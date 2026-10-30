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हिंदी न्यूज़बिजनेसPNB की तरह धीरे-धीरे आपके खाते से तो नहीं उड़ रहे पैसे, फ्रॉड पर तुरंत उठाए ये कदम

PNB की तरह धीरे-धीरे आपके खाते से तो नहीं उड़ रहे पैसे, फ्रॉड पर तुरंत उठाए ये कदम

बैंक फ्रॉड को पूरी तरह से रोकने का कोई तरीका नहीं है. हालांकि, थोड़ी सी जागरूकता और कुछ तरीकों को अपनाकर ग्राहक कुछ हद तक जोखिम को कम कर सकते हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 30 Oct 2026 01:41 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है. बिना किसी डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए, ओटीपी शेयर किए बगैर ही ग्राहकों के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और सेविंग्स अकाउंट से 35 करोड़ रुपये एकाएक गायब हो गए हैं. यह मामला वाकई में हैरान कर देने वाला है.

बैंक में लोग अपने सालों की सेविंग्स जमा रखते हैं. ऐसे में अगर बिना किसी बात के पैसे अकाउंट से गायब हो जाए, तो फिर बुरा लगना भी स्वाभाविक है. वैसे तो हर तरह के बैंकिंग फ्रॉड को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कस्टमर्स रिस्क कम कर सकते हैं. अगर आपको भी बगैर आपकी मर्जी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन का पता चले, तो तुरंत एक्शन लें.

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BankBazaar के CEO अधिल शेट्टी ने NDTV को बताया कि ग्राहकों को यह पता होना चाहिए कि किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पता चलने पर उन्हें क्या करना चाहिए. उन्होंने पांच ऐसे तरीके बताए हैं, जिनका पालन करके ग्राहक धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं.

बैंक को तुरंत दें जानकारी

पहला कदम यह है कि जैसे ही आपको कोई अनाधिकृत लेनदेन (Unauthorized Transaction) का मैसेज मिले, तुरंत बैंक को सूचित करें. बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या नेट बैंकिंग ऐप के जरिए अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई (UPI) और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को तुरंत ब्लॉक (Freeze) करवाएं ताकि आगे कोई और अनधिकृत ट्रांजेक्शन न हो सके. अगर धोखाधड़ी में आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है. यानी कि पासवर्ड या पिन बदला गया है, तो बैंक को इसकी भी जानकारी दे. 

3 दिनों के भीतर रिपोर्ट दर्ज करें

सिर्फ फोन पर बैंक को सूचित करना काफी नहीं है. आरबीआई (RBI) के नियमों के मुताबिक, यदि किसी थर्ड-पार्टी ब्रीच या बैंक की लापरवाही से आपके खाते से पैसे कटते हैं और आप 3 वर्किंग डेज (कार्य दिवसों) के भीतर बैंक को इसकी सूचना दे देते हैं, तो ग्राहक की देनदारी शून्य (Zero Liability) हो जाती है.

यानी कि इस स्थिति में बैंक को पूरा पैसा लौटाना होगा. बैंक फ्रॉड होने पर इसलिए पहले एक औपचारिक शिकायत दर्ज करें और शिकायत का रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन की डिटेल और कोई भी लिखित पावती (acknowledgement) अपने पास संभाल कर रखें. 

पुलिस में FIR के साथ साइबर सेल को भी बताएं

अगर आपको साइबर या डिजिटल पेमेंट फ्रॉड का शक है, तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें. आप सरकार के 'नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अपने बैंक अकाउंट की जानकारी, ट्रांजैक्शन ID, ट्रांजैक्शन की तारीख, खोई हुई रकम और इससे जुड़े स्क्रीनशॉट अपने पास तैयार रखें. ये जानकारियां अधिकारियों को ट्रांजैक्शन का पता लगाने और संबंधित वित्तीय संस्थानों को सतर्क करने में मदद कर सकती हैं.

सबूतों को सुरक्षित रखें

बैंक स्टेटमेंट, SMS और ईमेल अलर्ट, अनधिकृत ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट, शिकायत मिलने की पावती (acknowledgement) और बैंक के साथ हुई सभी बातचीत की कॉपियां अपने पास रखें. अगर आपने फ्रॉड होने के बाद ब्रांच विजिट किया था, तो उस तारीख और बातचीत की डिटेल नोट कर लें. अगर बैंक की तरफ से लिखित जवाब आता है, तो उसे भी संभाल कर रखें. इनसे यह साबित करने में मदद मिलेगी कि धोखाधड़ी कब हुई, आपने इसकी शिकायत कब की और बैंक ने क्या कार्रवाई की.

अगर बैंक न दें जवाब तो?

अगर बैंक शिकायत करने के 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है या आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी शिकायत को सीधे आरबीआई लोकपाल (RBI Ombudsman) के पास भेज सकते हैं. आप अपनी शिकायत को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ सीधे CRPC@rbi.org.in पर मेल कर सकते हैं. अधिक जानकारी या सहायता के लिए आरबीआई के राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 14448 पर भी कॉल कर सकते हैं.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Punjab National Bank PNB
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