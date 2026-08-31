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हिंदी न्यूज़बिजनेसबैंकिंग का भविष्य तय करेगा PNB AI समिट, एक मंच पर दिखे स्टार्टअप्स और बैंकों के इनोवेशन

बैंकिंग का भविष्य तय करेगा PNB AI समिट, एक मंच पर दिखे स्टार्टअप्स और बैंकों के इनोवेशन

PNB AI Summit: बैंक ने AI और क्वांटम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, पीएनबी के इस कदम से देश की बैंकिंग व्यवस्था बदल जाएगी. पीएनबी अब अपने कर्मचारियों को भी एआई सिखा रहा है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 31 Aug 2026 09:39 PM (IST)
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PNB AI Summit 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है. बैंकिंग सेक्टर भी तेजी से AI और GenAI को अपनी सेवाओं का हिस्सा बना रहा है. इसी दिशा में पंजाब नेशनल बैंक ने आज PNB AI Summit 2026 की शुरुआत की.

द्वारका में आयोजित यह दो दिवसीय समिट 31 अगस्त और 1 सितंबर को चलेगा. इसमें बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ एक मंच पर आए हैं. समिट में वित्त मंत्रालय के Department of Financial Services (DFS) के Additional Secretary डॉ. देबाशीष प्रुस्टी, PNB के MD एवं CEO अशोक चंद्रा, Quantum Mission के निदेशक और Indian Banks’ Association (IBA) के चेयरमैन समेत कई प्रमुख लोगों के सेशन होंगे.

AI से ग्राहक को क्या फायदा होगा?

PNB के MD एवं CEO अशोक चंद्र ने बताया कि बैंक AI, GenAI और Quantum जैसी नई तकनीकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर काम कर रहा है. उनके मुताबिक बैंक का मकसद सिर्फ नई टेक्नोलॉजी अपनाना नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल करके ग्राहकों को तेज, आसान और बेहतर बैंकिंग अनुभव देना है. यानी आने वाले समय में AI का इस्तेमाल ग्राहक सेवा से लेकर बैंकिंग के कई दूसरे कामों में देखने को मिल सकता है.

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PNB ने बनाया AI, GenAI और Quantum का Center of Excellence

अशोक चंद्रा ने बताया कि PNB ने अपने कर्मचारियों की री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग पर भी काम किया है. बैंक ने AI, GenAI और Quantum के क्षेत्र में एक Center of Excellence विकसित किया है. इसका उद्देश्य बैंक के कर्मचारियों को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना और बैंकिंग में इनके व्यावहारिक इस्तेमाल को बढ़ावा देना है.

दूसरे बैंकों के AI प्रयोग भी होंगे साझा

समिट में देश के अलग-अलग बैंकों द्वारा AI और GenAI के इस्तेमाल से जुड़े यूज केस साझा किए जा रहे हैं. इससे दूसरे बैंक भी समझ सकेंगे कि AI को वास्तविक बैंकिंग सेवाओं में किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे ग्राहकों को क्या फायदा मिल सकता है.

AI कंपनियों और स्टार्टअप्स ने लगाए स्टॉल

समिट में AI और GenAI के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों और उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रदर्शित किए हैं. यह मंच सिर्फ बैंकों और विशेषज्ञों के लिए नहीं है, बल्कि AI से जुड़े नए प्रोडक्ट और आइडिया को सामने लाने का भी मौका दे रहा है.

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आने वाली बैंकिंग कितनी बदलेगी?

PNB AI Summit का बड़ा संदेश यही है कि बैंकिंग का अगला दौर डिजिटल से आगे AI आधारित हो सकता है. ग्राहकों को ज्यादा व्यक्तिगत सेवाएं देने, काम को तेज करने और बैंकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने में AI और GenAI की भूमिका आने वाले समय में और बढ़ सकती है.

दो दिनों तक चलने वाले इस समिट में इसी बात पर चर्चा होगी कि AI, GenAI और Quantum का सही इस्तेमाल करके बैंकिंग को ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और ग्राहक-केंद्रित कैसे बनाया जाए.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 31 Aug 2026 09:39 PM (IST)
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