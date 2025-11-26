भारत के व्यापारियों को मिलेगी नई ताकत, दिल्ली में भव्य स्वदेशी मेला का करें आयोजन: पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने CAIT के राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन के दौरान दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा ‘स्वदेशी मेला’ आयोजित करने का सुझाव दिया हैं.
CAIT National Conference: कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा ‘स्वदेशी मेला’ आयोजित करने का सुझाव दिया हैं. उन्होंने कहा कि, इस मेले से व्यापारिक क्षमता और व्यापार के ताकत को सामने लाने में मदद मिलेगी.
साथ ही आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान वैश्विक मंचों पर मजबूत होंगे. पीयूष गोयल ने CAIT को ITPO के साथ मिलकर दिल्ली में एक भव्य “स्वदेशी मेला” आयोजित करने की बात भी कही हैं.
केद्रीय मंत्री का बयान
पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि, भारत के व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. साथ ही उन्होंने, व्यापारियों को विकास का सबसे मजबूत स्तंभ बताया. उन्होंने CAIT की इस पहल की प्रशंसा की और कौशल विकास, महिला उद्यमिता, साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी आधारित व्यापारिक ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर बात की.
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, यह मेला एक वैश्विक मंच के रूप में अपना स्थान बनाएगा, जहां नए भारत की नवाचार क्षमता, विवधता और उभरती व्यापारिक शक्ति दुनिया के सामने आएगी. गोयल ने CAIT से पूरे देश में स्वेदशी मेले आयोजित करने का आग्रह किया, ताकि वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को मंच और ताकत मिल सके.
व्यापारी संगठन का क्या हैं कहना?
कैट के राष्ट्रीय महासचिव और चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने व्यापारियों के योगदान की सराहना की और कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी की पहल से व्यापार जगत को नई ऊर्जा मिली है. साथ ही उन्होंने व्यापारियों की हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास करने की बात भी कही हैं.
वहीं, कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने व्यापार संगठनों को मजबूत करने की आवश्यकता की बात कही. साथ ही उन्होंने कैट की भावी कार्य योजना भी साझा की.
यह भी पढ़ें: 10 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस! एक्सपर्ट से जानें SIP निवेश और सही पोर्टफोलियो बनाने का तरीका
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL