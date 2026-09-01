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हिंदी न्यूज़बिजनेससोना न खरीदें... आखिर क्यों पीएम मोदी बार-बार कर रहे यह अपील?

सोना न खरीदें... आखिर क्यों पीएम मोदी बार-बार कर रहे यह अपील?

प्रधानमंत्री मोदी का एक इंस्टाग्राम रील इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह देशवासियों को भू-राजनीतिक तनाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच 7.8% ग्रोथ रेट हासिल करने पर बधाई देते नजर आ रहे हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 01 Sep 2026 10:48 AM (IST)
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  • पीएम मोदी ने अनावश्यक सोना न खरीदने की अपील की है.
  • यह अपील बढ़ते व्यापार घाटे और रुपये की मजबूती हेतु.
  • इसे विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा.
  • इस साल दूसरी बार की गई यह महत्वपूर्ण अपील है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक रील पोस्ट कर देशवासियों से जरूरत न होने पर सोना न खरीदने की अपील की है. उन्होंने कहा, "अगर जरूरी न हो, तो आपको सोना भी नहीं खरीदना चाहिए.'' बता दें कि सोने के अत्यधिक आयात के कारण देश का व्यापार घाटा बढ़ता है. अनावश्यक सोने की खरीद कम होने से डॉलर बाहर जाने से बचेगा, जिससे भारतीय रुपया (INR) मजबूत होगा और महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी.

पीएम मोदी ने 1 सितंबर 2026 को इंस्टाग्राम पर सेल्फी स्टाइल अपने इस वीडियो को पोस्ट कर पहले देशवासियों को भारत की पहली तिमाही (Q1) में 7.8% की शानदार आर्थिक विकास दर (GDP Growth) हासिल होने पर बधाई दी. फिर उन्होंने जरूरत न होने पर सोना (गोल्ड) न खरीदने की अपील की है. उन्होंने इसे 'विकसित भारत @2047' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प से जोड़ा है. यह इस साल दूसरी दफा है जब पीएम मोदी ने ऐसी अपील की है. इससे पहले मई 2026 में पश्चिमी एशिया संकट (West Asia Crisis) के समय भी उन्होंने एक साल तक सोना न खरीदने की बात कही थी.

 
 
 
 
 
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क्यों पीएम मोदी बार-बार कर रहे सोना न खरीदने की अपील

पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील के पीछे कई बड़े कारण है. एक तो जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि भारत सोने की अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, जिसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है. इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटता है.

यानी कि एक आम नागरिक के लिए सोना भले ही सुरक्षित निवेश का एक जरिया है, लेकिन देश की अर्थवव्यवस्था के लिए इसके प्रभाव गंभीर होते हैं. बता दें कि पिछले कारोबारी साल में भारत ने करीब 72 अरब डॉलर का सोना खरीदा था.

ये भी हो सकते हैं कारण

पीएम मोदी की इस अपील को आप भारतीय रुपये की मजबूती के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल पहले से ही महंगा हो रखा है, जो इस वक्त 90-91 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर है. यानी कि देश को कच्चे तेल के आयात पर पहले से अधिक डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं.

ऊपर से अगर देश में सोने की अधिक खरीद से इसकी भी मांग अचानक बढ़ जाए, बाजार में डॉलर की मांग भी अचानक से बढ़ जाएगी और रुपया इसके मुकाबले कमजोर होने लगेगा. रुपया कमजोर होने से देश में बाकी सभी आयातित चीजें (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां आदि) महंगी हो जाएंगी.

पीएम मोदी का इस अपील का मकसद व्यापार घाटे को कम करना भी है. देश से जितना पैसा (डॉलर) बाहर जाता है और जितना अंदर आता है, उसके अंतर को व्यापार घाटा कहते हैं.  गैर-जरूरी सोने की खरीद को रोककर सरकार इस घाटे को कम करना चाहती है. कुल मिलाकर मौजूदा वैश्विक तनाव के माहौल में देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है. ऐसे में सोने जैसी गैर-जरूरी विलासिता की चीजों पर डॉलर खर्च करना जोखिम भरा है. 

ये भी पढ़ें:

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
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