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हिंदी न्यूज़बिजनेसगुजरात के CM से PM तक: नरेंद्र मोदी की सैलरी कितनी बढ़ी? कितने फीसदी आया उछाल

गुजरात के CM से PM तक: नरेंद्र मोदी की सैलरी कितनी बढ़ी? कितने फीसदी आया उछाल

गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी की सैलरी कितनी थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद कितनी हो गई? जानिए पीएम मोदी की सैलरी बढ़ने का पूरा हिसाब- किताब और कितने प्रतिशत का आया है उछाल.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 17 Sep 2026 08:39 AM (IST)
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नरेंद्र मोदी ने करीब 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने. अब तो पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर भी 12 साल हो चुके हैं. इन सालों में उनके बदलते पद के साथ सैलरी में भी काफी बदलाव हुआ है. तो आइये यहां से जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उनकी सैलरी कितनी थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सैलरी में कितना अंतर आया है. साथ ही यहां से हम सैलरी के बदलते आंकड़ों के साथ प्रतिशत का हिसाब भी करेंगे. 

गुजरात के CM रहते कितनी सैलरी मिलती थी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब 2014 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उस समय उनकी मासिक सैलरी 58,521 रुपए थी. उस समय उनकी सालाना सैलरी 7,02,260 रुपए थी. हालांकि मुख्यमंत्री को मिलने वाले पैसे सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड नहीं होते हैं. पद के हिसाब से उन्हें कई तरह के भत्ते और सरकारी सुविधाएं भी मिलती थीं. 

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प्रधानमंत्री बनकर कितनी सैलरी मिलती है?
अभी जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उनका मूल मासिक वेतन 1 लाख रुपए है. इसके अलावा प्रधानमंत्री को 3000 रुपए प्रति महीने का सत्कार भत्ता भी मिलता है. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री को सरकारी आवास, यात्रा और दूसरी आधिकारिक सुविधाएं मिलती हैं. 

कितनी बढ़ गई सैलरी?
अब आंकड़े मिलाएं तो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सैलरी 58,521 रुपए प्रति महीना थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद बेसिक सैलरी 1,00,000 रुपए प्रति महीना है, यानी टोटल 41,479 रुपए प्रति महीना का अंतर आया है. मतलब पद के साथ नरेंद्र मोदी की मंथली बेसिक सैलरी भी लगभग 41.5000 रुपए बढ़ गई है. 

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कितने प्रतिशत का उछाल आया?

अब इसी सैलरी की प्रतिशत बढ़ोतरी निकालें तो इसका फॉर्मूला है कि नई सैलरी में से पुरानी सैलरी घटाइए और फिर इसे पुरानी सैलरी गुणे 100 से साथ डिवाइड कर दिजिए. इस हिसाब से सैलरी में 70.87 फीसदी का बदलाव हुआ है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 17 Sep 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
PM Modi NARENDRA MODI
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