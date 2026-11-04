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हिंदी न्यूज़बिजनेसPNB और Canara Bank ने बदली FD की ब्याज दर, कहां मिलेगा ज्यादा फायदा?

PNB और Canara Bank ने बदली FD की ब्याज दर, कहां मिलेगा ज्यादा फायदा?

PNB और Canara Bank ने नवंबर 2026 में FD की ब्याज दरें बदल दी हैं. आइए जानते हैं अब किस एफडी पर आपको कितना ब्याज मिलेगा और किस बैंक में ज्यादा फायदा होने वाला है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Nov 2026 10:07 AM (IST)
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अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक या केनरा बैंक में एफडी करने वाले हैं तो पहले इस खबर को पढ़ लें. नवंबर में दोनों सरकारी बैंकों ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है. नई दरों के बाद रिटर्न रेट भी बदल गया है.

केनरा बैंक में आम ग्राहकों को 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.25% तक ब्याज मिल सकता है. वहीं PNB में आम ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा ब्याज 6.60% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.10% है. मतलब ज्यादा ब्याज के मामले में फिलहाल केनरा बैंक आगे है. 

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केनरा बैंक में FD पर कितना ब्याज?
केनरा बैंक ने 2 नवंबर 2026 से अपनी एफडी की नई दरें लागू की हैं. बैंक ने कुछ चुनिंदा अवधि की एफडी पर ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है. बैंक की 555 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम में आम ग्राहकों को 6.75% ब्याज मिल रहा है. पहले इस अवधि पर 6.60% ब्याज दिया जा रहा था.

वहीं वरिष्ठ नागरिकों को इसी स्कीम पर 7.25% तक ब्याज मिल सकता है. केनरा बैंक की 444 दिन की स्पेशल एफडी पर आम ग्राहकों को 6.65% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.15% ब्याज मिल रहा है. 

PNB में FD पर कितना रिटर्न?
PNB ने 1 नवंबर 2026 से अपनी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है. बैंक की 444 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम पर आम ग्राहकों को सबसे ज्यादा 6.60% ब्याज मिल रहा है.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसी अवधि की एफडी पर अधिकतम 7.10% ब्याज दिया जा रहा है. वहीं 666 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों को 6.50% और वरिष्ठ नागरिकों को 7% ब्याज मिल सकता है. PNB की एफडी दरें 3 करोड़ रुपए से कम की घरेलू टर्म डिपॉजिट पर लागू हैं.

किस बैंक में है ज्यादा फायदा? 

बैंक का नाम एफडी का समय कितना मिलेगा रिटर्न? वरिष्ठ नागरिक को कितना मिलेगा रिटर्न?
केनरा बैंक 555 6.75% 7.25%
केनरा बैंक 444 6.65% 7.15%
PNB 444 6.60% 7.10%
PNB 666 6.50% 7.00%

1 लाख की FD पर कितना मिलेगा ब्याज?
अगर कोई आम ग्राहक केनरा बैंक की 555 दिन की एफडी में 1 लाख रुपए जमा करता है और ब्याज दर 6.75% रहती है तो सालाना हिसाब से करीब 6,750 रुपए का ब्याज बनता है. वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.25% की दर पर यह करीब 7,250 रुपए सालाना होगा. 

मतलब बाकि लोगो के मुकाबले सीनियर सिटीजन को एफडी के ब्याज से ज्यादा फायदा होने वाला है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 04 Nov 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Canara Bank PNB
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