुछ खाताधारकों ने टोटल गड़बड़ी का अनुमान 35 करोड़ रुपए का लगाया है. हालांकि, कितने पैसे हैं, इसकी आधिकारिक तौर पर बैंक की ओर से पुष्टि नहीं की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, खाताधारकों में ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें जेवर एयरपोर्ट परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा मिला था. 

बैंक ने क्या कहा?
PNB ने अपने बयान में साफ कहा है कि बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितताओं और किसी भी तरह के गलत काम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है. जांच में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ लागू नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैंक ने ये भी कहा कि वो अधिकारियों को जांच में पूरा सहयोग दे रहा है. साथ ही, मामले की सच्चाई सामने लाने और ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

बैंक ने ग्राहकों को क्या दिया भरोसा?
इस मामले में PNB ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि उनके वास्तविक और वैध दावों का भुगतान किया जाएगा. बैंक ने ये भी कहा है कि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए जांच, निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है.

अगर आपका भी PNB में सेविंग अकाउंट या FD है, तो समय-समय पर बैंक स्टेटमेंट और FD की रसीद जरूर चेक करते रहें. खाते में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखे जिसे आपने नहीं किया है, तो तुरंत बैंक को इसकी शिकायत करें और शिकायत की रसीद संभालकर रखें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 31 Oct 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Punjab National Bank PNB
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